Als je een verhaal vertelt, probeert het publiek dat altijd te visualiseren. Zeker bij shows als Critical Role is dat het geval; hier wordt elke aflevering grofweg vier uur lang alleen maar verteld. Dungeon Master Matt Mercer zet weliswaar prachtige maquettes op tafel wanneer er een gevecht plaatsvindt, maar daarbuiten zien we niet heel veel. Regelmatig duurt een gevecht tussen de dertig en negentig minuten, want zowel de spelers als de DM leggen uit wat hun personages doen en hoe dat eruitziet. Bovendien moet voor elke actie een dobbelsteen worden gerold die bepaalt of de actie succesvol is of niet. In het spel vliegt de tijd dan voorbij: een gevecht van een half uur in het echt duurt maar vijf minuten in de spelwereld.

Omdat de cast gewend is om voice-overwerk te doen voor videogames, televisieseries en films, luistert de webshow heerlijk weg. Matthew en zijn spelers zijn geboren vertellers; zelfs de geluidseffecten in Critical Role worden ter plekke geïmproviseerd. Ook is het leuk om te zien dat de hele show van kans en rollenspel afhangt; de achtergronden van de personages mogen dan bekend zijn bij de spelers, maar dat geldt niet altijd voor hun medespelers. Zo kan het best eens gebeuren dat een persoon na vijftig afleveringen ineens zegt dat niemand zijn echte naam kent, of dat hij ooit vocht voor de vijand. Dat soort momenten maken het verhaal ingewikkelder, maar zeker ook interessanter.