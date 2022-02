The Walking Dead-spin-offs op een rijtje

Wat mij betreft de enige fatsoenlijke TWD-game? Dat is The Walking Dead van Telltale. Een simpele point & click die allesbehalve simpel is wat het verhaal betreft. Je speelt als Lee en Clementine, twee personages die je nog niet kent uit de serie of comicbooks. Dat betekent overigens niet dat je geen bekende personages tegenkomt, want onder andere Glenn en Michonne hebben een rol in de games.

De game is opgedeeld in een aantal seizoenen. De keuzes die je maakt bepalen welke kant het verhaal opgaat. Het is meeslepend en heeft precies dat fijne sfeertje dat The Walking Dead zo tof maakt. Je kunt alle seizoenen van Telltale’s The Walking Dead op Steam vinden.