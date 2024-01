Bodies is een sci-fimoordserie door tijd en ruimte

Vier tijdsperioden, vier rechercheurs, één lichaam

In 2023 stuit rechercheur Shahara Hasan (Amaka Okafor) van de Londense Metropolitan Police tijdens een achtervolging op het lichaam van een onbekende man. Hij heeft een schotwond door een van zijn ogen en een raadselachtige tatoeage op zijn pols. Dit is het spannende begin van de serie Bodies die nu te zien is op Netflix.

In drie andere tijdsperioden (1890, 1941 en 2053) vinden drie andere rechercheurs op dezelfde plek ook een lichaam. Het blijkt om dezelfde man te gaan, met dezelfde verwonding en tatoeage. Dit leidt tot vier verschillende onderzoeken. Allen komen de rechercheurs terecht in een web van achterdocht en intriges waarin hun onderzoeken langzaamaan met elkaar verbonden raken.

Waar gaat Bodies over?

De serie is gebaseerd op de graphic novel met dezelfde naam van Si Spencer. Het verhaal speelt zich af in het Londense district Tower Hamlets. Het lichaam van de onbekende man wordt gevonden in de fictieve steeg Longharvest Lane in de wijk Whitechapel. Deze wijk is onder andere bekend van de moorden die gepleegd zijn door Jack the Ripper in 1888.



Elke aflevering wordt er geschakeld tussen de verschillende jaren. Hoewel dit aan het begin een beetje wennen is, werkt het heel goed en is het niet verwarrend. Dit komt mede doordat de tijdsperiode waarin elk verhaal zich afspeelt een geheel eigen uiterlijk heeft qua sets en kostuums. En het verhaal wordt ook op zo’n manier verteld dat je bij elke schakel niet steeds weer hoeft af te vragen wie nou bij wie hoort en waarom.



In de eerste afleveringen kan het wel even doorbijten zijn. De serie neemt redelijk wat tijd met het introduceren van de vier hoofdpersonages en hun omgeving. Er wordt een goede basis gelegd en na deze misschien wat langzame aanloop komt de vaart in de serie er snel in.

Vier in elkaar verweven tijdlijnen

Van de vier tijdlijnen is het verhaal dat zich afspeelt in 1890 mijn favoriet. Het speelt zich af midden in het Victoriaanse tijdperk (vernoemd naar koningin Victoria). Deze tijd wordt gezien als een tijd van voorspoed en industriële ontwikkeling in Groot-Brittannië. Wat me aanspreekt aan dit verhaal is dat rechercheur Alfred Hillinghead (Kyle Soller) net zoals zijn fictieve tijdgenoot Sherlock Holmes ouderwets op onderzoek gaat. Het verhaal loopt in deze tijdlijn ook wat vlotter en je komt hier ook wat meer te weten over de grotere plot van het verhaal.



Dat wil niet zeggen dat de andere drie tijdlijnen als opvulling fungeren. Het onderzoek van rechercheurs Hasan, Hillinghead, Weissman (Jacob Fortune-Lloyd) uit 1941 en Maplewood (Shira Haas) uit 2053 zijn allemaal even belangrijk en ze raken gedurende de serie ook langzaamaan in elkaar verweven. Door hun collectieve onderzoek kom je als kijker erachter wat er nou in hemelsnaam aan de hand is. En hoe het kan dat een lichaam van een onbekende man gevonden wordt op dezelfde plek in vier verschillende jaartallen.

Waar kan ik Bodies zien?

Ik vond Bodies een fijne verrassing. Het zit qua verhaal goed in elkaar als een ouderwetse detective serie. De verschillende tijdsperioden zorgen ervoor dat de serie nooit echt verveelt. Deze wisselingen zorgen ervoor dat er een goed tempo zit in het verhaal. Ook is het fijn dat de serie een afgesloten verhaal is, waardoor je dus niet lang in spanning hoeft af te wachten hoe het verhaal zal eindigen. Echter, Netflix, zoals we de dienst kennen, zal waarschijnlijk bij voldoende streams een vervolg maken, wat ik persoonlijk niet heel erg zou vinden.



Bodies is te zien op Netflix en bestaat uit acht afleveringen van ongeveer een uur. Het is een serie die in een paar avonden goed te bingen is, of voor de gevorderde binger zelfs in een dag. Wat vond jij van Bodies? En wat is jouw favoriete miniserie? Laat het ons weten in de reacties!