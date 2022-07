Dit kunnen we de komende tijd van Star Wars verwachten

Een van de grootste franchises in de wereld is nog lang niet klaar met zijn materiaal. Sinds Disney+ bestaat komen er elk jaar wel meerdere nieuwe Star Wars-series uit. De kwaliteit is niet altijd even geweldig, maar fans blijven ervan smullen. Wat staat ons de komende tijd eigenlijk nog te wachten?

Tijdens een grote investeerdersdag in 2020 kregen we al een soort tijdlijn te zien waarop de toekomst van Star Wars te zien was. Alhoewel er veel hetzelfde blijft, zijn er toch nog wat series en films die worden aangepast of zelfs helemaal worden geschrapt. De informatie die we hebben zetten we hier voor jullie op een rij.

Andor (31 augustus 2022)

De film die het anders durfde te doen dan de mainstream-films en ook de eerste spin-off-film was. In Rogue One zagen we onder anderen Cassian Andor, een rebel die buiten de lijntjes kleurt om zijn doel te bereiken. Ondanks het feit dat de hoofdcrew het loodje legde, krijgt Andor toch zijn eigen serie. Hoe zit dat dan? Het gaat zich afspelen in de vijf jaar voor Rogue One. Diego Luna keert weer terug in de titelrol en personages als K-2SO en Mon Mothma laten hun gezicht ook weer zien. Op 31 augustus trappen we gelijk af met twee afleveringen.

Tales of the Jedi (herfst 2022)

Uiteraard wordt de animatie-tak van Star Wars niet vergeten. De naam Tales of the Jedi heeft voor fans een andere betekenis gezien de inhoud totaal anders is. Het origineel is namelijk een uitgebreide comic vol lore over de geschiedenis van de Jedi en Sith die tegenwoordig https://www.pixelvault.nl/culture/achtergrond/star-wars-canon-en-legends/tot Legends behoort. Met de nieuwe, gelijknamige serie gooit Disney het over een andere boeg. Zo focust de animatieserie zich op prequel-personages als Ahsoka, maar ook een jonge Qui-Gon Jinn en zijn meester Count Dooku. Zo gaan we onder andere zien hoe die laatste zo’n afkeer tegen de Jedi Order kreeg.

Star Wars: The Bad Batch seizoen 2 (herfst 2022)

Clone Force 99 keert terug na een spannende ontknoping in seizoen 1. We zaten middenin Order 66 en zagen hoe Clone Force 99 met grote moeite de chips in hun hoofden onder controle wisten te houden. Zelfs maakten we kennis met een gloednieuw personage genaamd Omega, een soort zusje van Boba Fett. Wie Omega precies is en wat er zo speciaal aan haar is komen we vast te weten in dit tweede seizoen.

The Mandalorian seizoen 3 (februari 2023)

De live-actionserie waar het allemaal mee begon komt weer terug. In de eerste twee seizoenen zagen we onze premiejager met een hart van goud zijn relatie met Baby Yoda (Grogu) opbouwen, waarna ze elkaar weer vaarwel moesten zeggen. Niemand minder dan Luke Skywalker kwam onze kleine groene vriend oppikken. Wie alle series volgt, weet dat Grogu en de Mandalorian weer herenigd worden in The Book of Boba Fett. Ook weten we dat seizoen 3 vooral zal draaien om de thuiswereld van de Mandalorians en de strijd om de Darksaber. Niemand minder dan onze Mandalorian heeft deze in zijn bezit, ook al heeft hij dit liever niet.

Young Jedi Adventures (lente 2023)

De jonge fans worden uiteraard niet overgeslagen. In deze nieuwe animatieserie volgen we een groep jonge Jedi die in de tijd van de High Republic leren omgaan met de force en met elkaar. Dit gaat tevens de eerste keer zijn dat we de High Republic in bewegend beeld gaan zien, want voorheen waren er alleen maar boeken gericht op jonge lezers tot volwassenen.

Star Wars: Visions seizoen 2 (lente 2023)

Geef een groep Japanse animators de vrijheid om een Star Wars-verhaal te vertellen en je krijgt Visions. In seizoen 1 zagen we negen losse verhalen die allemaal een unieke animatiestijl hadden. Die verhalen gingen niet alleen over Jedi, maar bijvoorbeeld ook over Jewel: een echte intergalactische rockband. Er is nog niet veel bekend over het tweede seizoen, maar het belooft vast weer een spektakel van animaties te worden.

Star Wars: Ahsoka (2023)

We hebben er lang op moeten wachten, maar eindelijk zagen we fan-favorite Ahsoka in live-action verschijnen in The Mandalorian. Fans waren enthousiast en tevreden. Disney kan zo’n moment natuurlijk niet voorbij laten schieten, want het verhaal rondom Ahsoka is nog lang niet klaar. In een eigen live-action serie gaan we hopelijk zien wat er allemaal met dit personage is gebeurd tussen Star Wars Rebels en The Mandalorian seizoen 2.

Star Wars: Skeleton Crew (2023)

Niemand minder dan Jon Watts (Spider-Man: No Way Home) neemt ons mee in een verhaal over het leven na Return of the Jedi. Het keizerrijk valt langzaam uit elkaar en we volgen vier kinderen in deze bizarre tijd. Heel veel is er nog niet bekend, maar we weten wel dat Jude Law een belangrijke rol gaat spelen.

Star Wars: The Acolyte (nog niet bekend)

Hoewel de verhalen vaak over de helden en de Jedi gaan, zijn er zat mensen die liever naar de bad guys kijken. In deze live-actionserie volgen we wederom een aantal personages in de High Republic. Deze keer focust het verhaal zich op de duistere zijde van het universum en komt het tijdperk van de High Republic bijna ten einde.

Star Wars-projecten die nog veel onduidelijkheid bieden:

Er wordt al sinds de overname van Disney enorm veel gekletst door zowel Disney zelf als de fans, dus nu volgen een aantal projecten waarvan we niet zeker weten of ze nog wel doorgaan. Zo is er de Lando-serie met Donald Glover. De casting van dit personage was briljant en al gauw werden er plannen gemaakt om een serie over Lando te maken. Solo: A Star Wars Story, waarin Glover ook voorkwam als Lando, werd alleen niet heel goed ontvangen. Veel is er dus nog niet bekend.

Ook is er een film in de maak van regisseur Taika Waititi waarvan al meerdere keren vage details zijn uitgebracht. Zo is er blijkbaar eindelijk een script, maar wanneer ze van start gaan met filmen is nog niet bekend. Hetzelfde geldt voor Star Wars: Rogue Squadron, een film over de legendarische rebellengroep. Meerdere keren is dit project al gewijzigd, verplaatst of zelfs gecancelled.

Ook al zijn veel projecten nog vaag, er komt genoeg moois onze kant op de komende twee jaar. Naar welk project kijken jullie het meeste uit? Laat het ons weten in de comments.