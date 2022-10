Lore van de Multiverse: Beholders

Het oogappeltje van Dungeons and Dragons

In het eindeloze multiverse van Dungeons and Dragons lopen, zweven en kruipen de raarste wezens rond. Geen monster is zo bizar en zo uniek als de Beholder. Prominent aanwezig op de kaft van de Monster Manual is de Beholder een iconisch wezen in de wereld van Dungeon and Dragons. Maar wat weten we nu echt van dit vliegende, allesziende oog?

Er dreigt overal gevaar voor de avonturiers in Dungeons and Dragons. Of je nu diep in een ondergrondse kerker zit, over de drukke straten van een stad loopt of op een Spelljammer door de Astral Sea zeilt. Nergens ben je veilig. Maar voor een Beholder is dat gevoel van angst, gevaar en constante paraatheid nog veel en veel erger.

Permanent paranoïde

Een Beholder is direct herkenbaar door zijn unieke uiterlijk: een grote, zwevende bal met een mond vol scherpe tanden en een enkel groot, centraal oog. Bovenop deze bol zitten meerdere steeltjes met kleinere ogen die constant om zich heen kijken, altijd op zoek naar gevaar.

Zo vol zijn ze van zichzelf dat een individuele Beholder zich het meest perfecte wezen in het hele multiverse vindt. Nu heeft een Beholder het intellect om dat ook wel deels te kunnen verantwoorden, maar zelfs dan gaat de arrogantie te ver. Beholders behoren tot de weinige wezens in het multiverse die met hun gedachten de realiteit kunnen beïnvloeden, wat natuurlijk niet helpt met de grootheidswaanzin. Zelfs andere Beholders worden gezien als inferieur door elke andere Beholder.

Het zal dan ook niemand verbazen dat ze altijd op de hoede zijn voor de ‘jaloezie’ van hun minderen. Oftewel: Beholders zijn permanent op hun hoede voor elke mogelijke aanval, vanuit elke hoek. Want ja, wie wil nu niet van de beste Beholder stelen? Ondanks hun levensgevaarlijke magische oogstralen zijn Beholders diep van binnen constant bang. Bang dat ze aangevallen worden. Dat is het nadeel als je zoveel ogen hebt: je ziet elke schaduw.

De meeste dromen zijn bedrog

Ook Beholders doen wel eens een oogje toe. Zelfs als je perfect bent heb je soms je schoonheidsslaapje nodig. Net als wij minder perfecte wezens droomt een Beholder ook wel eens. Door de eerder genoemde vaardigheid om de realiteit te beïnvloeden met hun gedachten, kunnen Beholders van deze dromen een tastbaar feit maken: dingen kunnen spontaan verschijnen of verdwijnen of spontaan van vorm veranderen. Woon je in de buurt van een Beholder, dan had je soms liever gehad dat het echt spookte.

De echte narigheid gebeurt pas als een Beholder droomt over een andere Beholder. Dat kan een rivaal zijn maar ook een totaal fictieve gedachtenspin. Dankzij de paranoïde en beïnvloedende krachten van Beholders kan het zomaar zijn dat deze droom zich manifesteert tot echt vlees en bloed. Dat is letterlijk waar nieuwe Beholders vandaan komen: de enige manier van voortplanten voor deze vreselijke wezens is het dromen van hun ergste nachtmerrie: een andere Beholder. Wat vaak gebeurt is een gevecht van leven of dood tussen de pasgeboren nieuwe Beholder en de nog slaperige dromer. Iets dat de angst en paranoia natuurlijk alleen maar versterkt.

Voor spelers en DM’s

Heb je het idee dat je als speler tegenover een Beholder komt te staan? Dan zijn er een aantal tips die je mee kunt nemen in de strijd. Zoals we al eerder hebben aangegeven zijn de oogstralen van de Beholder levensgevaarlijk. Een slimme groep zal zich dan ook voor het gevecht volledig beschermen met magische wapens, een magisch harnas en spreuken. Een nog slimmere groep weet dat dit helemaal geen zin heeft, want het middelste oog, dat constant om zich heen kijkt, kan alle magie onderdrukken die binnen zijn gezichtsveld valt. Dat vlammende zwaard met een +3 attack bonus? Iets meer dan een scherp stuk staal. Dus ik hoop dat je een boog mee hebt genomen, want je spreuken komen ook niet ver. Ben je dan helemaal verloren? Nee, denk er aan, hij heeft maar één centraal oog en kan maar één kant tegelijk op kijken met dat oog. Verdeel en heers!

Voor de Dungeon Masters onder ons: houd er rekening mee dat een Beholder een voorbeeld is van een glazen kanon. Enorm sterk en dodelijk, maar niet goed beschermd tegen een constante regen van pijlen en zwaarden. Ze kunnen alle kanten op vliegen, maar hun snelheid is ongeveer gelijk aan dat van een astmatische dwerg die te veel gedronken heeft. Een Beholder is paranoïde, maar zeker niet dom. Zorg dat je meerdere vluchtroutes hebt en je spelers constant blijft lastig vallen met verborgen tunnels en verrassingsaanvallen. Als dat allemaal faalt zal een Beholder vluchten en op zoek gaan naar de meest zoete wraak die je maar kunt bedenken. Succes spelers.