De Golden Globe-winnaars van 2024

De filmindustrie staat weer samen op de rode loper

In de nacht van 7 op 8 januari zijn de Golden Globes uitgereikt in Los Angeles. Het was de eerste awardshow van het jaar en misschien ook direct wel eentje met een dubbele lading. Het is het eerste grote evenement in de filmindustrie na het eindigen van de stakingen in Hollywood. Het was bovendien de eerste Golden Globe-uitreiking waarbij de winnaars niet meer door de Hollywood Foreign Press Association werden gekozen. Dit jaar stemde een groep van 300 journalisten uit meer dan 75 landen. In dit artikel lees je wie volgens ons de grote, (minder) verrassende en terechte winnaars waren. Tromgeroffel.

Beef (Lee Sung Jin)

We starten ons lijstje niet met Barbie of Oppenheimer, maar met Beef. Deze miniserie, over een road rage-incident dat wel heel lang aanhoudt, won Best Television Limited Series, Anthology Series, or Motion Picture Made for Television. Maar wat we eigenlijk vooral heel tof vinden, is dat Ali Wong als eerste acteur met Aziatische afkomst uit de Female-categorie, een Golden Globe won voor Best Performance by a Female Actor in a Limited Series, Anthology Series, or a Motion Picture Made for Television. Tegenspeler Steven Yeun won dezelfde prijs, maar dan in de Male-categorie.

Barbie (Greta Gerwig, Noah Baumbach)

De film Barbie (over de gelijknamige pop) kreeg negen(!) nominaties voor de Golden Globes. De kans dat de film dus iets zou winnen, was erg groot. Uiteindelijk wisten ze twee Golden Globes in de wacht te slepen. Het lied dat was geschreven voor de film Barbie, won Best Orginal Song – Motion Picture. Je hebt dit nummer hoe dan ook al een keer voorbij horen komen, en nee, het is niet I’m Just Ken (hoewel dit nummer wel genomineerd was). We hebben het dan dus over: What Was I Made For van Billie Eilish en Finneas O’Connell. Je zou misschien verwachten dat de prijs voor Best Motion Picture – Musical or Comedy ook naar Barbie ging, maar dat was niet het geval. Deze prijs ging naar de onlangs verschenen film Poor Things met Emma Stone.

Dit jaar is er een nieuwe categorie bij de Golden Globes geïntroduceerd: Cinematic and Box Office Achievement. In andere woorden: een prijs voor films die veel geld binnenhalen. Genomineerd waren onder andere Oppenheimer, Guardians of the Galaxy Vol. 3 en Spider Man: Across the Spider-Verse. De niet geheel verrassende winnaar was Barbie. De film haalde wereldwijd 1,44 miljard euro binnen. De grote blockbuster die bijna tegelijk met Barbie verscheen was Oppenheimer. Deze film bracht ‘maar’ 953 miljoen euro binnen, maar was wél de grote winnaar van de Golden Globes – wanneer je kijkt naar het aantal prijzen.

Oppenheimer (Christopher Nolan)

Van de acht nominaties won de film over ‘de vader van de atoombom’ er maar liefst vijf. Niet alleen won director Christopher Nolan de prijs voor Best Director – Motion Picture, maar de film kreeg ook Best Motion Picture in de categorie Drama. Andere films die voor die prijs streden waren Anatomy of a Fall en Killers of the Flower Moon. Beide films vielen elders wel in de prijzen. Acteur Lily Gladstone van Killers of the Flower Moon won Best Performance by a Female Actor in a Motion Picture in de categorie Drama. De Best Motion Picture in de categorie Non-English Language ging naar Anatomy of a Fall.

Acteur Cillian Murphy kreeg de Globe voor Best Performance by a Male Actor in a Motion Picture in de categorie Drama. Ook acteur Robert Downey Jr. viel in de prijzen met Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role in any Motion Picture. De prijs voor Best Original Score – Motion Picture ging naar Ludwig Göransson voor zijn muzikale bijdrage aan de film, waarmee hij Joe Hisaishi van The Boy and the Heron versloeg.



Succession (Jesse Armstrong)

Een andere grote winnaar was de serie Succession. Succession volgt de fictieve machtsstrijd tussen de kinderen van de rijke en succesvolle Logan Roy, eigenaar van een mediaconglomeraat. De serie was, net zoals Barbie, genomineerd voor negen prijzen. Het won er uiteindelijk vier. Best Television Series in de categorie Drama was er één van.

Voor Best Performance by a Male Actor in a Television Series waren drie acteurs uit Succession genomineerd. Acteur Kieran Culkin bleek uiteindelijk baas boven baas en won met zijn rol als Roman Roy van mede-acteurs Brian Cox en Jeremy Strong. Andere genomineerden waren Pedro Pascal (The Last of Us), Gary Oldman (Slow Horses) en Dominic West (The Crown). Best Performance by a Female Actor in Television Series in de categorie Drama ging naar Sarah Snook voor haar rol als Siobhan Roy. Ze versloeg hiermee onder anderen Bella Ramsey met hun optreden in The Last of Us. De vierde Globe ging naar Matthew Macfadyen. Zijn acteerkunsten leverden hem Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role on Television op.

The Bear (Joanna Calo)

De serie The Bear, over een jonge succesvolle chef die de kleine broodjeszaak van zijn familie overneemt, won maar liefst drie Golden Globes. Zo kreeg het Best Television Series – Musicals or Comedy en hoofdrolspeler Jeremy White won Best Performance by a Male Actor in a Television Series – Musical or Comedy. Ayo Edebiri won Best Perfomance by a Female Actor in a Television Series. Wij gaan de serie zeker op onze kijklijst zetten.

The Boy and the Heron (Hayao Miyazaki)

Tot slot willen we The Boy and the Heron van het bekende Studio Ghibli nog benoemen. De animatiefilm gaat over een jongen die de dood van zijn moeder probeert te verwerken. Wij waren erg enthousiast over de film. Recensent Dirk Sung noemde het zelfs een meesterwerk! We waren dan ook blij om te zien dat de film bekroond werd met Best Motion Picture – Animated. Het is bovendien de eerste Golden Globe voor een Studio Ghibli-film.

