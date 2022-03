Wie zijn de grootste kanshebbers op de Oscars?

And the Oscar goes to…

Aanstaande zondag zullen voor de 94e keer de Oscars worden uitgereikt. Met twaalf nominaties lijkt The Power of the Dog de grootste kanshebber te zijn om een aantal prijzen in de wacht te slepen. Ook dit jaar is de prijsuitreiking niet zonder controverse. Van prijzen die niet live worden uitgereikt tot ondergewaardeerde regisseurs, acteurs en films.

Wat vinden onze filmfanaten van de redactie van de nominaties? Welke film zien zij graag een Oscar winnen? Wie verdient echt een nominatie, maar heeft er geen gekregen? Hoewel de Oscars een soort van appels met peren vergelijken is, besloten we om lijst met genomineerden eens goed te analyseren.



Wie van de genomineerden verdienen dit jaar een Oscar?

Roman – De Oscar voor beste acteur mag van mij naar Will Smith gaan. Ik vond hem heel goed in de film King Richard, die gaat over de vader van tennisgrootheden Venus en Serena Williams. Ik ben al sinds The Fresh Prince of Bel-Air een fan van zijn werk en wat mij betreft verdient hij het gewoon. Enerzijds omdat hij de afgelopen decennia heeft laten zien dat hij een veelzijdige acteur is en anderzijds omdat hij in deze film heel goed speelt en je echt meeleeft met zijn personage.



Don’t Look Up zal denk ik niet de prijs voor beste film in de wacht slepen, maar wat mij betreft wel die voor het beste originele script. De film heeft een leuke combinatie van satire en donkere humor. Het houdt de maatschappij ook een spiegel voor als het aankomt op hoe nieuws op verschillende manieren geïnterpreteerd en uitgezonden kan worden. Ik vond het een leuke en originele film die met een ensemble-cast met onder anderen Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio en Timothée Chalamet ook over de nodige starpower bezit.

Paul – Jonny Greenwood! Als grote Radiohead-fan kan ik hier wellicht niet heel objectief naar kijken, maar deze man is wat mij betreft de meest geniale componist die momenteel rondloopt in de filmindustrie. Hij heeft in het verleden één keer eerder een nominatie mogen ontvangen, voor zijn muziek in Phantom Thread. Dit jaar mag hij van mij echt winnen voor zijn muzikale toevoeging aan The Power of The Dog. De film houdt vanaf het begin een bepaalde spanning vast en dit komt mede door de sterke muzikale setting. Elke film waar Jonny de muziek voor mag doen is wat mij betreft geniaal uitgevoerd. Denk aan There Will be Blood, Inherent Vice en het ondergewaardeerde You Were Never Really There.



Will Smith is wat mij betreft de man die de Oscar voor beste hoofdrol mag ontvangen. Will heeft een periode gekend waarin hij wat meer in de anonimiteit leefde, maar na zijn rol als de geest in Aladdin kreeg zijn acteercarrière een nieuw leven. Want na grote films als Gemini Man en Bad Boys for Life speelt hij in King Richard de vader van de tennis-zusters Williams. Deze rol speelt Will met verve en laat zien dat hij nog steeds uitzonderlijk goed kan acteren. Hij zet de rol van Richard realistisch neer en neemt mij mee in zijn emotionele inzet. Puike werk Will.

Steve – Het nummer Dos Oruguitas van Encanto is geschreven door Lin-Manuel Miranda en hij laat zien dat hij muziek echt snapt. De rustige melodie speelt op de achtergrond terwijl er iets heftigs gebeurt in de film. Het is een gevoelig nummer dat een opbloeiende verliefdheid beschrijft terwijl een heel dorp moet vluchten voor bezetters. Tegelijkertijd leert het je dat als je van iemand (of iets) houdt, dat soms ook betekent dat je door moet gaan met leven als de ander er niet meer is. Een ware levensles en hopelijk de winnaar van Best Original Song.

House of Gucci is zeker niet de beste biografische dramafilm ooit gemaakt, maar het werk dat Göran Lundström heeft geleverd om Jared Leto onherkenbaar te maken, verdient wel degelijk de Oscar voor beste grime en haarstijl. De Zweed had maar enkele weken (in plaats van maanden) om een uiterlijk te ontwerpen. Vervolgens was Lundström elke opnamedag drieënhalf uur bezig om Leto, en zijn volle haardos, te transformeren naar een kalend en ouder-uitziend personage. Een uitdaging, want Leto wilde absoluut niet zijn hoofd kaal scheren. Die is bijzonder goed gelukt, want de acteur werd bijna niet herkend door de kijkers.

Wat zijn volgens jou de grootste snubs dit jaar?

Roman – Het zouden niet de Oscars zijn zonder een beetje controverse, en dit jaar is dat niet anders. De grootste verrassing voor mij was wel dat Denis Villeneuve niet genomineerd is in de categorie beste regisseur. Hoewel Dune in totaal tien nominaties heeft, waaronder die voor beste film, denk ik dat een nominatie voor Villeneuve als beste regisseur een verdiende nominatie zou zijn geweest. Hij heeft immers de onverfilmbaar geachte boekenserie weten te verfilmen.



Een andere verrassing voor mij was dat Nicolas Cage geen nominatie heeft gekregen in de acteurs-categorie voor zijn rol in de film Pig. Het was misschien wel een van zijn sterkste rollen in jaren en een die naar mijn mening wel een nominatie verdiende. In ons film- & serie-jaaroverzicht hebben we iets over de film geschreven. En hoewel films die geproduceerd zijn door streamingdiensten langzaamaan hun weg hebben gevonden naar de Oscars, mis ik wel The Green Knight (Amazon Prime) en Passing (Netflix). Ieder zijn ze op hun eigen manier hele mooie films die wat mij betreft ook een nominatie hadden verdiend.

Paul – Waarom heeft Spider-Man: No Way Home slechts één Oscar-nominatie? De meest bezochte film van 2021 heeft alleen in de categorie beste visuele effecten een nominatie te pakken. Het verbaast mij dat de film niet voor film van het jaar of beste script genomineerd is. Het is misschien wel de beste Spider-Man-film die ooit is uitgebracht en sinds Avengers: Infinity War een van de betere Marvel-films. Maar goed, ook Infinity War ontving destijds maar één nominatie…

House of Gucci heeft wellicht niet het gewenste resultaat geleverd waarop de makers hadden gehoopt. De film voelde stroperig aan, maar dat doet geen afbreuk aan de acteerprestaties van Lady Gaga. De winnares van 2019 (voor haar acteerprestaties in A Star Is Born) heeft een meer dan prima indruk achtergelaten bij House of Gucci, ze weet haar rol serieus te nemen en laat een kwetsbare hand van haar zien.. Is het rechtvaardig dat zij slachtoffer is geworden van een slecht uitgevoerde film?

Steve – De Netflix-film Passing gaat over een zwarte vrouw die zich voordoet als een witte vrouw in de jaren ‘20 van de vorige eeuw. Deze rol wordt vertolkt door Ruth Negga en het is jammer dat zij niet genomineerd is voor beste vrouwelijke bijrol. Ze is ervan overtuigd dat wat ze doet beter is dan leven in de arme, zwarte wereld waar ze vandaan kwam. Racisme is nog steeds een groot maatschappelijk probleem, maar zeker in die periode. De VS kreeg het toen economisch steeds beter, maar dat gold uiteraard niet voor iedereen. Ik denk dat het geen makkelijke rol was voor Negga, die zelf een blanke Ierse moeder heeft en zwarte Ethiopische vader. Daarnaast speelt ze een vrouw die haar hele leven eigenlijk als leugen leeft.

Welke film (of films) komt als grote winnaar uit de bus?

Roman – Ik denk dat The Power of the Dog van regisseur Jane Campion de grote winnaar zal zijn in de “bekendere” categorieën. Ik denk dat de film een grote kans maakt op de Oscar voor beste film en die van regisseur. Het zou kunnen dat er een verrassing komt en dat de film misschien ook wel de prijzen van beste scenario en beste bijrollen in ontvangst mag nemen.



In de technische categorieën, zoals bijvoorbeeld cinematografie, set-design en kostuumontwerp, denk ik dat Dune veel prijzen zal gaan winnen. Zoals ik in mijn review van de film aangaf is de film visueel letterlijk een plaatje. Er is tot de kleinste detail aandacht besteed aan de film en dat kun je ook zien. Ik denk en hoop dat de personen die mogen stemmen op de Oscars het met me eens zullen zijn.

Paul – Ik denk dat als het puntje bij paaltje komt, toch The Power of the Dog met de meeste prijzen naar huis zal gaan. De film, de muziek, het acteerwerk en de verhaallijn passen perfect in de traditie van vorige prijswinnaars en het zal me ook niet verbazen als het dit jaar ook weer volgens traditie zal gaan.



Qua animatiefilm kan het spannend gaan worden dit jaar. Met drie nominaties vanuit Disney, waaronder Encanto, Luca en Raya and the Last Dragon, zijn zij de grootste kanshebbers. Persoonlijk denk ik dat The Mitchells vs. the Machines er met de prijs vandoor gaat. Deze Netflix Original heeft veel harten veroverd, met name doordat het een hilarische film is.

Steve – Animatiefilms en familie, hoe kan het ook anders? Hoewel Luca mij persoonlijk het meeste raakte, denk ik toch dat Disney de Oscar voor beste animatiefilm moet laten schieten: zoals Paul al zei is The Mitchells vs. The Machines een grote kanshebber. De goed-getimede humor samen met de leuke, bizarre personages is een gouden combinatie. Voor iedereen die wel eens samen met familie op vakantie/roadtrip is geweest, zijn er voldoende frustrerende en fantastische momenten. Neem dat gevoel van herkenning terwijl de wereld om je heen wordt overgenomen door moorddadige machines en je hebt een film die een prijs waard is.

De Oscars zullen in de nacht van 27 op 28 maart worden uitgezonden via Filmbox en zal voor voor Ziggo-abonnees te zien zijn op kanaal 13. Wie denk je dat er een Oscar in de wacht zal slepen? Ben je het eens met onze redacteuren of heb je een andere voorspelling? Laat het ons weten in de reacties!