In Clerks 3 nemen we met een lach en een traan afscheid van Dante en Randal

Snooch to the nooch

Na bijna dertig jaar is er een einde gekomen aan het verhaal van Dante en Randall. De twee beste vrienden en eigenaars van de buurtsupermarkt Quick Stop krijgen in de film Clerks 3 een waardig afscheid.

Voor regisseur Kevin Smith is dit na Jay and Silent Bob: Reboot de eerste film die hij maakt in de View Askewniverse. Dat is de titel van het fictieve universum die hij heeft gecreëerd waarin de meeste van zijn films zich in afspelen. Naast de Clerks films horen daar onder ander zijn films Dogma, Mallrats en Chasing Amy bij. Ook is het zijn meest persoonlijke en emotioneel geladen film. Naast dat hij zijn eigen ervaring met het krijgen van een hartaanval heeft gebruikt in de film, laat hij ook andere manieren zien waarop het leven niet alleen maar over rozen gaat. Dante en Randal hebben in de jaren tussen deel twee en drie van de Clerks filmserie ook een aantal nare dingen meegemaakt.

Revenge of the Clerks

Aan het einde van Clerks 2 besloten Dante (Brian O’Halloran) en Randal (Jeff Anderson) om hun buurtsupermarkt, de Quick Stop, te kopen. Inmiddels zijn er vijftien jaren verstreken en slijten ze hun dagen met het werken in de winkel, hockeyen op het dak en rondhangen met Jay (Jason Mewes) en Silent Bob (Kevin Smith). Nadat Randal ternauwernood een zware hartaanval overleeft, besluit hij dat het roer om moet en wil hij een film maken over zijn leven in de Quick Stop.



Zoals ik in mijn vooruitblik schreef is met dit deel de cirkel op een creatieve manier rond. Smith maakte als medewerker van de Quick Stop een film over zijn persoonlijke ervaringen in de winkel. In Clerks 3 maken de personages die hij heeft gecreëerd nu zelf een film over hun ervaringen in de winkel. Op dat vlak is het ook een feest der herkenning, want een aantal van de momenten uit het origineel worden nagespeeld door grotendeels dezelfde acteurs als toen.

Rise of the Cameo

Smith maakt in zijn laatste paar films veel gebruik van cameos. Hij heeft in zijn lange carrière met veel verschillende mensen gewerkt en die komen regelmatig terug in een kleine rol in zijn films. Bijvoorbeeld in de scène waarin Dante en Randal audities houden voor hun film. Daarin komen acteurs als Melissa Benoist (Supergirl), Fred Armisen (SNL) en Ben Affleck (DCEU) auditeren. Ook Justin Long (Tusk) heeft een kleine rol in de film. Niet elke cameo is even geslaagd, maar het zijn vaak maar korte momenten dus ze zijn ook snel voorbij.



Wat heel goed werkt in de film is dat Smith dit keer heeft gekozen om zich naast de grappen meer te focussen op de emotionele momenten. In tegenstelling tot de eerdere delen draait het verhaal nu nóg meer om de relatie tussen Dante en Randal. Daardoor zie je bijvoorbeeld ook wat minder van Jay en Silent Bob die voor een komische verlichting zorgen, zoals ze in het verleden vaak hebben gedaan.



Door de focus te leggen op Dante en Randal is er meer ruimte voor het vertellen van de verdrietige momenten en hordes die ze in loop der jaren hebben moeten trotseren. Hierbij komen onderwerpen als rouwverwerking en gemiste dromen voorbij. Maar wees niet getreurd. Er zitten nog steeds veel grappige momenten in de film dat ervoor zorgt dat de film qua humor en drama goed in balans blijft.

R2D2 en C3PO

Voor degenen die niet bekend zijn met Jay & Silent Bob is het handig om te vertellen dat zij altijd al een bijrol hebben gespeeld in de films uit de View Askewniverse. De enige uitzonderingen daarin zijn de films Jay & Silent Bob: Strike Back en Reboot. Hoewel Jay gebaseerd is op zijn vertolker Jason Mewes zijn ze als duo gebaseerd op R2D2 en C3PO uit Star Wars. Deze droids spelen in die franchise ook meer een rol op de achtergrond. R2D2 en C3PO zijn op hun beurt weer gebaseerd op personages uit de film The Hidden Fortress van Akira Kurosawa.



De reden waarom regisseur Smith de rol van Silent Bob speelt is ontstaan tijdens het filmen van de eerste Clerks-film. Eigenlijk zou hij de rol van Randal spelen, maar omdat hij zichzelf geen acteur vond (maar wel graag een rol wilde spelen) besloot hij om de rol van Silent Bob op zich te nemen. Op deze manier zat hij toch in de film en hoefde hij maar een minimum aan dialoog uit zijn hoofd te leren.

Return of the Clerks

Voor fans van de films van Kevin Smith en de View Askewniverse is Clerks 3 een feest der herkenning. Het is een film met een lach en een traan. De grappen zijn leuk met hier en daar wat inside jokes. De emotionele richting die de film tegen het eind opgaat is heel mooi verteld. Hoewel dit deel wat meer de drama kant op gaat valt er ook nog steeds genoeg te lachen. Het is een fijne afsluiting van het verhaal van Dante en Randal.



Je hoeft niet perse de voorgaande delen in de serie te hebben gezien om het verhaal te kunnen volgen. Maar wil je de relaties tussen de personages beter begrijpen? Dan raad ik je aan om dat wel te doen. Gelukkig biedt Pathé Thuis je de kans om alledrie de Clerks films te bekijken.



Wat is jouw favoriete scène uit de Clerks-filmserie? En wat is jou favoriete Kevin Smith-film? Laat het ons weten in de comments.