Aankomende vrijdag begint het festival, maar er moet veel gebeuren voordat het zover is. Artistiek leider en programmeur Henriëtte is ook filmjournalist en ze kijkt veel films, het hele jaar door. Bij elke film die ze kijkt, staat haar IFA-radar aan: is dit een interessante film, is deze geschikt voor IFA en komt deze film uit in Nederland? In oktober begint dan het echte werk: dan is er een planning voor het festival en zijn er veel gesprekken met distributeurs. Ook wordt er al nagedacht over welke films en festivals er na IFA komen. Een filmfestival organiseren is meer dan alleen films kijken.

Naast lange speelfilms zijn er ook meerdere korte films die gemaakt zijn door aanstormend (jong) talent. Ook is er een online podcast, die nu al gratis te beluisteren is (Mother is Myth, over het beeld van moeders in films) en in de foyer van DNK zijn er meerdere kunstinstallaties. Wandel bijvoorbeeld door een installatie van Anna-Lucia Rijff. Zij liet zich inspireren door onder andere de Penrose Stairs en de trappenhuizen van M.C. Escher.