Marley is een bedrijf gevestigd in Nederland wat zich focust op het maken van audioproducten op basis van biologisch verantwoorde materialen. Zo maken zij behuizingen van bamboe en zijn hun producten gemaakt van onder andere: gerecycled aluminium, papier, plastic en metalen. Het resultaat is dat de producten er niet alleen stijlvol uitzien, maar ook milieuverantwoord zijn.

We focussen ons nu even op de platenspeler. Deze heeft een strak design met een bamboe basis en daarnaast een rubberen naald die, niet geheel verrassend, ook milieuvriendelijk is geproduceerd. Je kunt de platenspeler makkelijk koppelen aan een versterker of aan losse boxen. De platenspeler is ook in een uitvoering waarbij je hem kunt aansluiten op draadloze speakers. De prijsklasse ligt dan ietsjes hoger, namelijk 249,90 euro. Maar een echte audiofanaat sluit hem aan op een versterker voor de beste geluidskwaliteit!

Nou hoor ik je denken: waarom is deze platenspeler ingedeeld bij de cultuur cadeautips en niet bij de gear cadeautips? Een van de missies van Marley is dat ze per product een boom willen planten. In totaal hebben ze nu 242.400 bomen geplant. Dat in combinatie met hun unieke materiaalkeuze voor audioproducten zorgt ervoor dat Marley in het buitenland erg populair is en omdat het een Nederlandse vestiging heeft is het toch een stukje Nederlands cultureel trots.