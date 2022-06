Alles over Star Wars Celebration 2022

Een grootse 45e verjaardag

Het is een groot jaar voor Star Wars: niet alleen verschijnen meerdere nieuwe series zoals The Book of Boba Fett en Obi-Wan Kenobi op Disney+, maar het is ook nog eens de 45e verjaardag van A New Hope (en de twintigste van Attack of the Clones!). Er valt dus van alles te vieren en bij de jaarlijkse Star Wars Celebration houden ze zich dan ook niet in. Van 26 tot en met 29 mei konden we genieten van de wereld van Star Wars, live uitgezonden vanuit Anaheim.

Naast cosplaywedstrijden, interviews, kraampjes met merchandise en uitstallingen van props en kostuums uit de films kunnen we ook standaard rekenen op een reeks aankondigingen. Het belangrijkste daarvan hebben we hieronder voor je op een rij gezet zodat je niets hoeft te missen!

Live-action

Star Wars: Andor

Star Wars Celebration begon bizar goed met een trailer van de serie Andor. In de trailer zien we al een hoop nieuwe, maar ook oude figuren zoals Clone Troopers, Mon Mothma en de enige echte Andor. De serie focust zich op de vijf jaar voor Rogue One. Het is een seizoen van twaalf afleveringen en de serie krijgt ook een tweede seizoen dat direct aansluit op de gebeurtenissen in Rogue One. Vanaf 31 augustus kunnen we gaan genieten van deze serie.

Skeleton Crew

Heel veel is nog niet bekend over deze serie, alleen dat het voornamelijk kindacteurs gaat bevatten en dat Jude Law is aangekondigd als een van de hoofdrolspelers. Wel weten we dat de tv-serie niet specifiek op kinderen gericht is. We volgen een groep van tienjarige kinderen die verdwaald raken in het sterrenstelsel. De serie speelt zich na Return of the Jedi af en in dezelfde periode als Ahsoka, The Book of Boba Fett en The Mandalorian. We verwachten de serie in 2023.

Ahsoka

Het filmen van Ahsoka is afgelopen maand van start gegaan en dat betekent dat de productie eindelijk in volle gang is. Dave Filoni heeft het script geschreven en neemt tevens samen met Jon Favreau en Kathleen Kennedy de productie op zich. Rosario Dawson keert terug als Ahsoka Tano. Verder zijn Hayden Christensen en Natasha Liu Bordizzo respectievelijk als Anakin Skywalker en Sabine Wren aangekondigd.Daarnaast zijn nog onbekende rollen weggelegd voor onder anderen Mary Elizabeth Winstead, Ray Stevenson en Ivanna Sakhno. We verwachten Ahsoka in 2023.

The Mandalorian

De serie die voor veel fans als de redding van Star Wars wordt gezien is klaar met het filmen van seizoen 3. We zagen het hoofdpersonage Din Djarin (Pedro Pascal) al in The Book of Boba Fett verschijnen, waar we konden zien hoe het hem verging na de gebeurtenissen van seizoen 2. Carl Weathers en Giancarlo Esposito zijn de enige terugkerende castleden die zijn bevestigd. Daarnaast weten we dat niemand minder dan Christopher Lloyd een rol in de serie krijgt. Ook krijgen we weer het werk van verschillende regisseurs te zien waaronder Robert Rodriguez, Peyton Reed, Jon Favreau, Dave Filoni, Rick Famuyiwa en Carl Weathers zelf. Seizoen 3 gaat in februari 2023 van start.

Animatie

The Bad Batch

Na een succesvol eerste seizoen keren de mannen van Clone Force 99 later dit jaar terug naar Disney+. Disney presenteerde een nieuwe trailer bomvol actieshots dus het lijkt erop dat we een spannend tweede seizoen mogen verwachten. Jennifer Corbett, die eerder meewerkte aan series als NCIS en Star Wars Resistance, leidt het schrijversteam en neemt samen met Dave Filoni, Athena Portillo, Brad Rau en Carrie Beck de uitvoerende productie op zich. The Bad Batch seizoen 2 wordt in de herfst verwacht.

Tales of the Jedi

Dave Filoni heeft bevestigd dat Tales of the Jedi een anthology-serie wordt waar we onder andere de levens van Ahsoka Tano, Count Dooku en Qui-Gon-Jinn te zien krijgen. De afleveringen rondom Count Dooku zoomen in op hoe hij naar de duistere kant is overgestapt. Corey Burton, die de stem insprak voor de Clone Wars-serie, keert terug als Count Dooku. De enige echte Liam Neeson gaat zijn eigen personage inspreken. De laatste keer dat hij Qui-Gon speelde was in 1999. Zijn eigen zoon gaat de jongere versie van het personage inspreken. We verwachten de serie later dit jaar.

Star Wars Visions

Er is nog niet veel bekend over het volgende seizoen van Star Wars Visions, maar tijdens de Star Wars Celebration is er in ieder geval een tijdvak aangekondigd: we kunnen het tweede seizoen verwachten in de lente van 2023. Ook is bekendgemaakt dat het opnieuw om een internationale samenwerking gaat: animatiestudio’s uit onder andere Japan, India, Ierland, Spanje, Duitsland en Zuid-Afrika produceren elk een eigen aflevering met een losstaand verhaal. Onze review van het eerste seizoen kun je hier vinden.

Young Jedi Adventures

In deze nieuwe serie volgen we de avonturen van een aantal Younglings tijdens de High Republic-periode. We zien de personages groeien en worstelen met onderwerpen als mededogen, zelfdiscipline, teamwork, etc. Dit zijn essentiële vaardigheden om een Jedi Knight te worden. De serie is specifiek gericht op de jonge Star Wars-fans en is de eerste serie die zich in dit tijdperk gaat afspelen. We verwachten de serie in 2023.

Lego Star Wars Summer Vacation

Als extraatje kunnen we vanaf 5 augustus een Lego Star Wars-special streamen. Zoals we gewend zijn van de Lego-specials zal ook hier humor centraal staan. Lego Summer Vacation speelt zich na The Rise of Skywalker af en begint zoals de titel al doet vermoeden met een hoognodige vakantie voor Rey, Poe en Finn. We horen onder anderen Anthony Daniels, Bradley Dee Williams en Kelly Marie Tran als hun eigen personages terug.

Games

Jedi: Survivor

Anaheim stond werkelijk op zijn kop toen de nieuwe teaser voor Jedi: Survivor werd getoond. Na het immens succesvolle, eerste deel Fallen Order was het wachten totdat het tweede deel werd aangekondigd. In Jedi: Survivor volgen we Cal vijf jaar na de gebeurtenissen uit Fallen Order. Hij moet blijven bewegen, omdat er nog steeds vijanden op hem jagen. In de teaser zien we een aantal interessante locaties, maar ook een mysterieus persoon in een bactatank die wel eens voor wat opschudding kan gaan zorgen. De game wordt speelbaar op de nieuwe generatie consoles en pc ergens in 2023.

Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords

Ook de oudgedienden worden op hun wenken bediend. Na de port van het eerste deel komt nu ook het tweede deel uit de populaire Kotor-serie naar de Switch. Deze keer wordt ook de geknipte content toegevoegd, iets wat tijdens de eerste release van de game niet aanwezig was. In de toekomst staat er ook een echte remake op het programma van Knight of the Old Republic, maar wanneer deze uit wordt gebracht, is nog niet bekend. Vanaf 8 juni kunnen we in ieder geval met deze port aan de slag.

Interviews

Onder het gejuich van publiek en het gezoem van lightsabers beklom menig Star Wars-acteur en -producent afgelopen week het podium in Anaheim. Dave Filoni en Jon Favreau kwamen tussen de shoots van Ahsoka door bijpraten over onder andere The Mandalorian, Pedro Pascal vertelde over hoe het voelt om Din Djarin te vertolken en Moses Ingram en Rupert Friend spraken over de gloednieuwe serie Obi-Wan Kenobi.

Een van de hoogtepunten was het interview met Ewan McGregor en Hayden Christensen, die beiden na een lange pauze hun terugkeer maakten in het sterrenstelsel hier ver vandaan. Je vindt alle interviews in de officiële afspeellijst op het YouTube-kanaal van Star Wars.

Overige aankondigingen

Twee nieuwe stripboekenseries in The High Republic

Met de stripboeken over de tijd van de High Republic stappen we de tweede fase in: Marvel kondigde in Anaheim twee nieuwe stripseries aan. Het betreft een hoofdserie met daarnaast een spin-off. Schrijver Cavan Scott en tekenaar Ario Anindito keren terug om aan het project te werken. De verschillende verhalen zullen zich afspelen op woestijnplaneet Jedha, die we eerder al zagen in Rogue One: A Star Wars Story. Beide stripseries worden komende herfst verwacht.

Lego Star Wars BD-1 set

Er is een aantal nieuwe Lego Star Wars-sets aangekondigd met als hoogtepunt de uitgebreide BD-1-set. De droid uit Jedi: Fallen Order bevat beweegbare onderdelen en bestaat uit 1062 blokjes. Vanaf 1 augustus is de set beschikbaar voor een adviesprijs van €99,99, maar je kunt hem nu alvast vooruitbestellen.

Naar welke aangekondigde serie, comic of game kijk jij het meeste uit? We horen het graag van je in de comments!