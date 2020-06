Dit kun je verwachten als je deze zomer naar de bioscoop gaat

De anderhalvemetersamenleving is inmiddels het woord van 2020 geworden en helaas geldt dat ook voor de bioscopen. Kom je met twee mensen uit een gezin? Dat is prima. Twee mensen die niet uit één gezin komen? Ook dat is helemaal goed. Meer van beide is echter niet oké. Met meer dan twee is anderhalve meter een handhaving die het bioscooppersoneel echt in moet zetten voor de veiligheid. Met een groepje naar de bios gaan kan dus wel, maar erover babbelen moet je toch echt ergens anders doen.

Napraten over een film is op het moment sowieso niet mogelijk. Vijf minuten voor en na je bioscoopbezoek is de maatstaf. Heel vroeg komen wordt niet getolereerd en erna is het ook de bedoeling zo snel mogelijk te gaan, zodat er weer ruimte is voor de volgende groep. Ook hanteren de meeste bioscopen kleine bezoekersaantallen: ongeveer 30 mensen per zaal om de veiligheid te garanderen. Het is nog niet helemaal duidelijk of dit de gehele zomer zo blijft.

Als laatste is het belangrijk erop te letten dat je MOET reserveren. Spontaan naar de film gaan is op het moment gewoon even niet mogelijk. Om alles goed te monitoren is reserveren nou eenmaal nodig. Laten we het maar even in een positief licht bekijken voor we allemaal depri worden: je hebt in ieder geval geen stress over of jouw film nog wel een plekje heeft.