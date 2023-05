Waarom Duncan Jones een regisseur is voor elke geek

Een kort maar krachtig oeuvre

Waar we eerder de oeuvres van wereldberoemde filmmakers als Christopher Nolan en James Cameron hebben ontleed, staat deze keer een wat minder bekende naam in de spotlight. Duncan Jones is een Britse regisseur met een nog bescheiden oeuvre van slechts vijf films. Desalniettemin is het een regisseur die veel geeks zal bekoren.

Dat Duncan Zowie Haywood Jones iets in de entertainmentindustrie ging doen, stond misschien wel in de sterren geschreven. Zijn vader is namelijk de wereldberoemde muzikant David Bowie. Na eerst een studie filosofie te hebben afgemaakt, meldde hij zich aan bij de London International Film School om zijn passie voor film te realiseren. In 2001 studeerde hij hier af en een jaar later zou hij zijn eerste korte film Whistle regisseren.

Na Whistle zou het echter nog even duren voordat Jones zijn eerste langspeelfilm zou maken. Moon zou zeven jaar later, in 2009, pas verschijnen. Dit betekende wel direct Jones’ doorbraak. Moon was namelijk een groot succes en is veel geprezen. Whistle en Moon toonden ook gelijk wat voor regisseur Jones is, een sci-fi-liefhebber die er niet voor schuwt om in zijn films filosofische en sociale thema’s te behandelen. Met zijn latere films Source Code en Mute zou hij dit kunstje weer herhalen. Als relatief onbekende regisseur heeft Duncan Jones dus ontzettend veel te bieden en zijn zijn films zeker de moeite waard.

Whistle – 2002

Net als zoveel filmmakers begon ook Jones’ carrière met een korte film. Jones’ debuut, Whistle, vertelt in slechts 28 minuten het verhaal van een man wiens daden zijn geweten inhalen. De film neemt je mee in het hoofd en de gedachten van een vader die achtervolgd wordt door spijt.

Veel van de kenmerken die ook in Jones’ latere films terugkomen, zijn in Whistle al te zien. Lichte sciencefiction-elementen in een verder realistische setting. Nadruk op de menselijke psyche. Een filosofisch vraagstuk dat ten grondslag ligt aan de film. In een hele korte speeltijd vertoont Whistle al deze dingen waaraan latere films van Duncan Jones te herkennen zijn. Het is dan ook een echte aanrader voor mensen die houden van gegronde scifi met een filosofische twist. De film is ook voor iedereen beschikbaar. Hij is namelijk gratis te bekijken op YouTube.

Moon – 2009

Hoewel Duncan Jones met Whistle al eerder een korte film had gemaakt, maakte hij in 2009 met Moon zijn feature-filmdebuut. Met een mini-budget van slechts 5 miljoen dollar vertelt Jones het verhaal van astronaut Sam Bell (Sam Rockwell) die als enige een mijn op de maan bemenst. Als het einde van zijn eenzame taak nadert, belandt Sam in een persoonlijke crisis die zijn belevingswereld compleet op zijn kop zet.

Als je houdt van films die je aan het denken zetten is Moon een uitstekende keuze. Met zijn existentiële, filosofische en sociale thematiek is Moon naast een waanzinnig mooi sci-fi-spektakel vooral een film met een ijzersterk en spannend plot. Ondanks het kleine budget zien de sets én de visuele effecten er prachtig uit. Het geweldige acteerwerk van Sam Rockwell sleurt je daarnaast écht mee in de gedachten en emoties van astronaut Sam. De spanning en actie in de film komen vooral voort uit dit ijzersterke optreden van Rockwell, die van het personage haast een psychologische studie maakt. Jones won voor Moon zelfs een BAFTA voor beste debuterende regisseur. Wat dat alles extra knap maakt is dat de film helemaal gefilmd is in slechts 33 dagen. Mocht je nu zelf Moon willen kijken (zeker doen!), dan kan dat op HBO Max.

Source Code – 2011

Na het debuutsucces van Moon bracht Duncan Jones in 2011 Source Code naar de bioscopen. Met Jake Gyllenhaal in de hoofdrol van Captain Colter Stevens was deze sci-fi-actiethriller het volgende succes van de regisseur. In de film volgen we Captain Stevens in zijn missie om de pleger van een bomaanslag in een trein te achterhalen binnen acht minuten. Maar er is een twist. Stevens is namelijk onderdeel van een geheim overheidsprogramma waarbij hij in het lichaam van iemand anders wordt geplaatst en diens herinneringen herleeft. Op die manier moet hij de identiteit van de aanslagpleger ontdekken.

Ben je groot fan van films als Inception, Looper of Tenet waar sciencefiction de basis is voor een vette en spannende actiefilm? Dan is Source Code een zekere kijktip. Met een scherp plot, gave actiescènes en een goed mysterie heeft Jones een film gemaakt waar thriller-, sci-fi- én actieliefhebbers allemaal van kunnen genieten. Source Code is op dit moment te huren op YouTube, Amazon Prime, Apple TV en Pathé Thuis.

Warcraft – 2016

Warcraft is misschien wel een van de beroemdste gamefranchises aller tijden. Toen in 2016 de eerste film hiervan uitkwam, konden fans dan ook niet wachten. Warcraft (ook bekend als Warcraft: The Beginning) is een verfilming van het verhaal van de allereerste Warcraft-game, Warcraft: Orcs & Humans. In de film valt een groep orken onder leiding van de kwade Gul’dan (Daniel Wu) de wereld van Azeroth aan door een magisch portaal. Een groep mensen en de andersdenkende ork Durotan (Toby Kebbell) proberen samen om de aanval te stoppen en de vrede te herstellen.

Hoewel Warcraft een franchise is met een uitgebreid verhaal en een gedetailleerde wereld, is de film ook te volgen voor mensen die de game niet gespeeld hebben. Het duurt dan wel langer om het plot te doorgronden, maar de film is dus niet alleen voor Warcraft-liefhebbers (al zullen die natuurlijk een hoop herkennen van hun favoriete games). Warcraft is te zien op Netflix en Amazon Prime.

Mute – 2018

Na het succes van Moon kwam negen jaar later een vervolg op die film uit. Mute is echter geen directe sequel op Moon, maar meer een spirituele opvolger die zich afspeelt in dezelfde alternatieve toekomst, specifiek in het Berlijn van die toekomst. Een barman die niet kan praten (Alexander Skarsgård) gaat in die stad op zoek naar zijn verdwenen liefde en komt daarbij in aanraking met de onderwereld.

Waar Moon een fantastische sciencefictionfilm is, heeft Mute nooit de status van zijn voorganger kunnen evenaren. Met name het verhaal laat te wensen over en is vaak wat onoverzichtelijk. Op zichzelf is Mute dus niet een meesterwerk, maar het is wel interessant om te zien wat Duncan Jones nog meer in gedachte heeft voor zijn alternatieve toekomst zoals we die in Moon leerden kennen. Als de wereld van Moon je dus geprikkeld heeft, kun je daar in Mute nog meer over te weten komen. Door het aflatende succes van Mute is het geplande derde deel in deze filmreeks nooit uitgekomen. In plaats daarvan heeft Jones een graphic novel genaamd ‘Madi: Once Upon a Time in the Future’ geschreven die de ‘Moon’-trilogie compleet maakt. Mute is te zien op Netflix.

Als relatief onbekende regisseur heeft Duncan Jones dus een oeuvre dat zeker voor sciencefiction-nerds écht de moeite waard is. Met name zijn eerdere films waren een groot succes. Over zijn toekomstige films is nog weinig bekend, maar wel heeft hij laten weten te werken aan een film over het strippersonage Rogue Trooper. Als sciencefiction-maker past Rogue Trooper in ieder geval perfect in wat Jones eerder gemaakt heeft. Wanneer die film zal verschijnen is nog onbekend. Voorlopig kunnen we dus vooral genieten van deze vijf films.