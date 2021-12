Ken jij je vrienden zo goed dat je precies weet waar ze aan denken? Of wil je dat juist eens proberen? The Mind is dan voor jou. Het is de bedoeling dat jullie samen de kaarten in jullie hand afleggen, beginnend met de laagste waarden. Klinkt makkelijk genoeg, maar je mag absoluut niet met elkaar communiceren. In ronde 1 heb je één kaart, in ronde 2 twee kaarten, enzovoort. Omdat je geen idee hebt wat de rest heeft, stijgt de spanning. Het is een ideaal spel voor iedereen die van een uitdaging houdt en graag samen naar één doel streeft. Gaat het jullie lukken om alle rondes te halen voordat jullie levens op zijn?