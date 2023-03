De meeste geeky items van de Pixel Vault-redactie

Hier gaat ons zakgeld naartoe

Filmfreaks, gamers, bingewatchers, gearheads. Wij van Pixel Vault hebben verschillende geuzennamen en/of officieuze titels, maar zelf noemen we ons vooral geeks (of nerds). Dat wordt vooral duidelijk tijdens de meetings. Ongeacht wat onze expertise is, we delen die vol passie met de andere redacteuren.

Bij geek zijn horen ook gadgets, posters, funko’s, boeken en andere hebbedingetjes. Tussen al die items zit er één bij die echt laat zien waar we trots op zijn en waar we te koop mee lopen. Wij vertellen je graag wat ons meest geeky item is.

Steve – Global Dynamics naambord en mok

Ik heb best wat posters thuis. Posters met nep- krantenartikelen van Daredevil en van Stargate (1994), posters van Disney in een klassieke, avontuurlijke stijl en zelfs een poster van de 313 van Donald Duck. Die staat trouwens mooi naast mijn enorme verzameling Donald Duck-pockets (ik heb er meer dan 500). Maar een van mijn leukste items is een naambord met bijpassende mok van Global Dynamics. Global Dynamics is een fictief bedrijf uit de geweldig goede serie (A Town Called) Eureka.

Het is misschien subtiel en ziet eruit als een gewone mok als je snel kijkt, maar dat maakt het juist een mooi gebruiksvoorwerp. Omdat het groot is, past er ook lekker veel thee in (of koffie). Toen ik Eureka (2006) voor het eerst zag, was ik meteen om. In de serie gaat een doodgewone, nuchtere sheriff aan het werk in een stad vol knappe koppen, bijzondere bevindingen en de meest extreme experimenten. De wetenschap wordt realistisch getoond, maar de sfeer is vrij luchtig. Ik heb er toen erg van genoten, net als ik nu nog geniet van een goede scifi-serie. Met een goede kop thee.

Dirk Sung – Psyduck knuffel

Geen geek zonder zijn Pokémon-fase. Misschien zit jij er nog middenin. Bij mij overlapte het met mijn studietijd. Ik keek elke ochtend de serie, neuriede het lied en ving de gekleurde beestjes op mijn Game Boy. Ik was zelfs de enige binnen mijn Magic: The Gathering-kring die ook het Pokémon-kaartspel speelde. Zat ik daar in de lokale spellenwinkel (Moenen en Mariken in Nijmegen) te midden van de scholieren aan wie ik meestal eerst nog de spelregels moest uitleggen en wiens kaarten ik moest vertalen.

Toen ik na mijn afstuderen een ‘echte’ baan kreeg heb ik van mijn eerste loon een oversized Pikachu-knuffel gekocht, maar mijn favoriete gadget is een Psyduck van pluche. Als je op zijn buik drukt gaat hij hard gillen en trillen. Oerkomisch. Hij leeft nog steeds in onze woonkamer en is een favoriet als er kinderen op bezoek zijn. We moeten dan wel de speeltijd beperken, anders krijgt iedereen, net als de Pokémon zelf, hoofdpijn van zijn geschreeuw.

Jesse – Juggernog mini-koelkast

Ik heb de laatste jaren erg aan mijn verzameling gewerkt als het aankomt op geeky items. Tussen al mijn beeldjes en posters heb ik één ding dat voor mij mijn grootste trots is. Dat is toch wel echt mijn Juggernog-minikoelkast die je kreeg bij de collectors-editie van Call of Duty: Black Ops 3. Ook al gebruik ik het niet al te vaak, toch blijft het mijn waardevolste bezit.

Black Ops 3 was namelijk voor mij toch wel echt de piek van al mijn Call of Duty-jaren. Een van mijn meest gespeelde spellen met een van mijn meest favoriete modi: de zombie-modus. Daar heb ik talloze uren tegenaan gegooid en het verveelde nooit voor mij. Op het moment dat de collectors-editie werd aangekondigd moest ik koste wat het kost die editie hebben en ik was dolgelukkig toen het me gelukt was.

Amador Prado – Dark Souls Trilogy Compendium

Er is specifiek gevraagd om het te hebben over maar één item, terwijl ik een vitrine vol heb met geeky spullen. Het voelt alsof ik tussen mijn twee konijnen moet kiezen wie de leukste is. Na lang overleg met mezelf besef ik dat mijn tofste item niet in de vitrine ligt, maar in de boekenkast. Als fervent aanhanger van de FromSoftware-cult kan het Dark Souls-compendium niet ontbreken in mijn collectie. Eigenlijk is dit boek de ultieme Bijbel over de drie legendarische Dark Souls-games.

Het compendium bevat bijna alles wat je wilt weten over Dark Souls. Achtergrondverhalen over de verschillende personages die je ontmoet, plattegronden van iconische locaties uit de games en mooie illustraties van alle wapens en vijanden uit de trilogie. Het is een samenvatting van acht jaar gaming-historie in een boek van zo’n drie kilo. Er zijn maar weinig games als Dark Souls die zo veel herinneringen oproepen bij mij en dit boek helpt me om ze allemaal weer op te halen.

Roman – The Princess Bride

Ook ik vond het lastig om maar één item te mogen kiezen. Na wat wikken en wegen heb ik gekozen voor een item dat mij zeer dierbaar is. Het is namelijk mijn favoriete film aller tijden: The Princess Bride. Het is de film waardoor mijn liefde voor de cinema is geboren, maar ook een film waardoor ik ben begonnen met schermen en later ook schermleraar ben geworden. The Princess Bride is een fantasy adventure comedy. Het verhaal gaat over de jonge Buttercup (Robin Wright) en haar ware liefde Westley (Cary Elwes). Nadat ze elkaar enkele jaren niet hebben gezien moet Westley Buttercup zien te redden van de sluwe prins Humperdinck.

The Princess Bride is voor mij een van die films uit mijn jeugd die de tand des tijds goed heeft doorstaan. Het is en blijft voor mij nog een hele goede film, zowel qua verhaal als cinematografie. Het is een film met voor mij de juiste combinatie aan humor, actie en avontuur waarin de liefde uiteindelijk alles overwint. De film heeft een enorme cultstatus en dat is mede tot uiting gekomen door twee fanfilms die beide tijdens de lockdown zijn gemaakt. In de ene spelen verschillende fans van de film ieder een scene, en in de andere zien we een aantal Hollywood sterren, waaronder Pedro Pascal (Last of Us). Mocht je nou willen zien waarom The Princess Bride mijn favoriete film aller tijden is, dan kun je die bekijken op Amazon Prime of via Pathé Thuis.

Freek Haerkens – The Master Sword en Hylian Shield

Het zal niemand verbazen als ook ik toegeef dat het lastig was om maar één voorwerp te kiezen. Je kunt beargumenteren dat ik dat ook niet heb gedaan, maar kom op… ze horen bij elkaar! Met dit zwaard en schild in de hand ben ik in ieder geval al klaar voor de aankomende zombie-apocalyps. Het enige wat ik nu nog nodig heb is de vaardigheid om ze ook werkelijk te gebruiken, maar als films me iets geleerd hebben is het dat dit gewoon binnen 5 minuten in een trainingsmontage kan.

Toen ik als kleine Freek begon aan The Legend of Zelda: Ocarina of Time, was ik gelijk verknocht aan de Zelda-serie. Het magische moment dat Link voor het eerst het Master Sword uit de steen in de Temple of Time trekt staat in mijn geheugen gegrift. Gelukkig heeft elke Zelda-game die erop volgde een vergelijkbaar moment waar Link zijn versie van het Master Sword vind, en elke keer krijg ik kippenvel. Vooral de versie van Twilight Princess doet dit moment eer aan, en daarom was ik, en het zwaard, gelijk verkocht. Pas later vond ik het schild erbij om het helemaal af te maken, en hebben ze een prominente plek aan mijn muur gekregen. Klaar voor de zombie-apocalyps. Beetje jammer dat het zwaard bot is.

Maxime – Replicalightsabers

Ook ik moest erg nadenken welk van de items in mijn huis nou het meest geeky is, want eigenlijk is zowat alles geeky. Maar een paar van de tofste dingen uit mijn verzameling zijn denk ik mijn lightsabers. De zogenoemde Skywalker Legacy Lightsaber was mijn eerste. Die heeft Anakin ooit gemaakt, waarna zowel Luke als Rey hem een tijdje gebruikt heeft. Nu ligt hij volgens het canon in de woestijnen van Tatooine begraven, maar stiekem heb ik hem thuis liggen.

De tweede is die van Rey zelf, die ik met name voor een cosplay gekocht heb. De saber is maar heel kort in de film te zien, maar gelukkig lang genoeg om er een goede blik op te kunnen werpen. Eerder waren het met name de Jedi Sentinels die het voorrecht hadden om een gele saber te dragen, maar uiteindelijk heeft ook het kyberkristal dat Rey koos een gele gloed. In combinatie met het zwarte handvat en de bij Rey passende omwindsels is het een prachtige saber.

Dit zijn onze favoriete geeky items. Ondanks alles wat we thuis hebben, konden we toch een keuze maken. Wat heb jij thuis waar je trots op bent? Laat het ons weten in de comments.