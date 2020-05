Toch heeft dit succes ook een keerzijde. Om te beginnen met het kwalitatieve niveau van de documentaires. Ergens bekruipt het gevoel dat Netflix nu te veel in te korte tijd wil. Dat begon eigenlijk al met een tweede seizoen van Making a Murderer. Het verhaal was rond in seizoen één, maar met seizoen twee probeerde men het te verlengen. Het tweede seizoen voelde hierdoor een beetje als uitmelken en wist de aandacht hierdoor niet meer goed vast te houden.

Om de kijker te blijven boeien, lijkt het er ook op dat Netflix op zoek is naar sensatie. Dit is duidelijk te merken in de docusensatie Don’t F*ck With Cats. In deze documentaire volgen we een aantal mensen die zich op internet hebben gegroepeerd. Zij zijn op zoek naar de maker van filmpjes waarin hij katten mishandelt. In de heksenjacht naar deze dader komen ze erachter dat hij ook een moordenaar is. De serie neemt hierdoor een interessante en bizarre wending, maar tegen welke prijs?

Het sensatiegehalte is hoog. Dat de moordenaar opgepakt moet worden, staat buiten kijf. Alleen de manier waarop hij geframed wordt in deze reeks is bijzonder te noemen. De serie schreeuwt dat hij de dader is en dat hij opgepakt moet worden. Daarbij worden belangrijke aanwijzingen die enigszins in het voordeel van de moordenaar spreken slechts in de kantlijn genoemd. Of erger nog, buiten beschouwing gelaten. Hierdoor krijg je een beeld van de zaak die keurig en op sensationele manier door Netflix is vormgegeven.

De vraag die hierbij direct opspeelt, is of de moordenaar straks wel een eerlijk proces krijgt. In Making a Murderer hebben we al kennis gemaakt met het Amerikaanse rechtssysteem en zo’n documentaire als Don’t F*ck With Cats is dan niet gunstig voor de verdachte. Dat komt omdat Amerika werkt met een jurysysteem. Willekeurige mensen uit de samenleving worden opgeroepen middels hun juryplicht. Zij moeten met zijn twaalven beslissen of de verdachte schuldig is of niet. Een documentairereeks die zo’n eenzijdig beeld van iemand geeft, lijkt daarmee de verdachte al met zijn hoofd op het hakblok te hebben gezet.