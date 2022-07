Deze mag je volgens ons niet missen

Van megalomane yoghurt tot een robot met een minderwaardigheidscomplex: de anthologie Love, Death + Robots heeft veel te bieden. Met iedere aflevering een uniek verhaal komen er bovendien bijzondere verhaallijnen voorbij van wisselende kwaliteit. Natuurlijk heeft iedereen zijn eigen favoriet, maar wat ons betreft springt een aantal er toch bovenuit.

Het bijzondere van Love, Death + Robots is dat elke aflevering door een andere animatiestudio is gemaakt. Daarmee krijg je niet alleen een enorme diversiteit aan verhalen, maar ook aan animatiestijlen. Dit zijn volgens ons de beste afleveringen van Love, Death + Robots die je écht niet wilt missen.



Zima Blue – volume 1

De wereldberoemde kunstenaar Zima doet een boekje open over zijn mysterieuze verleden. Hij nodigt een journaliste uit om zijn verhaal aan te horen en op te schrijven. Tijdens het vertellen ontdekken we al snel dat Zima niet is wat hij lijkt, en dat hij een veel langere geschiedenis heeft dan mensen weten. Zijn verhaal vertellen blijkt een soort afscheid van hem, zijn werk en zijn makers.



Zima Blue heeft een compleet eigen animatiestijl, al geldt dat voor de meeste afleveringen van Love, Death + Robots. Het verhaal is melancholiek, verrassend en vermakelijk tegelijk. De animatiestijl sluit daar naadloos op aan: lange, hoekige vormen en donkere tinten complimenteren het droevige thema.



Pop Squad – volume 2

In een dystopische toekomst is er een speciale eenheid die overbevolking tegengaat door niet-geregistreerde kinderen op te sporen. Kinderen krijgen is voor de meeste mensen verboden bij wet. We volgen een agent die als taak heeft deze kinderen om te leggen en de ouders op te pakken. De agent lijkt echter steeds meer moeite te krijgen met het opsporen en executeren van breeders.

Pop Squad is misschien niet de meest originele invalshoek – een dystopische toekomst, een agent die in eerste instantie slecht lijkt, heeft toch best wat gevoel – maar wel een originele uitvoering. De kracht van het menselijk geweten wordt perfect tentoongesteld door het tegenover de irrationaliteit van ouderschap te plaatsen.



When the Yogurt Took Over – volume 1

Wetenschappers kweken per ongeluk een hyperintelligente vorm van yoghurt. Al snel begint de yoghurt eisen te stellen: het wil de wereld domineren. Het begint bij Utah, maar de zuivel eist binnen de kortste keren complete controle over de aarde.

When the Yogurt Took Over is gewoon vet lachen. Het is leuk geanimeerd, met goede voice-overs en een komisch en toch interessant verhaal. Het is één van die afleveringen van Love, Death + Robots die maar een paar minuten duurt, maar waar je het nog weken over hebt.



Bad Traveling – volume 3

Een schip en haar bemanningsleden worden gegijzeld door een moordlustig monster: de Thanapod. Een van de bemanningsleden vindt een manier om met het beest te communiceren en ontdekt dat de Thanapod naar een nabijgelegen dichtbevolkt eiland wil reizen. De matroos ruilt zijn leven voor een lift naar het eiland, maar bedenkt een listig plan om de Thanapod om de tuin te leiden: hij brengt het beest naar een verder gelegen onbewoond eiland om zo onschuldige mensenlevens te sparen. Wie van de bemanning is het eens met zijn plan, en wie verkiest zijn eigen veiligheid boven de onschuldigen op het bewoonde eiland?

Bad Traveling heeft uitzonderlijk goede voice actors. Dat maakt het al een feestje om te kijken. Het is bovendien mooi geanimeerd. Maar het is het verhaal (gecombineerd met gruwelijke consequenties van keuzes) dat Bad Traveling eruit doet springen.



The Witness – volume 1

In The Witness zien we hoe een vrouw getuige is van een moord. De moordenaar ziet haar, en wat volgt is een kat-en-muisspel terwijl de vrouw probeert te vluchten van haar achtervolger. Meer kunnen we niet vertellen, want het zou de aflevering verpesten.

The Witness is er eentje in rijtje: wtf heb ik net gekeken? Het is visueel fantastisch om te zien. Bovendien gaat het snel. Bijna zo snel dat je als kijker niet weet wat je overkomt. The Witness is bizar, prachtig en zeker de moeite waard.



The Tall Grass – volume 2

The Tall Grass is een niet bepaald zeldzame horroraflevering in de Love, Death + Robots anthologie. Wel is het een opvallende door hoe het voelt als een klassieke horror. We zien een man in een trein die stopt in the middle of nowhere in een veld met hoog gras. Plots ziet de man lichten tussen het gras, die hem als vanzelf van de trein af lokken.

Deze aflevering is meer dan hij op het eerste gezicht lijkt. Hoewel zowel de initiële verhaallijn als de animatie niet uniek zijn (wel mooi overigens), heeft deze aflevering toch iets. Het kan komen door de serene kalmte in het verhaal, die snel plek maakt voor chaos om gelijk weer opgevolgd te worden door kalmte.



Alternate Histories – volume 1

Wat als Hitler niet dood was gegaan in een bunker aan het einde van de oorlog, maar onder een koets was gekomen? Of gestikt was in een blok gelatine? Of door een meteoor die op zijn hoofd viel? Alternate Histories vertelt op hilarische wijze hoe de wereld anders zou zijn als Hitler vroeger dood was gegaan.



Alternate Histories is leuk. Hardop lachen, grappige animatie en rare scenario’s. Gewoon good old fashioned fun. De makers pakken een misschien niet heel origineel idee en maken het compleet eigen.



Jibaro – volume 3

Jibaro volgt de vreemde en dodelijke interactie tussen een sirene in een rivier en een dove ridder die immuun is voor haar lokroep. De twee raken verwikkeld met elkaar op bizarre wijze. Ze zijn tot elkaar aangetrokken om hun eigen egoïstische redenen: zij omdat hij de enige man is die niet voor haar valt, hij om alle pracht en praal van haar lichaam. Ze bezwijken uiteindelijk beide aan die oncontroleerbare lust voor elkaar.

Er zijn veel theorieën over wat de maker wil zeggen met dit verhaal. Het zou gaan over het gevaar van giftige relaties, of over het koloniale verleden van de westerse wereld. Wij weten in ieder geval dat je veel verhalen kunt ontdekken in Jibaro. Bovendien laat deze aflevering zien dat animatie naar een hoog niveau te tillen is.



Three Robots – volume 1 en 3

De mascottes van Love, Death + Robots: Three Robots. De drie reizende robotvrienden komen voor in volume 1 en 3 van de anthologie. Ze zijn samen op vakantie en bezoeken de resten van de menselijke wereld als een soort leuk uitje. En er zijn katten.

Three Robots is megadroog én leuk gemaakt. Het is een ideale intro voor de serie zelf, dus als je niet weet waar je moet beginnen: begin met de Three Robots.



Sonnie’s Edge – volume 1

Deze aflevering speelt zich af in een dystopische cyberpunk-achtige toekomst. Sonnie is de onverslaanbare held van de zogenaamde ‘beastie fights’, gevechten tussen mechanische beesten die elkaar verwoesten voor het vermaak van de toeschouwers.

Sonnie’s Edge is misschien wel de meest gewelddadige aflevering in dit rijtje. Het heeft alles: seks, geweld, bloed, een rare bad guy en een onverwachte twist. Het is een beetje platte gore and violence, maar dat mag ook wel eens.

Welke aflevering van Love, Death + Robots vind jij het beste? Laat het ons weten in de comments!