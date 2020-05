Nadat Disney uitstel van de release op 26 maart 2020 aankondigde, is er gelukkig later ook nog goed nieuws gekomen voor de fans. Het was nog even spannend wanneer Mulan in de bioscoop zou verschijnen, maar inmiddels is het hoge woord eruit. De nieuwste Disney live-action film is 23 juli 2020 te zien. Nog heel even wachten dus!

De film is gebaseerd op een waargebeurd verhaal en vertelt ongeveer hetzelfde verhaal als de originele film uit 1998. Toch zitten er enkele verschillen tussen de versies. Zo heeft Mulan in de nieuwe film een zus en is het iconische draakje Mushu weggelaten. De rol Mulan wordt gespeeld door de Chinees-Amerikaanse actrice Yifei Liu en de film wordt geregisseerd door Niki Caro. Benieuwd naar waar het verhaal van Mulan over gaat? Lees dan hier ons eerdere artikel over Mulan.