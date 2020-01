Zes afleveringen om te kijken voor je aan Star Trek: Picard begint

Morgen is het dan eindelijk zover: de eerste aflevering van Star Trek: Picard gaat in première. Na twee prequels kijkt de franchise met deze serie eindelijk weer eens naar de toekomst. Bovendien luidt Picard de terugkeer in van één van de meest geliefde en bekende Star Trek-personages aller tijden: Jean-Luc Picard.

Jean-Luc Picard is een van de meest veelzijdige en complexe personages uit de Star Trek-franchise. Hoewel de nieuwe serie natuurlijk om de toekomst van de legendarische kapitein draait, spelen ook veel elementen en personages uit zijn verleden een rol. Denk aan Wil Riker, Data en natuurlijk Picards verleden met de Borg. Om ervoor te zorgen dat je de geschiedenis van Picard vers in je geheugen hebt, zetten we in dit artikel zes belangrijke Star Trek-afleveringen voor je op een rij, zodat je ze kunt kijken voordat je aan Star Trek: Picard begint.

1. TNG: The Measure of a Man

Tijdens de eerste twee seizoenen moest The Next Generation nog een beetje op gang komen. Deze periode van de serie staat dan ook niet bekend als het sterkste materiaal. The Measure of a Man uit seizoen twee is hierop een duidelijke uitzondering. De aflevering draait om de android Data en de vraag of androids gelden als bewuste wezens of als objecten.

Deze kwestie wordt op de spits gedreven door een AI-onderzoeker, die Data wil onderzoeken om meer over androids te weten te komen. Data weigert, maar deze weigering wordt niet geaccepteerd. Data is immers een object en daarmee eigendom van Starfleet. Het lot van Data wordt beslecht in een rechtszaak, waarbij het aan Picard is om Data’s zaak te bepleiten.

Naast dat dit een van de beste Star Trek afleveringen is, is de aflevering om meerdere redenen interessant om te kijken vóór de start van Picard. Zo gaat de aflevering diep in op de achtergrond van Data en op wat het betekent om een android te zijn, wat interessant is omdat Data terug zal keren in Picard. Bovendien zien we Jean-Luc Picard zelf schitteren in zijn rol als diplomaat en sterk redenaar: twee kenmerken die het personage definiëren.

2. TNG: The Best of Both Worlds

Uit de trailers weten we al dat de Borg een grote rol zullen spelen in Star Trek: Picard. Een aflevering waar je dan ook niet omheen kunt voordat je aan de nieuwe serie begint, is The Best of Both Worlds. In deze dubbelaflevering gaan de gevreesde technozombies direct de strijd aan met de crew van de Enterprise. Het resultaat daarvan, de Slag om Wolf 359, is een van de meest ingrijpende gebeurtenissen uit de Star Trek-geschiedenis, die tot ver in de serie zijn weerslag heeft.

De confrontatie met de Borg heeft vooral grote gevolgen voor Picard zelf. Zonder al te veel te willen spoilen, kunnen we in ieder geval zeggen dat we in The Best of Both Worlds voor het eerst de kwetsbare kant van Picard te zien krijgen. Deze kwetsbaarheid is pijnlijk om te zien, maar het zorgt er ook voor dat het personage menselijker wordt.

Naast dat de gebeurtenissen in deze aflevering waarschijnlijk een grote rol spelen in Picard, vormen ze ook de premisse voor de serie Star Trek: Deep Space Nine en de film Star Trek: First Contact. Voor wie een compleet beeld wil krijgen van de gevolgen van deze aflevering voor Picard, is het aan te raden ook de erop volgende aflevering Family te kijken.

3. TNG: I, Borg

Naast de al genoemde afleveringen zien we de gevolgen van Picards confrontatie met de borg ook duidelijk terug in de aflevering I, Borg. In deze aflevering vindt de bemanning van de Enterprise een gecrashte jonge Borg-drone. Terwijl technicus Geordi La Forge langzamerhand een vriendschappelijke relatie met de jonge Borg opbouwt en hem de naam Hugh geeft, blijft Picard sceptisch over de mogelijkheid om vriendschappen op te bouwen met de Borg.

Deze aflevering verdiept Picards wantrouwen ten opzichte van de Borg en daarmee ook het door hem opgelopen trauma. Daarnaast betekent de introductie van Hugh een nuancering van de Borg. Waar de aliens in eerdere afleveringen als het pure kwaad werden neergezet, blijkt in deze aflevering dat niet iedere individuele Borg per se kwaad in de zin heeft. Bovendien is al bevestigd dat Hugh ook in Star Trek: Picard een rol speelt, wat de aflevering extra relevant om te kijken maakt.

4. TNG: Tapestry

Deze aflevering, uit het zesde seizoen van The Next Generation, gaat verder in op het verleden van Jean-Luc Picard. De almachtige alien Q neemt een inmiddels overleden Picard mee naar gebeurtenissen uit zijn verleden en geeft hem de mogelijkheid andere keuzes te maken. Dit geeft ons een interessant kijkje in Picards jonge jaren als Starfleet-kadet, die niet zo braaf zijn als je je wellicht voor zou stellen bij de serieuze kapitein.

Tapestry is een indrukwekkende aflevering waarin je veel te zien krijgt over hoe Picard de man is geworden die hij in The Next Generation is. De aflevering leert ons daarbij de interessante les dat zelfs gebeurtenissen waar je achteraf niet trots op bent of die je als negatief ervaart, op onvoorziene wijze bijdragen aan de persoon die je nu bent.

5. VOY: The Scorpion

The Scorpion is in deze lijst wellicht een wat vreemde eend in de bijt. In tegenstelling tot de andere afleveringen in deze lijst komt deze niet uit The Next Generation, maar uit Voyager. Dat betekent ook dat Jean-Luc Picard helemaal geen rol speelt in deze aflevering. Waarom is het dan toch relevant om The Scorpion te kijken? Dat heeft alles te maken met het feit dat deze dubbelaflevering het personage Seven of Nine introduceert.

De serie Voyager draait om de bemanning van het gelijknamige schip dat gestrand is in het Delta-kwadrant aan de andere kant van de Melkweg. Helaas betekent dit voor de crew dat ze zijn beland in de woonplaats van de Borg. Kapitein Janeway weet gelukkig een deal te sluiten met een Borg die veilige doortocht garandeert. Om ervoor te zorgen dat ze zich aan de regels houden, krijgt Voyager wel een Borg aan boord: Seven of Nine.

De relevantie van deze aflevering komt voort uit het feit dat Seven of Nine de eerste Borg is die zich ontpopt tot een van de hoofdpersonen in een Star Trek-serie. Waar Hugh uit I, Borg al een eerste nuancering en contextualisering van de Borg bood, gaan de schrijvers via Seven of Nine veel meer de diepte in. Bovendien speelt Seven of Nine ook een belangrijke rol in Star Trek: Picard, zoals we al hebben kunnen zien in de trailers.

TNG: All Good Things…

All Good Things… is de seriefinale van The Next Generation en misschien wel de beste finale van een serie die ik ooit heb gezien. Feitelijk is de film Star Trek: Nemesis uit 2002 de laatste keer dat we Jean-Luc Picard te zien kregen, maar gezien het bedenkelijke niveau van die film, is het wat mij betreft beter om All Good Things… te zien als het voorlopige afscheid van het personage.

Na zeven jaren en in totaal 178 afleveringen is het geen makkelijke taak om een serie af te sluiten, maar All Good Things… doet dat magistraal. De dubbelaflevering speelt zich af in drie verschillende tijden: het heden, het moment net voor de eerste aflevering van The Next Generation en 25 jaar in de toekomst. Picard springt heen en weer tussen deze verschillende tijdlijnen en moet er met behulp van Q achterkomen wat er precies aan de hand is.

De makers van Star Trek: Picard hebben al aangegeven dat de gebeurtenissen in deze aflevering een grote rol zullen spelen in de nieuwe serie. Het is dus zeker de moeite waard om deze aflevering te kijken voordat je aan Picard begint. Als je tenminste nog kunt wachten, want de eerste aflevering van de nieuwe serie gaat morgen via Amazon Prime in première.

