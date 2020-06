Een van de redenen dat Rick & Morty zo populair is, is het feit dat er ontzettend kleurrijke personages in de serie voorkomen. Neem bijvoorbeeld Mr. Meeseeks, die we leren kennen in de vijfde aflevering van het eerste seizoen. Rick heeft er een hekel aan om huishoudelijke klusjes te doen en besluit daar iets voor uit te vinden. Het resultaat van dat proces is de Meeseeks Box. Dit apparaat zorgt ervoor dat er een Meeseeks tot leven komt, de taak uitvoert en vervolgens weer verdwijnt. Jerry begrijpt dit echter niet en het duurt niet lang voordat er meer dan honderd Mr. Meeseeks in hun huis zitten; de chaos is vervolgens compleet.

Daarnaast is dit de aflevering waarin Morty eindelijk eens de keuze mag maken uit de vele avonturen die ze dit keer kunnen beleven. Het lijkt een simpele en onschuldige keuze te zijn, maar dit avontuur wordt duisterder dan alle avonturen die de twee al samen hebben meegemaakt. Morty laten kiezen is dus hartstikke onveilig, hoewel het wel zorgt voor een toffe aflevering.