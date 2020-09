Het meest verrassende nummer op Energy is met gemak My High. Aan de ene kant doet het heel erg terugdenken aan de roots van Disclosure doordat er een enorme drive zit achter de bas. Ook de UK Garage-achtige breakbeat in het nummer zorgt ervoor dat je voeten blijven bewegen op het ritme van de beat. Aan de andere kant ontbreekt elke andere vorm van ritmische begeleiding door synthesizers en wordt er over het nummer heen gerapt. Daardoor ligt de focus vooral op de beat, wat het een extreem dansbaar nummer maakt.

Douha (Mali Mali) is de andere track die eruit springt. Het nummer is misschien wel de ultieme zomerhit van 2020 en zal menig festivalganger thuis nog eens laten terugdenken aan een zomer vol festivals. Het nummer heeft de ultieme chill-vibe te pakken en laat zich het best luisteren met een zonnetje op je bol. De vocalen van de Malinese Fatoumata Diawara versterken dit zomergevoel nog verder.

Ik kan nog uren doorpraten over de veelzijdigheid van het album en de bijzondere tracks die nog op de deluxe edition van het album staan, maar het beste is om het zelf te ervaren. Energy ligt nu in de winkels en is te onder andere te beluisteren via Spotify.