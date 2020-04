De serie Dark is van Duitse bodem en deze maakt duidelijk dat onze buren er ook flink wat van kunnen. In Dark staat de tijd en het effect daarvan op mensen centraal. Het speelt zich af in het dorp Winden, waar een kind van de aardbodem verdwenen is. Terwijl we een aantal gezinnen volgen in hun dagelijks leven, ontrafelt er een complot rondom tijdreizen wat de boel nog duisterder maakt. Het is een serie die lastig uit te leggen is in een paar zinnen, daarom kun je de serie maar beter gewoon gaan kijken.