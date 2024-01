Boy Swallows Universe is een donker verhaal dat niet deprimeert

Zoek en gij zult vinden

Januari is de laatste jaren een rustige maand wat betreft nieuwe films die uitkomen in de bioscoop. Daarom maak ik deze maand iets vaker een rondje langs de verschillende streamingdiensten om op zoek te gaan naar iets leuks om te kijken. Tijdens een van die zoektochten kwam ik uit op de miniserie Boy Swallows Universe die nu op Netflix te zien is.

Het verhaal speelt zich af in de jaren tachtig. In de Australische voorstad Darra, dat vlakbij Brisbane ligt, woont de jonge Eli samen met zijn moeder Frances, stiefvader Lyle en oudere broer Gus. Meteen in de eerste scène van de serie wordt duidelijk dat het leven Eli niet toelacht. Stiefvader Lyle handelt in en gebruikt drugs. Ook houdt hij wat achter om zelf door te verkopen. Wanneer hij daar thuis mee wordt geconfronteerd door zijn baas en diens handlangers wordt hij na wat schermutselingen in de kofferbak van een auto gegooid en meegenomen.

Een semi-autobiografisch verhaal

Een deel van de serie speelt zich af in flashbacks en begint een paar weken voordat Lyle wordt meegenomen. Daarna wordt het verhaal, met wat tijdsprongen, in chronologische volgorde hervat. Boy Swallows Universe is gebaseerd op het gelijknamige boek van Trent Dalton. Het is een semi-autobiografische vertelling. In een interview vertelde Dalton dat het verhaal ongeveer vijftig procent gebaseerd is op feitelijke gebeurtenissen uit zijn leven. Het hoofdpersonage Eli is grotendeels op hemzelf gebaseerd.



De wereld van Eli is, op zijn zachtst gezegd, niet alledaags te noemen. Naast een verslaafde en dealende stiefvader dreigt zijn moeder (die eerder ook verslaafd was) een terugval te krijgen in haar eigen verslaving. Daarnaast heeft zijn oudere broer Gus sinds een traumatische gebeurtenis enkele jaren geleden geen woord meer gezegd. Hij communiceert door letters te tekenen in de lucht met zijn vinger. En alsof dat nog niet genoeg is, is de oppas van Eli en Gus een van moord verdachte crimineel. Ondanks dit alles is Eli een mondige en pientere jongen, die zeer volwassen is voor zijn leeftijd. Gelukkig heeft hij ook een volwassene die hem af en toe advies geeft over van alles en nog wat: zijn penvriend die in de gevangenis zit.

De jeugd steelt de show

De cast in de serie bestaat uit redelijk wat bekende Australische namen. Travis Fimmel, die je kunt kennen van de serie Vikings, speelt Lyle. Bryan Brown, bekend van de filmklassieker Cocktail, speelt Slim Halliday, de oppas van Eli en Gus. Ondanks deze kanonnen op acteergebied zijn het de twee jonge broers, Eli en Gus, die de show stelen.



Eli wordt gespeeld door Auden Ryan en Lee Tiger Hayley speelt Gus. De broers zijn qua karakter tegenpolen. Waar Eli heel extravert is, is Gus introvert. Maar wanneer ze samen zijn, complementeren ze elkaar met hun persoonlijkheden. Ze zijn elkaars steun en toeverlaat, wat ook terugkomt in de chemie die ze met elkaar hebben in hun acteerspel. Hierdoor voel je snel compassie voor hen beiden.



Boy Swallows Universe is een mooie coming of age-serie. Het heeft me nieuwsgierig gemaakt naar het gelijknamige boek, dat inmiddels hoog op mijn leeslijst staat. Ondanks alle heftige en tragische dingen die Eli meemaakt, is het ook een serie die voldoende grappige en ontroerende momenten heeft. Hierdoor zit je dus niet helemaal depri op je bank.

Waar kan ik Boy Swallows Universe zien?

Boy Swallows Universe is nu te zien op Netflix. De serie bestaat uit zeven afleveringen van elk een uur die lekker wegkijken, waardoor je het op een druilerige zondagmiddag in één sessie zou kunnen bingen. Wat vond jij van de serie? Laat het ons weten in de reacties!