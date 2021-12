Pop / Rap / Hiphop

Montero Lamar Hill, beter bekend als Lil Nas X, verwierf met name bekendheid met het in 2018 uitgebrachte nummer Old Town Road en kwam dit jaar met zijn langverwachte debuutalbum. Het was het wachten waard, want op de plaat laat Lil Nas X zien dat hij van alle markten thuis is en dat hij als pop- en rap-performer flink wat in zijn mars heeft. Hij ging samenwerkingen aan met producenten als Ryan Tedder (Adele, OneRepublic) en Kanye West. Daarnaast horen we op het album verschillende gastoptredens van onder anderen Miley Cyrus, Elton John en Megan Thee Stallion. De combinaties van genres, producenten en Hills eigen veelzijdigheid leveren een eclectisch album op.

Op Montero zoekt de tweeëntwintigjarige Amerikaan zowel muzikaal als emotioneel gezien verschillende grenzen op en laat hij zich niet gek maken door wat anderen hem vertellen. Dat komt mooi naar voren in tracks als Thats What I Want, en bereikt een hoogtepunt in Sun Goes Down, een nummer waarin hij zijn jongere zelf toezingt. Als je dit jaar één debuutplaat niet mag missen, is het deze.

Hoogtepunten: Industry Baby, One of Me, Sun Goes Down, Life After Salem.