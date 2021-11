De Dark Passenger, zo noemt Dexter gedurende de serie zijn onstilbare noodzaak om te moorden. Het gaat Dexter niet zozeer om het beëindigen van het leven van een ander, maar om het zien van bloed… veel bloed. Het is ook niet toevallig dat Dexter werkt als bloedspatten-analist bij de politie. Al zolang Dexter zich kan herinneren heeft hij zijn Dark Passenger al bij zich. Dit wekt dan ook de vraag: hoe komt het dat Dexter nog niet is gepakt?

Die vraag is terug te leiden naar de pleegvader van Dexter, namelijk Harry Morgan. Waar Debra de biologische dochter is van Harry, is Dexter op jonge leeftijd geadopteerd door Harry. En al in de kinderjaren komt Harry erachter dat Dexter niet zo is als andere kinderen. Zo vermoord Dexter op jonge leeftijd een hond en daar komt Harry achter. Harry concludeert dat Dexter een psychopaat is en dat hij op latere leeftijd hoe dan ook iemand gaat vermoorden. Hij wil voorkomen dat Dexter in de gevangenis belandt, dus leert hij hem de voor Dexter heilige ‘code’. Dit zijn leefregels om te overleven als psychopaat.

Harry werkt als detective voor de Miami Metro Police en kan Dexter dus genoeg tips en tricks leren om niet gepakt te worden door de politie. Dat is gelijk ook de belangrijkste en eerste regel van de code: “Word niet gepakt”. Een andere belangrijke regel van de code is: “Vermoord geen onschuldige mensen”. Harry leert Dexter om criminelen te vermoorden, criminelen die door het rechtssysteem niet kunnen worden vervolgd en op vrije voeten terechtkomen. Harry ziet in zijn werk namelijk vaak voorkomen dat criminelen niet worden vervolgd voor hun misdaden. Dexter is zijn geheime wapen!