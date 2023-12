Tips: De Beste Culture Cadeautips voor onder de Kerstboom

De beste culture-cadeautips voor onder de kerstboom

Voor muziekfanaten, filmgekkies of (bord)spelletjesfreaks kan het nog best lastig zijn om een kerstcadeautje te vinden. Ze zijn dan wel fan van een specifieke serie of franchise, maar hoe uit je dat nou eigenlijk? Wij hebben een aantal mooie tips verzameld om recht te doen aan de wondere wereld van culture, en je vrienden en familie weg te blazen met coole cadeaus. Of trakteer jezelf deze kerst. We zullen het niet doorvertellen.

Hitster – € 20,-

Een goed partyspel is goud waard. Zeker wanneer je donkere decemberdagen met vrienden en familie doorbrengt kan zo’n spel wat leven in de brouwerij gooien. Hitster is een leuk én betaalbaar voorbeeld hiervan. Met behulp van de Hitster-app scan je de muziekkaarten in het spel en puzzel je een tijdlijn samen. Was Cotton-Eyed Joe nou eerder of later dan I Like To Move It? Met Hitster heb je gegarandeerd een leuke avond en verbreed je ook nog eens je muziekkennis.

AmnesiA (Limited Edition) – € 37,-

Martin Koolhoven is misschien wel een van Nederlands beste regisseurs. Met deze Blu-Ray kun je niet één, niet twee, maar drie(!) van zijn films kijken. Je krijgt er naast AmnesiA (2001) namelijk ook nog de klassieke films Suzy Q (1999) en Dark Light (1997) bij. In de webshop kun je verder nog een heel scala aan obscure films vinden om die échte filmfan in je leven mee te waarderen.

Sandgrain Studio-filmposter – € 32,95

2023 was een uitstekend filmjaar. Van Barbie en Oppenheimer tot Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves en Indiana Jones: The Dial of Destiny: voor filmfans was er van alles te beleven. De volgende stap is om de film om te zetten tot een stuk huisdecoratie: met de esthetische filmposters van Sandrain Studio kun je het huis van elke filmfan opleuken. Of het nou Lord of the Rings, the Office of Breaking Bad is, posters zijn er genoeg.

MTG: The Lost Caverns of Ixalan Collector-booster – € 32,95

Bij een ruilkaartspel wil je soms gewoon een kans maken op de echt dure en zeldzame kaartjes. Magic: The Gathering is geen uitzondering. Met de Lost Caverns of Ixalan Collector-booster heb je een snelle manier op handen om toffe en zeldzame kaarten in sets te krijgen. Met pakjes vol bijzondere kaarten ga je gegarandeerd decks versterken.

Fotoframe uit “Friends” – € 32,95

Friends is een van die series waarvan iedereen wel een beeld heeft. De iconische sitcom heeft tal van opties voor merchandise, maar hoe leuk is het om je deur te versieren met een peephole frame uit de serie? Of gebruik het als lijst om een foto van jezelf in te lijsten, er zijn tal van opties.

Lego – € 54,99 – € 102,99

Hoe kan Lego ontbreken uit deze lijst? Lekker een bouwwerk in elkaar zetten onder het genot van een goede kop thee of koffie, gezellig wat lichtjes aan en muziek op de achtergrond. Waar je ook fan van bent, er is een goede kans dat er een Lego-bouwwerk van is. Van het huis van de iconische Disney-Pixar-film Up, een enorme camera vol met de vroege geschiedenis van Disney, of als we toch op de historische tour gaan, het enige overlevende klassieke wereldwonder — de Grote Piramide van Gizeh. Voor elk type Legoër (Leganger?) is er wel iets!