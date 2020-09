Zoe Bell is een geval apart: de weg van actrice naar stunt double bewandelde zij andersom. Bell begon als stuntvrouw, waarbij ze onder andere de stunts verzorgde in Xena: Warrior Princess en Kill Bill. Regisseur Quentin Tarantino was zo onder de indruk van haar werk, dat hij haar door de tijd heen heeft gecast in verschillende rollen. Ze is bijvoorbeeld te zien in Django Unchained en Once Upon a Time in Hollywood.

Ondertussen blijft Zoe Bell actief als stuntvrouw. In Once Upon a Time in Hollywood coördineerde ze – buiten haar acteerrol om – de stunts, en in Iron Man 3 en Thor: Ragnarok was ze een onmisbaar deel van het stuntteam. Best handig, als je meteen alles kunt doen wat bij een rol past.