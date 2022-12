De 22 van 2022: nummer 13 tot en met 4

Game-pc’s als handhelds, halloweenmuziek en een vos met een zwaard

Het afgelopen jaar heeft ons veel moois gebracht in games, gear en culture. In de 22 van 2022 blikt de redactie gezamenlijk terug op verscheidene releases. Wat is ons het meest bijgebleven en waarom?

Eerder publiceerden we de nummers 22 tot en met 14 al, nu vervolgen we onze weg richting de top drie. Houd dus vooral de site in de gaten om te zien welke releases ons het meest konden bekoren in 2022. Voor nu gaan we eerst gestaag verder aan onze lijst, waarin nog allerlei verschillende releases voorbij komen!

13. 1899 – Brechtje

Een verlaten schip middenin de oceaan, mysterieuze figuren met kwelgeesten uit het verleden, onheilspellende brieven en bovennatuurlijke incidenten: de Netflix-serie 1899 heeft alles om je vanaf de eerste seconde op het puntje van je stoel te houden. 1899 volgt een groep Europese migranten die met het stoomschip Kerberos naar New York reizen om een nieuw leven te starten. Onderweg ontvangen ze een noodoproep van Prometheus, een ander schip dat vermoedelijk gezonken was. Als kapitein Eyk Larsen met zijn metgezellen het schip betreedt, blijkt het verlaten. Althans, nagenoeg verlaten…

1899 is van dezelfde makers als de Duitse sci-fi-serie Dark. Als je die hebt gezien, weet je al een beetje wat je van 1899 kunt verwachten: intrigerende personages die allemaal een behoorlijke tik van de molen hebben gehad, complete chaos, een miljoen plottwists en natuurlijk Duitse dialoog. En Frans. En Engels. En Deens en Zweeds en allemaal door elkaar. We negeren voor het gemak maar even dat niemand op dit schip elkaar verstaat, want voor het verhaal maakt het weinig uit.

12. Halloween VII – Billy Cobb – Ymke

Elk jaar komt Billy Cobb met een muziekproject voor Halloween. Zo ook dit jaar. Halloween VII bevat vier nummers, die elk een halloween- of herfstthema hebben. Allemaal klinken ze een beetje folky. De herfst en Halloween spreken me enorm aan, en omdat dit album daar zo mooi op inhaakt is het een van mijn favorieten van het jaar.

Met deze EP krijg je zeker de herfstvibes. Mijn favoriete nummer van de EP is October. Billy Cobb blijft niet in één genre, maar maakt muziek in heel veel genres. Die veelzijdigheid is precies wat ik zo leuk vind aan hem.

11. Our Flag Means Death – Roman

Mijn favoriete serie van het afgelopen jaar is Our Flag Means Death. Het is een komedieserie die zich afspeelt in de gouden eeuw van de piraterij (1650 – 1730). Het verhaal is losjes gebaseerd op het leven van Stede Bonnett, die ook wel The Gentlemen Pirate werd genoemd. Hij was een vermogende landeigenaar uit Barbados die op een dag besloot om zijn leven en gezin achter te laten om piraat te worden.

Our Flag Means Death is een serie die ik iedereen van harte aanraad om te zien. Naast dat er veel absurde en soms ook droge humor is, laat de serie ook zien dat er wel degelijk ruimte is voor diversiteit en inclusie op het gebied van casting. Ook vertelt de serie verhalen van personen die gezien worden als buitenbeentjes in de maatschappij. Regisseur Taika Waititi (Thor: Love and Thunder), die in de serie Blackbeard speelt, verwoordde het in een post op Instagram het mooist. Hij schreef dat dit een serie is die gemaakt is over minderheden met minderheden en mensen die zich niet gehoord voelen. Het is een grappige en ontroerende serie waarvan er in het komende jaar een nieuw seizoen uitkomt. Tot die tijd kun je seizoen één nu bekijken op HBO Max.

10. The Batman – Steve

De nacht is altijd het donkerst voordat de zon opkomt, maar in Gotham lijkt het wel eeuwig nacht. Gelukkig is er een superheld die de Gothamites beschermt tegen de gangsters, zakkenrollers en superschurken. In 2022 kwam er een nieuwe verfilming van Batman, duidelijk getiteld The Batman, en na het falen van Batman-voor-korte-tijd Ben Affleck was ex-glittervampier Robert Pattinson aan de beurt. Het is niet helemaal eerlijk om hem nog steeds zo te noemen, aangezien hij zichzelf opnieuw heeft bewezen in The Lighthouse en Tenet.

The Batman is een goede film. De titelrol, zijn support-team en de tegenpartij (Colin Farrell als Oswald was de grootste verrassing) laten zich allemaal van hun beste (of slechtste) kant zien. Het is een lange film, zoals Roman in zijn review vertelde, maar de sfeer van de film maakt veel goed. Batman laat hier als vanouds zijn detective-kwaliteiten zien; hij kan namelijk meer dan alleen coole gadgets gebruiken en zich als een ninja in de nacht voortbewegen. Gelukkig is hij wel nog steeds een ninja, want dit is wel de meest duistere Gotham die we ooit meegemaakt hebben.

9. Tunic – Kevin

Een klein vosje, een grote wereld en alles wat je lijkt te willen vermoorden. Tunic is misschien wel een van de schattigste games van het jaar, maar laat dat masker je vooral niet afleiden van het monster dat erachter schuilt. De game is gemeen en probeert je op alle mogelijke fronten een hak te zetten, maar juist als je dat weet te doorbreken is Tunic fenomenaal.

Aan alles is gedacht in Tunic: de compleet unieke taal met bijbehorende hiërogliefen die is bedacht, het feit dat de handleiding je in-game wordt toegereikt (maar wel pagina voor pagina met subtiele hints en verwijzingen), of het feit dat zelfs de muziek van de game hints vertelt over het grote mysterie achter Tunic. Mocht je nog niet de kans gehad hebben om Tunic te spelen, pak dan een vrije dag en ga aan de slag.

8. RRR – Dirk Sung

RRR is een episch actiespektakel uit Tollywood, de Indiase filmindustrie gecentreerd in de stad Hyderabad. De film vertelt het verhaal van twee boezemvrienden in het Delhi van 1920. Er broeit een opstand tegen de Britse bezetter, waarbij Ram (Ram Charan) en Bheem (N.T. Rama Rao Jr) lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Een romantische, komische, maar vooral opwindende reeks gebeurtenissen volgt – danswedstrijd inbegrepen.

Deze film van regisseur S.S. Rajamouli heeft de energie van een hypernova. De vuistslagen, kogels, motorfietsen en tijgers vliegen je om de oren. Mix de epische verhaallijn van Gladiator of Braveheart met de over-the-top actie van The Raid of Mission Impossible en je benadert de adrenalinecocktail die RRR heet. Niet voor niets is de film genomineerd voor twee Golden Globes en zou het ook wel eens een gevaarlijke outsider kunnen zijn bij de Oscars 2023. Gaat dat zien op Netflix!

7. Horizon Forbidden West – Maxime

De Horizon-franchise wordt met recht als boegbeeld van de Nederlandse gamingindustrie gezien. Tijdens de Dutch Game Awards zagen we genoeg moois van eigen bodem voorbij komen, maar hoe vaak wordt er nu een game van zo’n formaat gemaakt in ons kleine kikkerlandje? Horizon Forbidden West nam dan ook het leeuwendeel van de prijzen mee naar huis, en werd zelfs bij de internationale Game Awards zes keer genomineerd.

In Horizon Forbidden West gaat het epos van de moedige Aloy verder en we zien een grotere spelwereld met meer machines en nieuwe stammen. Van elk dorp en personage springt de eigenheid af door het mooie geluidsontwerp en de grafische pracht en praal. Het verhaal maakt wat gedurfde sprongen en creëert een interessante opzet voor een derde game. Daarnaast is het een game die door de haptische feedback en stabiele performance uitstekend tot zijn recht komt op de PlayStation 5. Zoals Amador in zijn review zei: “Guerrilla Games heeft zichzelf overtroffen en de Horizon-franchise op bijna alle fronten verbeterd. […] Horizon Forbidden West is essentieel als je een PlayStation-console hebt.”

6. Pokémon Legends: Arceus – Stan

Een groot kritiekpunt dat Game Freak met iedere nieuwe Pokémon-game moest verwerken was: “Alweer dezelfde game? Kan er niets vernieuwd worden?” Dit jaar was het eindelijk tijd voor die grote vernieuwing met Pokémon Legends: Arceus. Deze bijna-spin-off-Pokémon-game gooide het over een compleet nieuwe boeg, met minder nadruk op Pokémon-gevechten en badges en veel meer nadruk op Pokémon vangen en het ontdekken van de wereld.

Zoals David in zijn review al aangaf, was dit de nieuwe frisse wind die de Pokémon-reeks nodig had. Natuurlijk waren er vooral in het begin wat kinderziektes, vooral op het gebied van graphics. Als je daar doorheen kunt kijken, blijft er een fantastische game over met heel veel Pokémon, veel side-quests en een open world die je meteen terug laat denken aan de vrijheid van Ash tijdens zijn avonturen in de anime. Mocht je de game nog niet gespeeld hebben, dan raad ik je sterk aan om terug te gaan naar het Pokémon-verleden met deze heel vernieuwende Pokémon-game!

5. Steam Deck – Tom

Those crazy bastards actually did it. Met de Steam Deck bewijst Valve dat een ‘game-pc als handheld’ vandaag de dag prima kan. Valve’s draagbare pc is niet de állerkrachtigste, maar bewees zich desondanks als een handzaam en vooral wendbaar systeempje. Zonder al te veel moeite neem je in potentie duizenden Steam-games mee op reis of maak je precies jouw draagbare game-pc op maat. En dat tegen vraagprijzen waar je een nauwelijks fatsoenlijke laptop van zou verwachten.

Valve slaagt precies waar eerdere en experimentele handhelds tekortschieten: de ratio tussen kracht en compatibiliteit. Met een rendementsrijke chipset, ruim voldoende inputmogelijkheden en nota bene het ijzersterke Steam-platform als ruggengraat is de Steam Deck een succesverhaal op zichzelf. De ene dag biedt het apparaat AAA-geweld vanuit je rugzak, het andere moment is de Deck een portaal naar klassieke pc-games of je laatste MMO-verslaving. Die gestaag uitdijende backlog — bedankt, Steam Sales — achtervolgt je nu écht overal.

Meer weten over hoe de Steam Deck onze harten overwon? We bespraken Valve’s handheld (en vele andere) in een recente aflevering van onze podcast, Iedereen vond dat leuk.

4. Moon Knight – Freek

In 1975 liet Marvel ons kennismaken met Moon Knight – op dat moment niet heel veel meer dan een omgekeerd gekleurde Batman met een maanmotief. Van dat imago kwam hij ook moeizaam af, maar de Disney+-serie heeft daar naar mijn idee wel verandering in gebracht. Ik geef eerlijk toe: ik wist ook niet heel veel meer van Moon Knight voor ik aan de tv-serie begon.

We maken kennis met Steven Grant (“met een V”), een ongelukkige man die in een museumwinkel werkt. Hij heeft last van slaapwandelen en legt zichzelf elke avond letterlijk aan banden. Langzaam komen we achter Stevens mysterie. Daarbij komt nog een vleugje Egyptische mythologie en Ethan Hawke’s geweldige performance als Arthur Harrow. Achteraf bleek de show minder “Pieuw, pow, poef, daar gaat weer een boef” te zijn dan gedacht en meer een show waarbij je met oprechte spanning wacht op de volgende aflevering. Het is een show waarbij elke aflevering schreeuwde om een uitgebreide nabespreking. Voor de Dungeons & Dragons-spelers onder ons: Moon Knight is een perfect voorbeeld van hoe je een warlock en zijn patron kunt spelen.

Dat waren de nummers 13 tot en met 4 al weer. Check later vandaag onze nummer drie en tel met ons af naar nieuwjaar! Wat waren jouw favoriete releases van dit jaar? We horen het graag van je in de comments.