Games stellen gamers in staat om meegenomen te worden in een episch verhaal. De ene game zit vol brute actie, terwijl de andere een emotioneel verhaal vol intrige is. Toch missen gamers vaak een stukje vrijheid en creativiteit. De vrijheid van de speler in de gamewereld wordt uiteindelijk toch belemmerd door de code van de game. Tabletop-RPG’s zoals Dungeons & Dragons zijn hier de oplossing voor, maar hoe begin je aan een tabletop-avontuur?

Dungeons & Dragons (D&D) is dé meest bekende tabletop-RPG (TT-RPG), vooral omdat het met regelmaat voorkomt in series en films. Mensen gaan dan samen om een tafel zitten en doen zich voor als elven, dwergen of een ander alter ego waarmee ze een fantasiewereld betreden. Het verhaal is meestal bedacht door de gamemaster (GM), maar de uitkomst van de acties van de spelers wordt vooral door dobbelstenen bepaald. De meeste mensen hebben er wel eens van gehoord en hoewel een groot deel van deze mensen op zich wel interesse heeft, blijkt de drempel om daadwerkelijk tot spelen over te gaan best groot te zijn. Ten eerste kun je zo’n episch avontuur in tegenstelling tot meeste videogames niet alleen spelen. Er is een groep voor nodig. Verder is er geen sprake van een direct gedefinieerd verloop van het verhaal, dus is er een (GM) nodig die de party door het verhaal heen leidt. Dan volgt de belangrijkste keuze: welke TT-RPG ga je spelen? We zetten een aantal opties voor je op een rij, te beginnen bij het welbekende D&D.

Dungeons & Dragons: 5th Edition

Wat in de jaren zeventig ontstond als een oncharmante homp regels onder de naam Advanced Dungeons & Dragons is in bijna veertig jaar uitgegroeid naar de vijfde editie. De vijfde editie van D&D is veel toegankelijker voor nieuwe spelers dan het origineel. In D&D vijfde editie zijn er twee spel-rollen: de speler en de GM. Voor de speler is er een handboek en voor de GM is er de Dungeon Master Guide. Hier vind je handige tools voor het plannen van scenario’s, gevechten, het optrommelen van loot en kun je uitvinden hoeveel een paard kost. Aanvullend op deze gids is er nog de Monster Manual, die gevuld staat met verschillende monsters.

Wat je als nieuwe speler het beste kunt doen, is als eerste een groepje vrienden bij elkaar sprokkelen die samen een episch avontuur willen beleven. Heb je dat voor elkaar, dan kun je beginnen aan het bouwen van je personage. Dit is de eerste keer best overweldigend. Er zijn races, classes en wapens waar je uit moet kiezen en alles heeft voor- en nadelen. Het is dan ook aan te raden om ten minste één wat meer ervaren speler in je groepje te hebben die al meer verstand van dit spelsysteem heeft. Mocht je dit geluk niet hebben, dan kun je altijd goed het handboek lezen. Kom je er dan nog niet uit, overleg dan met je groep. Kom samen tot een consensus over hoe jullie denken dat de regels geïnterpreteerd moeten worden.

Bij TT-RPG’s staat de vrijheid van de speler en diens spelplezier namelijk vooraan. De exacte regels, zoals die bedoeld zijn, zijn niet zo belangrijk, zolang iedereen aan tafel het er maar mee eens is dat dit is hoe jullie spelen. Daarnaast is het belangrijk om te onthouden dat beginnen met TT-RPG’s een beetje te vergelijken is met pannenkoeken bakken. Het is niet belangrijk dat de eerste keer misschien niet volledig geslaagd is, maar leer ervan en nog wel het meest belangrijk: heb er plezier in. Het handboek van Dungeons & Dragons is overigens vrij prijzig, maar als je het eens wilt proberen, kun je de basisregels hier gratis downloaden.

Er is meer dan alleen Dungeons & Dragons

In principe is dit alles wat je moet weten voor je begint met het spelen van D&D. Het is echter ook mogelijk dat je er achter komt dat D&D net niet goed bij jou past. D&D is namelijk gebaseerd op klassieke high-fantasy. Er zijn elven, draken, goblins en goud. Een universum vol goedzakken en slechteriken, terwijl jij misschien op zoek bent naar ruimteschepen, ethische dilemma’s, morele grijstinten en futuristische landschappen.

Daarnaast is D&D, net als elk ander systeem, opgebouwd uit regeltjes. Het kan zomaar zijn dat je net als ik vind dat die regels soms in de weg zitten van de creativiteit en het speelplezier of dat er juist bepaalde regels missen, waardoor je bepaalde dingen niet kunt doen en het idee is nu juist dat je met een TT-RPG de vrijheid hebt die jij wilt.

Gelukkig zijn er nog tientallen andere systemen die wellicht beter bij jou aansluiten. Het is onmogelijk om een volledige catalogus te maken van welke systemen er allemaal bestaan en wat hoe die anders zijn dan D&D. Om je een beetje te helpen bij deze zoektocht, zet ik een aantal specifieke gevallen in het daglicht.

Dungeon World

Iets wat dicht bij D&D ligt, maar toch net anders is, is Dungeon World. Dungeon World is de creatie van het duo Adam Koebel en Sage LaTorra. In videogame-termen is de game te vergelijken met een dungeon crawler, waar het vooral gaat om de dungeons en de gevechten en minder om de tijd wanneer je niet aan het looten of aan het vechten bent. Waar D&D wat complexer kan zijn met de vele regeltjes, biedt Dungeon World een game die makkelijk op te pakken en te spelen is. Dit maakt het laagdrempelig voor nieuwe spelers.

Daarnaast geeft de game de spelers meer vrijheid om hun acties in te vullen. Zo is er geen vaste turn-order in de game en worden spelers gemotiveerd om hun creativiteit te gebruiken bij het verslaan van monsters en het oplossen van raadsels. Na het vergaren van de loot ga je terug naar de taverne om de winst te vieren en dan begin je weer opnieuw.

Vanuit een GM-perspectief is de game makkelijk in de omgang. Er zijn handige tools aanwezig voor het maken van unieke tegenstanders en de afwezigheid van veel regels geeft de DM de vrijheid om creatief te zijn. Mocht je de game willen proberen, check dan zeker de site. Een digitale versie is namelijk gratis te downloaden.

The Burning Wheel

The Burning Wheel laat de spelers en de GM nog meer los dan Dungeon World al deed. Waar in D&D en Dungeon World de GM verantwoordelijk is voor het vormgeven van de wereld en het vormen van het verhaal, benaderd The Burning Wheel dit vanaf de andere kant. De GM geeft namelijk een opzetje van de situatie, waarna de spelers zelf ter plekke het verloop van het verhaal en de wereld bepalen.

Zo maken de spelers, zoals gebruikelijk, hun eigen personage met gedetailleerde achtergrond. Op basis van dit verleden bedenken de spelers bijvoorbeeld NPC’s die zij toen hebben leren kennen. Natuurlijk zijn er wel regels voor gevechten, magische spreuken en dat soort dingen, maar deze moet je meer zien als een leidraad die je helpen bij het improviseren.

Pendragon

Pendragon is een TT-RPG in de soft-fantasy-setting van het Koning Arthur-tijdperk. Er zijn dus geen elven, trollen en draken, maar wel heksen, jonkvrouwen en heilige gralen. De eerste versie van Pendragon is uitgebracht in de jaren tachtig en is sinds 2016 voor het laatst geüpdatet naar editie 5.2. In de game neem je de rol van een ridder aan die zich zal begeven in episodes van ridderlijkheid en epische queestes. Pendragon gaat er eigenlijk een beetje vanuit dat je dit niet zo makkelijk zult overleven, dus mocht je onverhoopt vervroegd onder de zoden terechtkomen, dan wordt je naam voortgezet door je nageslacht.

Met behulp van tabellen en dobbelstenen bepaal je de karaktereigenschappen van je opvolgers. In tegenstelling tot de eerder genoemde games heeft de speler niet de optie om deze zelf in te vullen, maar is hij gebonden aan de uitkomsten van de dobbelstenen.

Houd er rekening mee dat je personages dus een grote kans hebben om te sterven. Dit kan de persoonlijke connectie tussen jou en je personage wat moeilijker maken, omdat je de tijd niet hebt om je er volledig aan te hechten. Dat of je bent constant verdrietig omdat er weer eentje overlijdt…

Dark Heresy

Dark Heresy is een van de vele TT-RPG’s die een systeem biedt binnen het Warhammer 40.000-universum. Bekenden van Warhammer 40.000 kunnen zich al bedenken dat dit gamesysteem bijzonder complex van aard is.

Wat Pendragon al deed, gaat bij Dark Heresy in overdrive. Alle aspecten van je personages worden bepaald door tabellen en dobbelstenen. Deze trend zet zich voort in combat, waar je zelfs willekeurig moet bepalen waar je wapen raakt. Mocht het zo zijn dat je een groot fan bent van veel regeltjes, random number generation en een duistere science fiction-wereld, dan is Dark Heresy misschien wel iets voor jou.

Stars Without Number

Mocht je je sci-fi-genot niet zozeer halen uit het over de top ruimte-fantasy-kader van Warhammer 40.000 en meer uit de reguliere science fiction, zoals Star Trek of Dune, dan past Stars Without Number beter bij jou. Stars Without Number is de creatie van Kevin Crawford.

Stars Without Number is een sandboxgame waarin het de bedoeling is dat de GM zelf een volledige spelwereld in elkaar zet en dan samen met de spelers deze onderzoekt. Hoe je dit aanpakt, is aan jou. Willen jullie een mijngilde opzetten en samen de gevaren van deep-astroid mining ervaren? Dat kan! Of hebben jullie liever een smokkelaarsschip vol ruimtepiraten die de rijken het leven zuur maken? Alles wat je kunt bedenken is mogelijk. Mocht dit wat eng en grootschalig klinken, wees dan niet te ongerust. Het gamesysteem is uitgerust met een aantal tools die je een stuk op gang helpen.

Net als Dungeon World is Stars Without Number gratis te verkrijgen. Via deze link kun je een gratis PDF downloaden. Let wel op dat dit de basisversie van de game is. Mocht je er na het proberen achter komen dat je de volledige versie wilt hebben, dan kun je deze kopen. Deze versie bevat een paar uitbreidingen, met onder andere Mechs en AI.

Honey Heist

Het kan ook zijn dat dit allemaal te serieus voor je is. Wie heeft er tovenaars, de legioenen van de God Emperor of Arthur-romans nodig? Soms wil je gewoon domweg plezier hebben met vrienden, maar toch in een TT-RPG setting. Voor deze mensen zijn er games zoals Honey Heist.

In de game speelt je party als beren die zich vermommen als mensen door hoedjes te dragen. Dit zijn heel erg slimme beren, want ze kunnen, als ze hun best doen, zelfs een beetje als mensen praten. Waar de game om draait is honing, want iedereen weet dat beren gek zijn op het plakkerige spul. Serieus wordt het niet en een beer roleplayen is genieten.

Fiets in wijsheid met uzelve

Natuurlijk zijn de paar systemen die ik zojuist heb genoemd een ieniemienie kijkje in de wereld van de mogelijkheden binnen het TT-RPG-genre. Er zijn haast ontelbaar veel systemen die allemaal iets unieks toevoegen. Maar stel even dat je van alles hebt geprobeerd en toch sluit niets compleet aan bij wat je leuk vindt. In dat geval kun je proberen om zelf een gamesysteem te ontwerpen. Samen met een vriend van me ben ik zo’n twee jaar bezig geweest om zelf een TT-RPG in elkaar te zetten. Ik ga niet zeggen dat dit een supergoed spel is dat je moet proberen, maar het was wel leuk om diep in de gamemechanics te duiken en zelf wat op papier te zetten.

TT-RPG’s zijn er in alle vormen en maten. Of je nu een klassiek fantasy-epos wilt beleven, het tumultueuze bestaan van een ruimtepiraat wilt meemaken of door het leven wilt gaan als een beer met een hoedje, alles is mogelijk. Het enige wat je moet doen is ergens beginnen en ondervinden wat jij zelf het leukste vindt, want in gaming staat plezier altijd bovenaan.

