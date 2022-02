Remakes en reboots blijven een hot topic in Hollywood. Ook wanneer het gaat om een vervolg op een film die de inspiratie heeft gevormd van wat we nu kennen als het slasher-genre. The Texas Chainsaw Massacre is een direct vervolg op de film met dezelfde naam die in de jaren ’70 is uitgebracht. Hiermee volgt de film hetzelfde principe dat voor de nieuwe serie van de Halloween-franchise is gebruikt. Deze film speelt zich net zoals Halloween af in een andere tijdlijn dan zijn voorgangers.