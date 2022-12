De 22 van 2022: nummer 22 tot en met 14

Rariteitenkabinetten, JRPGs en donkere podcasts

Het afgelopen jaar heeft ons veel moois gebracht in games, gear en culture. In de 22 van 2022 blikt de redactie gezamenlijk terug op verscheidene releases. Wat is ons het meest bijgebleven en waarom?

In dit artikel beginnen we met de eerste negen, daarna zullen we onze weg vervolgen om uiteindelijk bij de top drie uit te komen. Welke releases dat precies zijn, houden we nog even geheim. Eerst duiken we de stapel in en beginnen we bij…

22. The Legend of Vox Machina – Maxime

Na een aantal jaar wachten, konden we begin 2022 eindelijk genieten van het eerste seizoen van The Legend of Vox Machina. Deze geanimeerde versie van de helden uit Critical Role is in 2019 met behulp van een Kickstarterproject werkelijkheid gemaakt, waarna de productie kon beginnen. Er werd een samenwerking gestart met Titmouse Animation en daarnaast bood Amazon Prime aan een volledig tweede seizoen te maken, mits de serie exclusief op hun platform zou verschijnen.

Normaliter is Critical Role een webserie waar je de cast Dungeons and Dragons ziet spelen, maar de geanimeerde serie maakt het allemaal een stuk behapbaarder voor kijkers die geen tijd hebben om elke week vier uur aan content te zien. Daarnaast vertelt de show ook nog een deel eerder onbekend verhaal van voordat de cast begon te streamen, en is de actie natuurlijk veel dynamischer. Na een tijd zonder de personages uit de eerste campaign te hebben gehad, voelt de serie een beetje als thuiskomen. Als je wilt beginnen met kijken, is nu een perfect moment. Het tweede seizoen start al op 20 januari, en daarnaast is er al een derde seizoen bevestigd.

21. Guillermo Del Toro’s Cabinet of Curiosities – Brechtje

Guillermo Del Toro: de horrorregisseur die een volledige eigen twist gaf aan het genre. Hij maakte van horror ook een beetje fantasy, met een stukje sci-fi en ook wel iets liefelijks. Sinds eind dit jaar bekijk je op Netflix zijn anthologie Cabinet of Curiosities. Iedere aflevering is van een andere filmmaker en is gebaseerd op verhalen uit het gothic en grand guignol genre.

Cabinet of Curiosities vertelt moderne horrorverhalen in een klassiek jasje. Waar sommige afleveringen echt traditionele spookverhalen vertellen, zijn anderen bizar en verrassend. Bijvoorbeeld de aflevering over Stacy, het lelijke eendje dat over lijken gaat om erbij te horen. Of Pickmans Model, het verhaal van een kunstenaar die behekst wordt door de schilderijen van zijn collega. Als je een horrorfanaat bent herken je sommige personages en verhaallijnen ongetwijfeld.

Cabinet of Curiosities is me zo bijgebleven, omdat het leuk is om iets verrassends in het horrorgenre te zien. Eens in de zoveel tijd lukt het een filmmaker om een compleet nieuwe twist aan horror te geven. Del Toro is daar sowieso al goed in en bewijst nu dat het hem ook lukt met een team van zijn collega filmmakers. En dat terwijl de verhalen zelf niet eens (allemaal) nieuw en modern zijn. Petje af.

20. Xenoblade Chronicles 3 – Kevin

Wie op zoek is naar een fenomenale JRPG dit jaar hoeft niet verder te kijken dan de Nintendo Switch en Xenoblade Chronicles 3. Net als voorgaande delen weet Monolith Soft een episch avontuur neer te zetten op bijzondere locaties en spectaculaire set pieces die je voor minimaal zestig uur zullen bezighouden. Het verhaal over een continue oorlog waarbij kinderen worden gekweekt om als soldaat te dienen laat de nutteloosheid van oorlog zien, maar ook dat we uiteindelijk allemaal gelijk zijn.

Misschien wel het grootste zwaktepunt van Xenoblade Chronicles 3 zit niet zozeer in de game zelf als in de hardware waar het op moet draaien. De game zoekt de grenzen op waar de Nintendo Switch zo nu en dan mee worstelt, waardoor de game er op momenten vooral op televisies erg gedateerd uit ziet. Als je daar doorheen kunt kijken is het echter een achtbaan van jewelste.

19. Batman Unburied – Guus

Ik hou van podcasts. Afgelopen jaar had ik dan ook niet voor niks meer dan 19 dagen aan podcasts geluisterd op Spotify. Hoewel ik normaal vooral geniet van non-fictiepodcasts was er dit jaar één uitzondering en wat voor een. Batman Unburied blies me werkelijk omver. Met zijn fantastische plot, bizarre sound-design en adembenemende spanning was elke van de tien afleveringen een genot voor het oor. Batman Unburied heeft bewezen dat beeld niet altijd nodig is en dat enkel geluid voldoende kan zijn voor een meeslepende ervaring.

Als de grootste release van een podcast ooit, had Batman Unburied natuurlijk al heel veel om een succes te worden. Uitgebracht in negen talen; een cast vol met (film)sterren als Winston Duke en Jason Isaacs; cliffhanger na cliffhanger. Maar wat mij het meest kon bekoren was het verhaal. Batman is een personage dat al in ontelbare media is verschenen maar alsnog is het de podcastmakers gelukt om een nieuwe, unieke versie van ‘the caped crusader’ te maken. De makers gaan diep in op de psychologie van Batman en maken het verhaal tot een echte detective-thriller. Daardoor word je werkelijk meegezogen naar Gotham City, en dat alleen met audio. Het succes van Batman Unburied heeft ertoe geleid dat er een tweede seizoen gemaakt wordt, iets waar ik in ieder geval niet op kan wachten. Mocht je het nog niet gedaan hebben dan kun je het eerste seizoen van Batman Unburied beluisteren op Spotify.

18. The Boys seizoen 3 – Paul

The Boys seizoen 3 is één mijn favoriete TV show uitgaves van dit jaar. Ik kijk het samen met mijn vrouw die net als ik houdt van de lomp- en goorheid die telkens weer terugkomt. Het klinkt gek, maar de kracht van The Boys zit hem vooral in dat ze op dezelfde voet doorgaan. De grijns van Homelander is nog altijd even aanwezig, Butchers epische uitspraken vervelen nooit en Hughies emotionele worstelingen zijn dramatischer dan ooit. Was je gewend aan de gore, humor en twists om je vingers bij af te likken? Dan word je op je wenken bediend in dit nieuwe seizoen. Al na 15 minuten word je herinnerd aan het niveau van onwaarschijnlijke goorheid wat deze serie brengt. Dit zal alleen nog maar heftiger worden met Herogasm als topje van de ijsberg.

In mijn ogen is het derde seizoen van The Boys het beste tot nu toe. De kijker wordt keer op keer verbaasd met goorheid, zwarte humor en epische twists. Daarnaast vond ik één van de sterke punten de achtergrondinformatie van een aantal personages. Ook de cliffhanger voor een vierde seizoen is weer sterk. Gelukkig is het vierde seizoen dan ook al aangekondigd! Als het niveau van de serie deze kwaliteit weet te behouden, zal Amazon nog lang kunnen voortborduren op het succes.

17. Everything Everywhere All at Once – Roman

Everything Everywhere All at Once is mijn favoriete film van het afgelopen jaar. Het is een film die letterlijk over alles gaat en het best te omschrijven is als een sci-fi-comedy-drama. De hoofdrol in de film wordt gespeeld door Michelle Yeoh die Evelyn speelt. Samen met haar man runt ze een wasserette. Tijdens een afspraak bij de belastingdienst ontdekt Evelyn dat er een multiversum bestaat en krijgt ze te horen dat zij de enige is die de wereld kan redden van de ondergang.

In tijden van sequels, remakes, reboots en een roep om meer representatie in film, laat Everything Everywhere All at Once zien dat het kan en dat er in deze tijden ook nog steeds ruimte is voor originele films. Het is een film die het concept van een multiversum op een andere manier laat zien dan bijvoorbeeld in de meest recente Doctor Strange film. Naast dat het een goede actiefilm is met veel komische momenten is het ook een familiedrama dat toont dat een kleine beslissing tot grote gevolgen kan leiden in de toekomst. Everything Everywhere All at Once is te zien op Amazon Prime.

16. 13 Sentinels: Aegis Rim – Ivo

Ben je een PlayStation- of Switch-gamer en begin je moe te worden van simpele verhalen met één hoofdpersoon? Probeer dan eens het andere uiterste! In 13 Sentinels: Aegis Rim volg je dertien middelbare scholieren die in actie komen wanneer de aarde wordt overspoeld door moordlustige machines. Op de scholieren rust een zware taak: ze zijn uitverkoren om Sentinel-piloot te worden. Met deze dertien gepantserde mechs vormen ze de laatste verdedigingslinie die het uitsterven van de mensheid kan voorkomen.

De game bestaat uit drie delen: een verhalend deel, een real-time strategy-deel en een archief. In het verhalende deel kun je zelf kiezen met welk personage je het eerst aan de slag gaat, maar uiteindelijk smelten al hun verhalen samen tot één duizelingwekkend sciencefictionspektakel. Het archief is daarbij geen overbodige luxe, want zelfs de beste speurneus raakt het overzicht weleens kwijt. Ook het RTS-deel vond ik indrukwekkend. Het voegt een bijzondere laag toe aan het verhaal. Je wordt meegesleurd door de interacties tussen de personages en de opzwepende muziek – ik kan met liefde zeggen dat de 13 Sentinels-soundtrack een van mijn topfavorieten is. Voeg daar ook nog eens een spetterende artstyle aan toe en je hebt een dikke, vette aanrader. Liefde, verraad, monsters, mechs, plotwendingen en yakisoba-pan… wat wil je nog meer?

15. Splatoon 3 – David

Waar moet ik beginnen om mijn liefde voor Splatoon 3 duidelijk te maken? In mijn review van de gloednieuwe toevoeging aan de serie schreef ik dat het spel weer voelt als thuiskomen. Daar sta ik nog steeds volledig achter. Splatoon 3 pakt wat Splatoon 1 en 2 top maakten en innoveerde er flink op voort. Het resultaat? Het bestaande succesverhaal, maar meer. Groter! Langer! Beter!

Ik ben een groot fan van wat worldbuilding, en dat doet Splatoon 3 zeker! Met de kluisjes kun je je eigen invulling aan je Inkling of Octoling geven en een plaatsje in de wereld opeisen. De nieuwe stages, personages en gevechtsmodi zijn wederom een schot in de roos. En dan heb ik het nog niet eens gehad over Alterna, de single player campaign waar mijn hart sneller van gaat kloppen. De single-playercampaigns in Splatoon zijn meestal wat kort en weinig spraakmakend, maar Alterna rekent met dat stigma af. Zelden heb ik de noodzaak gevoeld om een campaign volledig uit te spelen. Ook dat is een getuigenis van de genialiteit van Splatoon 3.

14. World of Warcraft: Dragonflight – Robert

Voor World of Warcraft-spelers staat een nieuwe WoW-uitbreiding al snel in een toplijstje van het jaar, simpelweg omdat er eindelijk weer nieuwe dingen te doen zijn in de 18 jaar oude mmorpg. Toch zijn de meeste spelers het er over eens dat Dragonflight een bijzonder goede start, zeker ten opzichte van de vorige uitbreiding Shadowlands. Dragonriding is tot grote verrassing van sommigen geen gimmick, maar een heerlijke manier om door de vier nieuwe zones te scheren op een draak. De professions zijn op de schop gegaan en in het verhaal is er een van hoop, in plaats van dat alles naar de verdoemenis gaat in de letterlijke World of Warcraft-hel.

Boven alles is Dragonflight vooral weer een goede rpg, die leuk is om te spelen voor terugkerende spelers of spelers die de game nog nooit hebben aangeraakt. Met Dragonflight verovert Blizzard weer de pole-positie terug als het gaat om de mmorpg en daarom kan Dragonflight niet ontbreken in dit lijstje. Ben je benieuwd en wil je meer lezen? Check dan onze review.

Dat waren de eerste negen favoriete releases uit 2022 van de redactie. Check morgen onze website voor de volgende tien! Wat waren jouw favoriete releases van dit jaar? We horen het graag van je in de comments.