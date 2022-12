Het is alweer december, dus het hek is van de dam als het op kerstcontent aankomt! Van de beste cadeautips tot een enorme reeks aan holiday-specials, er is geen gebrek aan activiteiten op kerst. Dus dan is natuurlijk de hamvraag – waar kies je binnen dit ruime aanbod voor? Onze redactieleden delen hun favoriete activiteiten tijdens de kerstdagen.

Lekker gezellig uitgebreid eten is meestal wel een deel van kerst, maar er zijn ook genoeg unieke invullingen van de kerstdagen. Van trilogieën bingen tot de barbecue en alles ertussen. Onze redactie geeft je een inkijkje in hun kerstdagen – wie weet haal je er nog inspiratie uit.

Steve – eten en spelen

De laatste jaren is er een beetje vast programma gekomen. Er worden cadeaus uitgepakt in de nacht van de 24e (na verschillende zelfgemaakte hapjes weggewerkt te hebben), de 25e wordt er redelijk uitgebreid gekookt door mij en mijn zus, en de 26e mag ik weer koken bij de schoonfamilie…maar dan wordt het gourmetten. Zonder overdrijven: eten is een belangrijk sociaal ingrediënt in mijn familie. De grootste gezelligheid, de ongedwongen discussies en de smakelijke specialiteiten van de amateurkoks komen bij elkaar en vormen dan een avond om van te smullen.

Daarnaast is een avond niet compleet zonder een bordspel. We zijn best fanatiek en hebben allemaal een verschillende collectie spellen, dat houdt het leuk. Een blijvertje dat elk jaar terugkomt is Dixit. Aan de hand van een korte aanwijzing/beschrijving legt iedereen gedekt een fantasierijke kaart neer en moet dan raden welke van de verteller is. Een andere favoriet is Overboss, een bordspel gebaseerd op oude retrogames. Het is de bedoeling dat je de sterkte slechterik wordt door terrein en monsters te verzamelen. Moge de machtigste boss monster overwinnen!

Guus – Trilogy Time

Naast kerstdiners en cadeaus met familie en vrienden zal ik tussen kerst en oud en nieuw ook een wat geekerige activiteit doen. Samen met mijn beste vriend plannen we eens in de zoveel tijd een dag vrij om samen één hele trilogie te bingen. In het verleden hebben we de Lord of the Rings trilogie, de Star Wars: Original Trilogy, The Dark Knight trilogie, de Jurassic Park trilogie, The Matrix trilogie (toen het nog een trilogie was), de Back to the Future trilogie en meest recent The Godfather trilogie gekeken. Voor deze ‘Trilogy Time’ – ja, we hebben die naam inderdaad gestolen uit het evenement en gelijknamige aflevering in How I Met Your Mother – staat The Hobbit trilogie op het programma.

Met een totale speeltijd van 7 uur en 54 minuten is The Hobbit trilogie perfect in één dagje te kijken. ‘s Ochtends beginnen we dan met The Hobbit: An Unexpected Journey, waarna we The Desolation of Smaug en The Battle of the Five Armies zullen kijken. Vaak duren onze kijksessies echter wat langer dan de ingecalculeerde tijd omdat er tussendoor genoeg gekletst en vooral grappen gemaakt worden. Hoe dan ook, ik kijk er weer naar uit om rond de feestdagen naast heerlijke maaltijden, knusse avonden en gezellige ontmoetingen óók weer eens lekker te genieten van The Hobbit.

David – Top 2000 is AAN

Ook dit jaar zit ik er weer helemaal klaar voor! Precies om twaalf uur s’ nachts gaat de top 2000 aan, en die gaat niet meer uit tot de gong aan het einde van Bohemian Rhapsody geklonken heeft. Voor mij is er geen eindejaarstraditie als de top 2000 – lekker gezellig met vrienden en familie eten, drinken en triviaspelletjes spelen terwijl de top 2000 op de achtergrond hard aanstaat.

De top 2000 zal zeker voor meer mensen een eindejaarstraditie zijn, dus laat ik iets originelers bedenken: trivia spellen. Of het nou Trivial Pursuit, 30 Seconds of een obscuurder spel is, ik speel er flink op los. De snelle rondes die bij een trivia spel horen veroorzaken een meestal memorabele chaos. En als je nog gespreksonderwerpen zoekt, geeft trivia je meer dan genoeg munitie.

Dirk Sung – backlog uitdunnen

Het kerstdiner op 25 december eet ik bij mijn familie of schoonfamilie. Tweede kerstdag vier ik altijd met mijn vrouw en zoon thuis. Meestal barbecueën we (je leest het goed), maar dit jaar gaan we allerlei warme en koude hapjes op de salontafel zetten en kijken we Elf (2003) tijdens het smikkelen. Vreemd genoeg hebben wij die film nog nooit gezien. Er staan sowieso een aantal kerstklassiekers in mijn backlog, waar ik dus nog niet aan toe ben gekomen, meestal omdat ik toch liever een Star Wars, Hobbit, of Studio Ghibli film kijk met kerst. Zo heb ik vandaag voor het eerst in mijn leven Die Hard (1988) gezien. Steve heeft een poll gehouden en de redacteurs van Pixel Vault vinden dat dus echt een kerstfilm.

Verder gebeuren er tijdens de feestdagen allerlei magische dingen hier in Oss. Ik bouw met LEGO aan ons Winterdorp en de set van The Office die Sinterklaas meebracht. Ik kijk de laatste afleveringen van Andor en The White Lotus. Ik geef mijn mieren en garnalen een extraatje (honing en algen), want Hij is ook voor geleedpotigen geboren, denk ik. En tenslotte zijn de kerstdagen de ideale periode om te stijgen op de ranked ladder van League of Legends, zo net voordat seizoen dertien begint. Iedereen is wat trager door de glühwein, maar ik drink zelf niet, dus ik kan mooi profiteren. Een ware kerstgedachte.

Maxime – Top 2000 + lekker alles op het gemak

Ook bij mij staat tussen 25 december en 1 januari de Top 2000 aan. Ik print altijd de hele lijst en houd vervolgens bij wanneer mijn favorieten voorbij komen, zodat ik niks hoef te missen. Daarnaast heb ik nog een Lego-set die al een tijdje op me wacht, dus met Radio 2 op de achtergrond ga ik lekker de Tallneck uit de Horizon-franchise in elkaar zetten.

Tussendoor vind ik hopelijk ook nog wat tijd om een goed boek uit te lezen, of eindelijk aan een nieuwe game te beginnen. In ieder geval leg ik mezelf niks op, want dan kan ik alles heerlijk rustig aan doen.

Wat vindt jij van de keuzes van onze redactie? Heb je zelf nog unieke of interessante activiteiten gepland? Laat het ons weten in de comments!