De doelstelling van de Alphabet Squadron-trilogie is vooral het volgen van de piloten en hun onderlinge relaties. In dit tweede deel komen we langzaamaan steeds meer te weten over de geschiedenis van elke gevechtspiloot en zien we hoe ze elkaar beter leren kennen. Ze hebben elkaar immers nodig en ze moeten volledig op elkaar kunnen vertrouwen. Net zoals in het eerste deel krijgen we naast veel aspecten van de ruimte- en atmosfeergevechten, ook de vele manoeuvres en de mentale toestand tijdens deze gevechten mee.

Nadeel aan dit boek is wel dat je het vorige deel echt gelezen moet hebben om er iets van te begrijpen. Het is daarnaast een aardig lang boek, maar wel in een vlotte schrijfstijl geschreven. De actie wordt duidelijk uitgelegd en er worden geen moeilijke termen om je oren geslingerd.