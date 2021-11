Ik houd van cultfilms. Voor mij is de ultieme horrorfilm er niet een waarvan ik hard ga schreeuwen of waar ik een halve (of hele) hartaanval van krijg, maar een waardoor ik niet meer bijkom van het lachen. Meestal is dit zo vanwege de ontbrekende verhaallijn, de matige dialoog en – het allerbelangrijkst – het hilarische visuele spektakel. Wat dat betreft is er maar één film die met vlag en wimpel bovenaan staat: The Evil Dead.

The Evil Dead is een jaren 80 meesterwerk. Het verhaal volgt het heerlijk inventieve plot van vijf studenten die ergens in the middle of nowhere in de Verenigde Staten in een rammelige hut vakantie vieren, waar het vervolgens blijkt te spoken. De titel zegt eigenlijk al alles. Elk woord dat ik gebruik om deze film te omschrijven is er een te veel. Je moet hem ervaren. Vond je de film nou net zo hilarisch als ik en ben je teleurgesteld dat hij afgelopen is? Geen nood. Er zijn meerdere vervolgen, een tv-serie en zelfs games van The Evil Dead.