De 22 van 2022: Star Wars: Andor gaat op de valreep naar de top

In opstand tegen simpliciteit

Nu Disney al een aantal jaren de Star Wars-franchise onder zijn vleugels heeft, komt de ene na de andere serie uit op Disney+. Al een paar jaar kunnen we bijvoorbeeld genieten van de favoriet The Mandalorian en mochten we eindelijk Obi-Wan Kenobi weer verwelkomen. Star Wars: Andor, wat over een personage uit een standalone-film gaat, liet veel mensen niet echt warmlopen bij de aankondiging. De serie laat echter dusdanig een indruk achter, dat we er niet meer omheen kunnen.

Als je een aantal jaren geleden had gezegd dat de serie Andor zo’n diepgaand verhaal met realistische eigenschappen zou worden, dan hadden de meesten je in je gezicht uitgelachen. Hoe kan een serie over een personage waarvan we weten dat hij doodgaat op het einde van de film nou interessant zijn? Als een echte rebel laat de serie zien dat tegen de stroom ingaan best zijn voordelen kan hebben.

De beginselen van rebellie

Vijf jaar voor het verhaal uit Rogue One begint volgen we hoofdpersoon Cassian Andor (Diego Luna) en hoe hij een rebel wordt. Hij start als een kleine smokkelaar op de planeet Ferrix en is op zoek naar zijn zus. Hij brengt zichzelf echter dusdanig in de problemen dat er een klopjacht op hem wordt geopend. Door dit hele gebeuren valt hij op bij een van de grondleggers van de Rebel Alliance. Na wat wikken en wegen besluit Andor het aanbod van Luthen (Stellan Skarsgård) te accepteren. De missie die hem is aangeboden wordt gevaarlijk, maar zal het Keizerrijk raken waar het pijn doet.

Afwisselend zien we beelden van een jonge Andor, scènes op Coruscant met Senator Mon Mothma die probeert stiekem de Rebel Alliance te financieren. We volgen ook een ISB-officier (de geheime dienst van de keizer) die Andor maar al te graag wil opsluiten. Tot slot is er nog het personage Syril Karn, die door toedoen van Andor zijn baan verliest en zint op wraak. Dit personage is ontzettend interessant, omdat hij ook nog moet dealen met zijn overbezorgde en bemoeizuchtige moeder.

Geen lightspeed

Wat Andor anders doet dan andere Star Wars-series is de gelaagdheid en het lagere tempo. Dit is even wennen, vooral omdat Star Wars-series over het algemeen veel spektakel hebben in elke aflevering. Je kunt de serie daarom ook in verschillende stukken knippen. Zo was het verstandig van de makers om aflevering 1 t/m 3 tegelijkertijd uit te brengen. Er wordt elke keer twee afleveringen opgebouwd naar de conclusie in de derde aflevering.

Die eerste twee afleveringen van de verhaallijn leggen de focus op lange dialogen en heel veel lore om het universum nog groter te maken dan het al was. Niet iedereen kan deze stijl waarderen, waardoor veel mensen vinden dat de serie inkakt. Er zijn er echter ook heel veel die juist die diepgang waarderen, omdat het gemis van diepgang vaak een punt van kritiek was in de laatste films en series.

Geen superkrachten, maar de gewone burger

Nog nooit eerder werd zo de focus in een Star Wars-serie gelegd op de normale man en niet de Jedi of de Sith. Toch zijn er genoeg herkenbare momenten te vinden. Denk aan de planeten, droids met humor en natuurlijk de klassieke stormtroopers. Het voelt allemaal vertrouwd, maar toch enorm verfrissend.

De live-action-series van Star Wars waren tot nu toe bijna allemaal in The Volume opgenomen. Dit is een groot ledscherm dat de acteurs omringt en waar live de achtergronden op worden getoond. Deze bewegen dan ook mee met de camera als deze wordt verplaatst. Het werkt ontzettend goed in The Mandalorian, maar voor Andor is er gekozen voor een fysieke set.

Dit is dan ook duidelijk zichtbaar, want er is een hele stad nagebouwd en dat geeft de makers veel meer vrijheid om figuranten of andere interessante details te plaatsen. Denk aan een vieze mijnwerkersstad tot aan een bijna klinisch wit ISB-kantoor. Alles ziet er geloofwaardig uit en je wordt meegenomen in de wereld van Andor.

Op naar Rogue One

In seizoen 1 zagen we hoe Cassian langzaam verandert in de rebel die we kennen uit Rogue One, maar hij is er nog lang niet. Gelukkig is er al een tweede seizoen aangekondigd. Ik hoop oprecht dat de makers de sfeer en stijl kunnen behouden. Het is niet bekend of ze hetzelfde format gaan hanteren qua opbouw van afleveringen.

Ik zou het waarderen als ze de spanning tussen verschillende personages vasthouden, want voor het eerst voelde ik medelijden met iemand die lijnrecht tegenover de hoofdpersonages staat. Erg verfrissend was ook het feit dat we eindelijk eens een kant van het Keizerrijk zien die verder gaat dan: ik ben boos op alles en iedereen, dus iedereen moet boeten.

Mocht je de serie nog niet hebben gezien, ga dat dan nog snel doen voor 2022 is afgelopen. Want op de valreep heeft Andor de Star Wars-franchise onder de vleugels van Disney eindelijk een boost gegeven, hebben ze risico’s durven nemen en de diepgang opgezocht.