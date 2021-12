De hoofdrol in deze film is voor Melati Wijsen. Zij is een jonge activiste uit Indonesië. Samen met haar zus voerde ze in Bali campagne tegen het eenmalig gebruik van plastic tassen. De campagne was succesvol, want sinds 2018 geldt er op het eiland een verbod op het gebruik van wegwerpplastic.

Melati reist de wereld rond om zes andere jongeren te ontmoeten die zich ook inzetten voor een bepaald doel. Ze voeren onder andere campagne voor vrouwenrechten, het klimaat, vrijheid van meningsuiting en het redden van vluchtelingen op de Middellandse zee. De film laat zien hoe deze jongeren zijn begonnen en wat hen motiveert. Bigger Than Us is een film die laat zien dat je niet veel nodig hebt om iets op te starten en dat je met kleine stapjes een bhttp://RO: https://www.youtube.com/watch?v=QbTJiAKvww0ijdrage kunt leveren om de wereld een stukje mooier te maken.