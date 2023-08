Te Veel Anime in een Achterlijk Druk Jaar vanuit Een Andere Wereld

In tegenstelling tot de rest van de televisie-industrie hoeven anime fans nooit lang te wachten op nieuwe content. Met seizoenen van gemiddeld zo’n twaalf afleveringen, zijn er ieder kwartaal tal van unieke en bijzondere series te ervaren. Ook dit jaar is dat niet anders met na de eerste zes maanden van 2023 meer series dan dat we op dit lijstje kwijt konden. Dit zijn een aantal van de favoriete anime series uit de eerste helft van 2023.

Met bijna 200 shows om uit te kiezen in de eerste zes maanden, moeten we natuurlijk keuzes maken van wat er op ons lijstje komt. Gelukkig zijn er genoeg zaken die we meteen links kunnen laten liggen zoals het dramatisch slechte en perverse My Life as Inukai-san’s Dog of het enorm domme Summoned to Another World for a Second Time. Maar desondanks moeten we met pijn in ons hart sommige keuzes maken aangezien het lijstje maar zo groot kan zijn.

Vinland Saga 2

In Vinland Saga volgen we de avonturen van Thorfinn, een jonge man uit IJsland die door omstandigheden middenin de Deense Viking-invasie van Engeland belandt. In de achtervolging van zijn vaders moordenaar raakt de blonde jongen verzeild in een bloederige en vooral dodelijke strijd.

Het tweede seizoen van Vinland Saga pakt de draad jaren na het origineel op. De strijd heeft zijn tol geëist bij Thorfinn, die nu leeft als slaaf op een Deense boerderij. Terneergeslagen door wat hij allemaal heeft meegemaakt, leeft hij van dag tot dag totdat de introductie van mede-slaaf Einar langzaam weer hoop biedt. Maar hoop is een gevaarlijk iets in een wereld die wordt geregeerd door oorlog en geweld…

Er leeft een schril contrast tussen de twee seizoenen van Vinland Saga, wat het tweede deel des te impactvoller maakt. Waar het eerste seizoen gaat over de daad, gaat het tweede seizoen over de reflectie. Het is dan ook een veel langzamere serie geworden, waarbij de actie zeldzamer is – maar niet minder indrukwekkend.

Vinland Saga 2 bestaat uit 24 afleveringen en is op zowel Crunchyroll als Netflix te bekijken.

Trigun Stampede

Het is zeldzaam dat een remake niet compleet bezwijkt onder de druk van het origineel, helemaal als dat origineel al zijn eigen cult-following heeft. Er was dan ook gedegen twijfel bij het zien van de eerste beelden van Trigun Stampede. Deze hervertelling van het uit 1998 afkomstige Trigun weet echter vriend en vijand te verbazen met een eigen, unieke stijl, nieuwe verhalen en vooral kneiter goede actie.

Op de planeet Noman’s Land zijn journalisten Meryl Stryfe en Roberto de Niro (red. ja, zo heten ze echt) op zoek naar Vash the Stampede – een beruchte outlaw. De man die ze echter aantreffen is allesbehalve de dodelijke terrorist die ze hadden verwacht.

Het is de broer van Vash waar men eigenlijk naar zou moeten kijken, maar door de chaotische en stuntelige handelingen van Vash heeft hij al snel de slechte naam gekregen. Het duurt dan ook niet lang voordat de chaos Vash opnieuw weet te vinden…

Trigun Stampede bestaat uit 12 afleveringen en is op Crunchyroll te bekijken.

Handyman Saitou in Another World

De originaliteit in het Isekai-genre (waarbij de hoofdpersoon onbewust in een andere wereld terechtkomt) is vaak ver te zoeken, maar Handyman Saitou in Another World komt toch met een leuke twist.

In dit avontuur volgen we Saitou, een klusjesman in het moderne Tokyo die ondanks zijn brede hoeveelheid vaardigheden toch onderbetaald en ondergewaardeerd wordt. Als Saitou dan ook nog eens ontslagen wordt en onderweg wordt aangereden door een truck, lijkt het ongeluk compleet.

Maar tegen alle verwachtingen sterft Saitou niet, maar wordt hij wakker in een nieuwe wereld. Daar maakt hij kennis met een groep misfit-avonturiers, die zijn brede en bijzondere set aan vaardigheden prima kan gebruiken in de dungeons van deze nieuwe wereld. Hoewel Saitou vooral blij is dat er mensen zijn die zijn vaardigheden wel waarderen, lijkt zijn komst een katalysator te zijn voor een veel groter avontuur.

Handyman Sautou in Another World bestaat uit 12 afleveringen en is te bekijken op Crunchyroll.

Insomniacs After School

Slapeloosheid is een vreselijk iets – nacht na nacht niet je rust kunnen krijgen, maar wel door de maatschappij geacht worden gedurende de dag fatsoenlijk te functioneren. Ook de middelbare scholier Ganta Nakami worstelt met dit probleem, waarbij hij maar met moeite tijdens zijn lessen wakker kan blijven.

Wanneer Ganta geruchten over de verlaten sterrenwacht bij zijn school hoort, besluit hij op onderzoek te gaan naar een mogelijke slaapplek voor tijdens de dag. Daar treft Ganta de normaal zo zorgeloze Isaki Magari aan – een klasgenoot van Ganta die met hetzelfde probleem worstelt.

Insomniacs After School laat teder de worstelingen zien van mensen met slapeloosheid en de warmte die een medestander kan brengen in moeilijke tijden. Terwijl het tweetal leert te leven met hun omstandigheden, ontstaat er ook een prachtige vriendschap die langzaam opbloeit.

Insomniancs After School bestaat uit 13 afleveringen en is middels een VPN te bekijken via Hi-Dive.

Oshi no Ko

De entertainmentwereld van Japan is keihard. Dagelijks staan nieuwe sterren op, terwijl bekende gezichten zonder blikken of blozen worden afgedankt. Daarnaast moeten idolen een perfect leven leiden, in de hoop het enthousiasme van de fans zo lang mogelijk vast te houden.

Zo ook het leven van de zestienjarige ster Ai Hoshino, wiens leven op zijn kop komt te staan wanneer ze zwanger is van een tweeling. Voor gynaecoloog en Ai-fan Gorou Amemiya is het een toeval dat Ai in zijn leven wandelt, al lijkt dat maar van korte duur. Niets is minder waar: wanneer Gorou door een noodlottige gebeurtenis om het leven komt, wordt hij wakker als een van Ai’s pasgeboren kinderen.

Als deze omschrijving meer vraagtekens dan wat anders oplevert: mooi, want dat is precies wat de show het beste doet. Vol met bizarre momenten en plot twists weet je eigenlijk nooit wat er gaat komen. Deze show is zeker niet voor iedereen weggelegd, maar als je door een aantal smetten heen kunt kijken biedt het een bijzonder mysterie aan.

Oshi no Ko bestaat uit 11 afleveringen en is te bekijken via Hi-Dive.

Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury Season 2

Wie bekend is met de verschillende series van Mobile Suit Gundam, was misschien verrast met het eerste deel van The Witch from Mercury. Want waar waren toch al het politieke drama, de epische oorlogsgevechten en de achterbakse rug steken gebleven? Pas in de laatste afleveringen kregen we een vleugje van het klassieke Gundam te zien, maar toen was het seizoen alweer voorbij.

Gelukkig pakt seizoen 2 de draad meteen weer op: Suletta Mercury keert na de brute terroristische aanval op Plant Quetta weer terug naar school aan de Asticassia School of Technology. De rust blijft echter niet lang, wanneer het politieke steekspel in een hogere versnelling raakt en iedereen daarin meegezogen lijkt te worden. Oorlog en verraad staan voor de deur en het is maar de vraag wie het lef heeft om als eerste open te doen…

Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury Season 2 bestaat uit 12 afleveringen en staat net als seizoen 1 op Crunchyroll.

Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill

Soms hoeft een show niet gecompliceerd te zijn om toch lekker weg te kijken. Net als goed comfort eten is Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill voor iedereen lekker en vooral makkelijk te verteren.

Kantoormedewerker Tsuyoshi Makouda wordt per ongeluk als held naar het koninkrijk van Reijseger in een andere wereld getransporteerd. Echter blijkt de toegewezen skill van ‘Online Supermarkt’ voor de koninklijke familie zinloos te zijn in de strijd tegen vijanden, waardoor Tsuyoshi zichzelf uit zijn verplichtingen weet te praten.

De ‘zinloze’ vaardigheid blijkt echter nuttiger dan ooit te zijn in de wereld, wanneer Tsuyoshi zich moet redden in deze nieuwe wereld. Met zijn skill kan hij voor een prikkie aankopen doen bij een Japanse online supermarkt en koken met producten die voor deze nieuwe wereld vooral buitenaards zijn. Zo maakt onze hoofdpersoon snel nieuwe vrienden, waaronder de gevreesde mythische wolf Fenrir. Een combinatie die de wereld al snel op zijn kop zal zetten.

Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill bestaat uit 12 afleveringen en is te bekijken op Crunchyroll.

Skip and Loafer

Met de ambities om de landelijke politiek in te gaan en Japan te verbeteren, vertrekt de jonge Mitsumi Iwakura van het platteland om in Tokyo te gaan studeren aan een prestigieuze school. Ze heeft haar toekomstplan al helemaal in haar hoofd en niets of niemand kan haar stoppen!

Althans – dat was het plan. Haar eerste dag aan de nieuwe school is al meteen chaos. Ze raakt verdwaald naar school, is te laat bij de openingsceremonie en gaat ook nog eens over haar nek van de spanning na het geven van de openingstoespraak. Maar ondanks alles raakt ze gedurende haar eerste dag wel bevriend met Sousuke Shima – een populaire, easy-going jongen uit haar klas.

Al snel zijn alle ogen gericht op het muurbloempje Mitsumi dat vrienden is met de populairste jongen uit de klas. Gelukkig voelt Mitsumi zelf alle ogen in haar rug niet – zij is vooral bezig om in Tokyo te overleven en onderweg zoveel mogelijk vrienden te maken. Skip and Loafer is een enorm wholesome anime waarin iedereen wel een rugzakje heeft, maar niemand er overdreven uitspringt. Het is een natuurlijk geheel dat warm en prettig aanvoelt, versterkt door een van de beste trans-representaties in anime van de afgelopen jaren met Mitsumi’s tante Nao-chan.

Skip and Loafer bestaat uit 12 afleveringen en is te bekijken op Crunchyroll.

Zoals je ziet, is de keuze enorm dit jaar en dan hebben we nog niet eens alles genoemd. Welke van deze anime is jouw favoriet dit jaar, of missen we volgens jou nog een cruciale toevoeging? Laat het ons weten in de reacties!Benieuwd naar meer anime-meningen? Luister dan ook eens naar de Nederlandstalige podcast Een Geanimeerd Gesprek waarin ik het met Gerard van Nieuwenhuijzen en Jocelyn van Alphen iedere twee weken heb over alles rondom anime.