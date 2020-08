Zo’n samenvatting is natuurlijk hartstikke leuk, maar geeft lang niet aan hoe goed de film is. Met bizarre verwijzingen zoals ‘een donut in een donut’, het lachwekkende zuidelijke accent van detective Blanc en een goed in elkaar zittend verhaal, kijkt deze film lekker weg. Met de nodige Cluedo-achtige plottwists blijf je als kijker geboeid tot aan het einde.

In de loop van het verhaal verwacht je dat er iets gaat gebeuren wat je totaal niet aan zag komen. Ik kan je verzekeren: het omslagpunt in de film zag ik écht niet aankomen. Het is heerlijk om te zien dat diverse aanwijzingen duidelijk naar voren komen, terwijl detective Blanc deze totaal over het hoofd ziet. Hierdoor wisselt de film af tussen spannende, serieuze en humoristische scènes.