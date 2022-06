Alles over de Netflix Geeked Week 2022

Vol geeky trailers, aankondigingen, sneak peeks en meer

Tijdens de zomermaanden kunnen we niet alleen rekenen op een boel aankondigingen vanuit de gamingwereld. Ook wat betreft streaming is het een en ander bekendgemaakt. In mei kregen we in Anaheim een indruk van alles dat Star Wars ons het komende jaar te bieden heeft. Daarna was het de beurt aan Netflix, die hun meest geeky kant tot nu toe lieten zien.

Met aankondigingen verspreid over vijf gethematiseerde dagen stond er genoeg op de planning voor grote titels als Arcane: League of Legends, Shadow and Bone en The Sandman. Daarnaast konden we ook rekenen op een aantal verrassingen, met name op de laatste dag, die in het teken van games stond. Hieronder hebben we de belangrijkste aankondigingen op een rij gezet zodat je niets hoeft te missen!

Series

Wednesday

De welbekende Addams Family is terug! Ditmaal draait het om dochterlief Wednesday, die tijdens haar schooltijd terechtkomt in een moordmysterie. Wednesday is geregisseerd door Tim Burton. Er is nog geen verwachte releasedatum bekendgemaakt.

Guillermo Del Toro’s Cabinet of Curiosities

Naast Tim Burton zien we nog een beroemde horrorregisseur voorbijkomen: Guillermo Del Toro, bekend van onder andere The Shape of Water en Pan’s Labyrinth, staat aan het hoofd van de Cabinet of Curiosities. Del Toro wordt versterkt door de regisseurs van Splice en The Babadook. Deze anthologieserie vertelt acht horrorverhalen en wordt dit jaar nog verwacht.

Warrior Nun

Het is al even geleden dat we deze vechtende nonnen voor het laatst zagen, want het eerste seizoen van Warrior Nun verscheen in 2020. Nu het tweede seizoen in postproductie is, vangen we eindelijk een eerste glimp op van wat we komende winter kunnen verwachten. Hoofdpersonage Ava heeft ondertussen haar plek in de groep geclaimd, maar is nog lang niet klaar met haar gevecht tegen het kwaad…

Barbarians

‘Grab your shields and your swords!’ Daarmee kondigt Netflix het tweede seizoen van Barbarians aan. Met een frisse nieuwe teaser en een verwachte release ergens in 2022 kunnen we uitkijken naar een flinke dosis historisch geweld.

The Midnight Club

Schrijver en regisseur Mike Flanagan (The Haunting, Midnight Mass) is terug met een portie nieuwe nachtelijke Netflix-avonturen. In The Midnight Club gaat alles ineens flink mis in een hospice voor zieke jongeren. De serie is gebaseerd op het werk van Christopher Pike en is vanaf 7 oktober te streamen.

The Imperfects

In deze nieuwe Netflix Original volgen we drie outsiders die experimenten zijn ondergaan waar ze niet helemaal menselijk uitgekomen zijn. Nu is het tijd voor wraak op de slechte wetenschappers die hen daaraan onderwierpen. Er is nog geen releasedatum bekend gemaakt voor The Imperfects.

Resident Evil

De geliefde horrorfranchise krijgt een live-action serie waarin we New Raccoon City bezoeken. Na een aantal minder goed ontvangen verfilmingen doet Netflix een poging het tij te keren. Fans zijn op voorhand helaas al erg sceptisch,. Zij willen graag dat er een origin story komt over The Mansion. Of Netflix het lukt om ze te overtuigen, zullen we snel te weten komen: vanaf 14 juli is Resident Evil bij de streaminggigant te vinden.

The Sandman

Ook de langverwachte verfilming van Neil Gaimans The Sandman heeft een datum gekregen: vanaf 5 augustus wordt het verhaal uit het gelauwerde stripboek met dezelfde naam tot leven gebracht. In de cast, die tijdens Geeked Week in een eigen panel verscheen, zien we namen als Mark Hamill (Star Wars), Kirby Howell-Baptiste (The Good Place), Jenna Coleman (Doctor Who) en Gwendoline Christie (Game of Thrones).

1899

We zijn nog niet helemaal klaar met aankondigingen binnen het horrorgenre. Naast Resident Evil, The Midnight Club en Guillermo Del Toro’s Cabinet of Curiosities kunnen we ook uitkijken naar 1899. Dit historische horror-mysterieverhaal van de makers van Dark speelt zich af op een schip dat van Londen naar New York vaart. De reizigers bereiden zich voor op hun nieuwe leven op een ander continent, maar zijn niet helemaal voorbereid op alles dat er aan boord gebeurt…

En verder…

Het eerste seizoen van First Kill, een dramedy met vampieren, is nu te bekijken op Netflix.

Winx voegt een nieuw lid aan de cast toe: de rol van Flora wordt gevuld door Paulina Chávez. Daarmee is de lineup voor seizoen 2 compleet. Er is nog geen definitieve releasedatum.

De cast van Sweet Tooth geeft een update vanuit Nieuw-Zeeland: ze zijn klaar met het filmen van seizoen 2.

Ook bij Shadow and Bone zit het filmen voor seizoen 2 erop, en dat betekent dat de postproductie kan beginnen. Er is nog geen releasedatum bekendgemaakt, maar eerder dit jaar kondigde Netflix wel een aantal nieuwe castleden aan: onder anderen Jack Wolfe (The Witcher) en Anna Leong Brophy (Horizon Forbidden West) sluiten zich bij de serie aan.

De nieuwe horrorserie School Tales is aangekondigd.

Manifest heeft een nieuwe trailer voor het vierde en laatste seizoen.

De Koreaanse serie All of Us Are Dead komt terug voor een tweede seizoen.

Ook bij Alice In Borderland is seizoen 2 in de maak.

De cast en crew van One Piece werken gestaag door aan het eerste seizoen van deze live-action remake van de populaire manga.

Het derde en laatste seizoen van Locke & Key verschijnt in augustus op Netflix. De cast van The Umbrella Academy hebben in een panel vragen beantwoord over het nieuwe seizoen. Daarbij kregen we ook een aantal exclusieve clips te zien. Nog eens teruglezen waar we ook alweer gebleven waren? Dat kan hier!

Animatie

Arcane: Bridging the Rift

Arcane maakte afgelopen jaar grote indruk bij zowel League of Legends-fans als nieuwkomers. De serie won negen Annie Awards – alles waarvoor het genomineerd was – en is voor diverse andere prijzen genomineerd. Daarnaast noemden wij het een van de must-sees van het afgelopen jaar. Het tweede seizoen van Arcane is al in productie, maar Fortiche Studios’ specifieke manier van animeren is enorm tijdrovend. Het duurt dus nog wel even voordat we het vervolg zien, maar ondertussen kunnen we ons vermaken met een kijkje achter de schermen. De eerste aflevering van deze making of is vanaf 4 augustus te streamen, met daarna elke donderdag een nieuwe aflevering.

Masters of the Universe: Revolution

Na de animatie-reboots van She-Ra én het vorig jaar uitgekomen Masters of the Universe: Revelation kunnen we nogmaals terugkeren naar Eternia. Kevin Smith leidt de productie, die aan zal sluiten bij het vorige deel. Er is nog geen cast of releasedatum aangekondigd, maar gezien Netflix voor het vorige deel namen als Mark Hamill en Lena Headey (Game of Thrones) had gestrikt, hopen we dat dezelfde cast terugkeert.

Dragon Age: Absolution

Met de aankondiging van de nieuwe game Dragon Age: Dreadwolf nog vers in ons geheugen kunnen we ons na Geeked Week op nog meer Dragon Age-content verheugen. Netflix kondigde namelijk in samenwerking met BioWare een geanimeerde serie aan. Absolution speelt zich af in Tevinter, dezelfde plek als Dreadwolf. We hebben tot nu toe nog niet veel van het continent gezien, dus de serie zal ons klaarstomen voor de game. Absolution wordt in december 2022 verwacht.

Entergalactic

Kid Cudi is niet alleen een rapper, maar maakt ook de oversteek naar de televisiewereld. Hij is de man achter de nieuwe serie Entergalactic, die gebaseerd is op zijn album dat later dit jaar verschijnt. De stemmen van onder anderen Jaden Smith (The Get Down), Timothée Chalamet (Dune) en Vanessa Hudgens (Tick, Tick… Boom!) zijn te horen in deze serie.

Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre

De titel zegt het al: deze anime presenteert een boel donkere horrorverhalen in de herkenbare stijl van Junji Ito. De serie wordt verwacht in 2023.

Kong: Skull Island

Een groep schipbreukelingen en een gevaarlijk eiland: veel meer heb je niet nodig voor een spannend verhaal. Ah ja, misschien nog een groep bloeddorstige monsters, waaronder natuurlijk King Kong zelf. Er was eerder al een live action-film onder dezelfde naam, maar Netflix is nu bezig aan een animeversie. De releasedatum is nog onbekend.

Cyberpunk: Edgerunners

Met anime-aankondigingen zijn we nog niet klaar, en met grote samenwerkingen met gamestudio’s ook niet. Voor Cyberpunk: Edgerunners werkt Netflix samen met CD Projekt Red, de Poolse studio achter The Witcher en Cyberpunk 2077. De animatie wordt verzorgd door het Japanse Trigger Studios. In september kunnen we terug naar Night City, ditmaal dus in animevorm.

Moonrise

Deze nieuwe anime speelt zich af in een verre toekomst waarin mensen op zowel de aarde als de maan wonen. Tijdens een burgeroorlog tussen aarde en maan komen twee jeugdvrienden erachter dat ze aan verschillende kanten van de oorlog staan. De anime is geschreven door Tou Ubukata en wordt in samenwerking met regisseur Masashi Koizuka en Wit Studio geproduceerd. Er is nog geen releasedatum bekend voor Moonrise.

Farzar

Van de makers van Paradise PD komt een volwassen sci-fi komedie over een groep misfits die buiten hun overkoepelde stad treden. We hoeven niet meer lang op Farzar te wachten: vanaf 15 juli is deze NSFW-serie te streamen.

En verder…

Er wordt een anime gemaakt over Tekken! De serie Tekken: Bloodline is nog dit jaar op Netflix te zien.

Het derde seizoen van Love, Death + Robots is nu te streamen. Netflix geeft een kijkje achter de schermen bij de aflevering Jibaro, die collega-redacteur Brechtje in onze review haar “favoriet op de WTF-meter” noemde.

Inside Job komt terug voor een tweede seizoen en tijdens Geeked Week is de cold open daarvan al getoond. Er is nog geen releasedatum bekend.

De manga Uncle From Another World wordt een anime. Netflix heeft er alvast een handjevol beelden van laten zien, maar toonde nog geen concrete datum of trailer.

Er komt een vervolg op de film Seven Deadly Sins. Deze spin-off is geschreven door Nakaba Suzuki, en zal onder de naam The Seven Deadly Sins: The Grudge of Edinburgh in twee delen verschijnen. het eerste deel daarvan wordt in december 2022 verwacht.

Seizoen 4 van The Dragon Prince heeft een nieuwe trailer en een release window. Het nieuwe seizoen wordt in december 2022 verwacht. Netflix heeft een eerste sneak peek van Sonic Prime vrijgegeven.

Films

The Gray Man

Met een cast vol sterren – waaronder Chris Evans (The Avengers) en Ryan Gosling (Blade Runner 2049) – komt deze film van de Russo-broers binnenkort naar Netflix. Het lijkt erop dat deze actiefilm, waarin een voormalig CIA-agent achter een van zijn ex-collega’s aan gaat, tot de nok toe gevuld is met spannende gevechten en dynamische scènes. De film verschijnt op 22 juli.

Day Shift

Van actiefilms en vampieren kan de wereld maar geen genoeg krijgen, zo lijkt het. In Day Shift zien we Jamie Foxx (Django Unchained) die zijn dagelijks werk als zwembadschoonmaker gebruikt als front voor zijn échte werk: vampieren opjagen. Vanaf 12 augustus is deze actiekomedie op Netflix te vinden.

The Sea Beast

Chris Williams, de regisseur achter films als Moana en Big Hero 6, komt binnenkort met een nieuwe animatiefilm. Een zeemonsterjager komt erachter dat hij een verstekeling aan boord heeft en moet een manier vinden om haar veilig te houden. The Sea Beast is vanaf 8 juli te streamen.

Killer Book Club

Deze in Spanje geproduceerde horrorfilm gaat over een groepje studenten dat opgejaagd wordt door een mysterieuze moordenaar. Er is nog geen releasedatum bekend.

Blasted

Ook Noorwegen is van de partij met een internationale film: in Blasted moeten twee jeugdvrienden het opnemen tegen aliens om te zorgen dat de wereld niet overgenomen wordt. Deze kleurrijke sci-fi komedie is vanaf 28 juni al te streamen.

Zom 100: Bucket List of the Dead

Er komt nog meer komedie over het einde van de wereld aan: in Zom 100 kunnen we weer heerlijk lachen om een ranzige zombie-apocalyps. Deze vertelling is gebaseerd op een mangaserie van Haro Aso en Kotaro Takata. Er is nog geen releasedatum bekend voor de film.

Wendell & Wild

Jordan Peele, die je kent van horrorparels als Get Out, werkte voor deze film samen met Henry Selick (Coraline). Wendell & Wild is een stop-motion animatiefilm waarin twee demonenbroers hun warme plaatsje in de hel omruilen voor het daglicht en een tripje maken naar de gewone wereld. In de cast zien we, naast Peele zelf, namen als Keegan-Michael Key (The Dark Crystal) en Angela Bassett (Horizon Forbidden West). De film wordt in oktober verwacht.

Spiderhead

Deze film gaat over twee gevangenen (Miles Teller en Jurnee Smollett). Een tijd lang wordt op hen geëxperimenteerd met drugs door een arts (Chris Hemsworth). We hoeven niet meer lang te wachten om te zien welke gevolgen dat heeft, want Spiderhead is vanaf 17 juni te bekijken. Je kunt hier een exclusieve clip uit de film zien.

The School for Good & Evil

Paul Feig (Bridesmaids, Ghostbusters) regisseert deze verfilming van de boekenserie van de hand van Soman Chainani. Op deze school staat alles in het teken van balans: jonge studenten worden er getraind om helden of schurken te worden, zodat alles goed verdeeld blijft. Sophia Anne Caruso (Beetlejuice de musical) en Sofia Wylie (Marvel Rising: Heart of Iron) spelen de hoofdrollen. Daarnaast zijn er rollen weggelegd voor Charlize Theron (The Old Guard), Michelle Yeoh (Everything Everywhere All At Once) en Kit Young (Shadow and Bone). The School for Good and Evil verschijnt in september op Netflix.

En verder…

Regisseur Zack Snyder deelde een nieuwe video over zijn volgende project, Rebel Moon.

Netflix toonde beelden van achter de schermen bij de stuntscènes van actiefilm Interceptor. De film is nu te zien.

Er is een eerste teaser vrijgegeven van Troll, een avonturenfilm met Noorse folklore als inspiratie.

Games

Shadow and Bone: Destinies

Naast een nieuw seizoen komt er ook een nieuwe game aan voor de ‘Grishaverse’. Destinies wordt een narratieve RPG. Momenteel staat de game nog flink in de steigers, dus naar alle waarschijnlijkheid duurt het nog even voordat we meer zien.

La Casa de Papel

De serie mag dan wel afgelopen zijn, maar de hype is nog niet voorbij. Er komt een La Casa de Papel-game aan, die jou als speler kluizen laat kraken, casino’s laat overvallen en andere criminele taken laat ondernemen.

Spiritfarer

De gerenommeerde game Spiritfarer krijgt een mobile port, speciaal voor Netflix. Als schipper van de doden breng je verdwaalde zielen naar hun laatste bestemming, maar niet voordat je ze volledig op hun gemak gesteld hebt. Deze combinatie van managementgame en metroidvania gooide hoge ogen bij zowel critici als spelers en is later dit jaar op Netflix te spelen.

Raji: An Ancient Epic

Ook deze game is al een tijdje uit, maar zal binnenkort op Netflix te spelen zijn. Je kunt hier de launch trailer bekijken. Er is nog geen datum bekendgemaakt voor de Netflix-release.

Desta: The Memories Between

Desta is geïnspireerd door trefbal, maar er komt veel meer bij kijken in deze turn-based strategy game. Het combineert een verhaal met snelle gameplay en frisse isometrische 3D-graphics. De game is ook op Steam te vinden, maar voor beide platformen is nog geen releasedatum bekend.

Terra Nil

In deze speciale citybuilder kun je een desolate wereld redden van de ondergang door groen te planten en nieuwe milieuvriendelijke technieken toe te passen. Daarna kun je natuurlijk ook je oude gebouwen recyclen om alles efficiënt te houden. De game wordt ontwikkeld door Free Lives en uitgegeven door Devolver Digital, en zal ook op Steam verkrijgbaar zijn. Er is nog geen releasedatum bekend voor Terra Nil.

Lucky Luna

Deze door Japanse folklore geïnspireerde platformer zal de klassieke gamefans onder ons ongetwijfeld aanspreken. Lucky Luna is ontwikkeld door Snowman, die we kennen van mobile games zoals Alto’s Odyssey. De game wordt naar alle verwachting in de zomer uitgebracht.

En verder…

Too Hot To Handle krijgt een eigen game. Er is nog geen releasedatum bekend.

Kleurrijke platform jumper Poinpy is nu te spelen in de Netflix-app.

Er komt een match-3-game aan voor Netflix; Wild Things: Animal Adventures is in de maak.

The Queen’s Gambit krijgt een eigen schaakspel, dat naar verluidt dit jaar nog verschijnt.

Naast Terra Nil komt er nog een game van uitgever Devolver Digital naar Netflix, want we kunnen ook Reigns: Three Kingdoms verwachten. Net als de vorige games in de Reigns-franchise wordt Three Kingdoms ontwikkeld door Nerial.

Tijdens de Geeked Week maakte Netflix bekend dat er tegen het einde van het jaar meer dan 50 games beschikbaar zullen zijn in de app.

Naar welke film, game of serie kijk jij het meeste uit? We horen het graag van je in de comments!