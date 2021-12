Eerlijk is eerlijk: je had al niet echt meer verwacht dat God of War in 2021 zou verschijnen. Toch had je stiekem nog hoop. Herkenbaar? Je bent niet de enige. God of War: Ragnarok is uitgesteld naar 2022. Christopher Judge, de voice actor van Kratos, laat op Twitter weten dat het zijn schuld is. Volgens ontwikkelaar Santa Monica Studios heeft het te maken met de extra tijd die nodig is om het team veilig te houden tijdens het werk. Hoe dan ook: to be continued!