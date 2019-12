Als we op het gebied van media ergens dankbaar voor mogen zijn de afgelopen tien jaar, is het wel de opkomst van streamingdiensten. Tegenwoordig zijn we niet meer afhankelijk van wat de grote televisiezenders op de buis gooien, maar hebben we het zelf voor het kiezen met tal van diensten zoals Netflix en Videoland. Voor ieder wat wils, zoals het spreekwoord gaat, maar daardoor is het makkelijk om het overzicht te verliezen. Wij helpen een handje door de video streamingdiensten in Nederland voor je op een rijtje te zetten.

Vroeger was het redelijk simpel: de grote televisiezenders bepaalden wat er te kijken was op televisie. Wilde je een film zien, dan moest je op zaterdagavond voor de buis zitten, of lekker naar een bioscoop gaan. In de jaren 80 en 90 kreeg Nederland de mogelijkheid om videobanden en later dvd’s en Blu-Ray’s bij een videotheek te huren, maar door de opkomst van het internet en het illegale downloaden aan het begin van de 21ste eeuw, hield ook dit concept geen stand.

Nu ook het downloaden minder populair lijkt te worden, zijn we massaal verknocht aan videostreamingdiensten. Het aanbod is echter momenteel zo massaal, dat het lastig is om door de bomen het bos te zien. Laten we daarom gewoon beginnen bij de dienst waar iedereen, of zijn broer / zus / oom / tante wel een abonnement op heeft: Netflix.

Tip: Zoek je nog een mediaspeler om veel van deze diensten gemakkelijk mee te bekijken? Check dan vooral ons overzicht met de beste mediacenters van het moment.

Netflix

Films – series – documentaires | vanaf 7,99 euro per maand | Alle platformen

Netflix is tegenwoordig net zoveel een naam als dat het een begrip is geworden. ‘Netflixen’ staat nog net niet in de dikke Van Dale, maar na de opname van appen in het woordenboek kan ook deze term niet lang meer uitblijven. Hoewel de naam vandaag de dag gelijk staat aan video streamen, begon het in 1997 als een post-order-videotheek. In de eerste jaren bood het bedrijf dvd’s aan die gehuurd konden worden via de post, waarbij gebruikers vastzaten aan de gebruikelijke voorwaarden: tijdelijk huren en boetes bij te laat terugsturen.

Tegenwoordig is Netflix een thuishaven voor vele televisieseries, films en documentaires. Daarbij zien we de afgelopen jaren de opkomst van ‘Netflix Originals’, producties ontwikkeld met financiering van de streamingdienst. Series als Stranger Things, Narcos en La Casa de Papel zijn populaire namen, maar ook documentaireseries als Formula 1: Drive to Survive en Making a Murderer staan bij velen hoog aan het lijstje. Ook voor de kleintjes heeft Netflix voldoende te bieden, met een volledige catalogus aan oude en nieuwe films, series en tekenfilms.

Netflix is in verschillende abonnementen beschikbaar, beginnend vanaf 7,99 euro per maand. Op dit abonnement zitten echter wel verschillende beperkingen, waaronder het ontbreken van HD-content en een limiet van één gelijktijdige gebruiker. Het standaardabonnement à 10,99 euro biedt je wel het volledige aanbod in HD en geeft je de mogelijkheid om op twee verschillende apparaten te kijken. Voor 13,99 euro heb je het premium-abonnement, waarbij verschillende content ook in ultra hd / 4k-resolutie beschikbaar is en je op vier apparaten gelijktijdig Netflix tot je beschikking hebt.

Videoland

Films – series | 8,99 euro per maand | Web – tablet – smartphone – smart-tv – Apple TV – PlayStation 4

Als we het dan toch hebben over partijen die ooit begonnen als videotheek, hoeven we in Nederland natuurlijk niet verder te kijken dan Videoland. Wat in 1984 begon als videotheek, veranderde in 2010 na een faillissement in een video-on-demand dienst. Toen RTL in 2013 besloot de digitale tak van Videoland over te nemen, vormde het zich tot de videodienst die we tegenwoordig kennen.

Het aanbod van Videoland is op veel vlakken vergelijkbaar met dat van Netflix, voornamelijk bestaande uit een combinatie van televisieseries en films. Als Nederlandse partij en het eigendom van televisiezender RTL is het echter niet heel raar dat een belangrijk onderscheidend punt van de dienst Nederlandse televisieseries zijn, vaak te zien bij RTL of exclusief op de streamingdienst. Denk daarbij aan namen als Zwarte Tulp, Judas en Mocro Maffia, maar ook reality-shows zoals Love Island, Temptation Island VIPS en Expeditie Robinson.

In tegenstelling tot Netflix biedt Videoland een enkel abonnement aan, waarbij je toegang krijgt tot alle films en series. Hiervoor betaal je een vast bedrag van 8,99 per maand, waarbij je standaard op maximaal vier apparaten tegelijk kunt kijken. Naast de website van Videoland heeft de dienst verschillende apps beschikbaar voor op je smartphone, tablet en slimme televisie. Ook bieden de set-topbox van Ziggo en Humax een app aan en kun je de apps downloaden op je Apple TV en PlayStation 4. Xbox One-gebruikers vissen hier achter het net.

Amazon Prime Video

Films – series | 5,99 euro per maand | Alle platformen

De eerste grote Netflix-concurrent uit Amerika die ook naar het Europese vasteland kwam, is de gigantische webwinkel Amazon. Hoewel Amazon in Nederland officieel alleen boeken verkoopt, kunnen gebruikers via de Duitse tak gemakkelijk Amazon Prime afsluiten. De hele website is zelfs in het Nederlands te bezoeken en er kan met iDEAL betaald worden, dus het moge duidelijk zijn: onze oosterburen heten ons hartelijk welkom. Naast verschillende voordelen zoals gratis verzending via Amazon.de, krijg je met Amazon Prime ook meteen toegang tot Amazon Prime Video.

Net als Netflix probeert Amazon Prime Video een zo breed mogelijk aanbod te hebben, bestaande uit bekende series en films, anime-series en programma’s voor de allerkleinsten. Ook spelen originele series een belangrijke rol voor Amazon, met Tom Clancy’s Jack Ryan, Good Omens en Fleabag als belangrijke namen op het lijstje. Daarnaast hebben de losbandige avonturen van Jeremy Clarkson, James May en Richard Hammond in de vorm van The Grand Tour een thuis gevonden bij de video-on-demand dienst, nadat ze niet meer welkom waren bij de BBC.

Bij Amazon betaal je 5,99 euro per maand voor een Prime-abonnement, wat waarschijnlijk de beste deal is op het gebied van prijs-kwantiteit. Dat komt door het feit dat je niet alleen toegang krijgt tot Amazon Prime Video, maar ook met Amazon Photos onbeperkte online foto opslag krijgt en gratis verzending voor bijna alle producten die je via Amazon.de koopt. Diensten zoals Amazon Prime Music zitten ook in het abonnement inbegrepen, maar deze dienst is in Nederland nog niet beschikbaar.

Disney+

Films – series – documentaires | 6,99 euro per maand | Alle platformen

De streamingdienst waar menige geek het afgelopen jaar op zat te wachten, was natuurlijk de nieuwe streamingdienst van het ‘huis van de muis’: Disney+. Met merken als Marvel, Star Wars en National Geographic in huis biedt de dienst dan ook veel meer dan alleen de oude, vertrouwde animatiefilms uit onze jeugd.

Zoals te verwachten was, leunt Disney puur op zijn eigen bibliotheek met Disney+. Als het ooit geproduceerd is door Disney of door een van de dochtermaatschappijen, dan is de kans groot dat je het terug kunt vinden op Disney+. Denk daarbij aan de hele Star Wars-collectie, een groot gedeelte van alle Marvel-films en Disney- en Pixar-klassiekers zoals Aladdin, Jungle Book en Monsters, Inc. Maar ook voor documentaires kun je bij Disney+ terecht, met series als The Incredible Dr. Pol en The World According to Jeff Goldblum.

Voor 6,99 euro per maand krijg je toegang tot een flinke dosis jeugdsentiment, maar ook tot nieuwe, exclusieve series zoals de Star Wars-serie The Mandalorian. De apps voor Disney+ zijn beschikbaar op praktisch alle platformen waar apps op geïnstalleerd kunnen worden, inclusief de PlayStation 4 en Xbox One.

Apple TV+

Films – series – reality | 4,99 euro per maand | Apple platformen – smart TV

Dat Apple al een tijdje bezig was met eigen videocontent, is natuurlijk geen geheim. Programma’s als Carpool Karaoke en Planet of the Apps waren al te zien via Apple Music, maar een echte on-demand streamingdienst ontbrak nog in het portfolio van de techgigant. Begin 2019 kondigde Apple aan daar verandering in te brengen met Apple TV+ en sinds november kunnen we dan ook echt kijken naar een klein aanbod van Apple’s eigen originele content.

Net als Disney+ richt Apple TV+ zich puur op eigen content, maar in tegenstelling tot Disney heeft Apple nog geen enorm aanbod op de plank liggen. Daardoor is het aanbod op Apple’s video-on-demand dienst momenteel op zijn allerminst beperkt te noemen. Met slechts een handjevol series, enkele films en een hoop beloftes moet je momenteel dan ook meer de sprong in het diepe durven te wagen. Hoewel namen als Jason Momoa met See en Jennifer Aniston en Steve Carell met The Morning Show kijkers moeten lokken, is het nog maar de vraag hoe goed dat gaat lukken.

Apple TV+ heeft momenteel het kleinste aanbod, maar daartegenover staat dat het ook meteen de kleinste prijs heeft: 4,99 euro per maand. Daarbij kun je als gebruiker je account gemakkelijk delen met familie en heb je direct toegang tot 4k hdr-video’s en Dolby Atmos-geluid. Ook krijg je momenteel bij de aankoop van een iPhone, iPad, Mac of Apple TV een jaar gratis Apple TV+, waarmee Apple direct een grote, nieuwe doelgroep probeert aan te spreken. Nadeel van de dienst is dat je wel een Apple-apparaat moet hebben om gemakkelijk van de dienst gebruik te kunnen maken. Bepaalde smart-tv’s krijgen ook ondersteuning, maar deze selectie is momenteel net als het videoaanbod nog erg beperkt.

YouTube Originals

Series – reality – documentaires | 11,99 euro per maand | Alle platformen

YouTube is al sinds jaar en dag hét platform voor creatievelingen om zelfgemaakte videocontent op te plaatsen. Het heeft echter lang geduurd voordat YouTube en moederbedrijf Google begonnen na te denken over het sponsoren van grotere producties met verschillende populaire youtubers en andere videomakers. Het resultaat daarvan zijn de YouTube Originals, series waar een stevige prijs voor moet worden betaald.

De YouTube Originals zijn een onderdeel van YouTube Premium, het betaalde abonnement van Google voor de videodienst. Series als Cobra Kai, Wayne en Origin moeten gebruikers naar de dienst lokken, waar ze ook muziekdocumentaires en reality shows van Logan Paul, Eminem en Ariana Grande aantreffen. Het is echter nog regelmatig ‘hit or miss’ bij de verschillende shows, waardoor het meer als een leuk extraatje dient voor de rest van het abonnement.

De kosten voor YouTube Premium zijn 11,99 euro per maand, wat een pittige prijs is voor een dergelijk abonnement. Daarvoor krijg je als gebruiker geen advertenties meer te zien op YouTube (tenzij ze in de video verwerkt zitten natuurlijk) en is het mogelijk om video’s te downloaden en ze op de achtergrond van je telefoon af te spelen. Ook krijg je direct toegang tot Google’s muziekdienst YouTube Music Premium en Google Play Music. De YouTube Originals zijn op ieder platform te bekijken waarop je ook toegang hebt tot de rest van YouTube.

NLZiet

Live tv – series – films | 7,95 euro per maand | Web – tablet – smartphone – smart-tv – mediaspelers

Hoewel Videoland een groot gedeelte van het aanbod van de RTL-zenders heeft, is dat natuurlijk maar een kleine selectie van alles wat er te zien is op de Nederlandse televisie. Hoewel we in het verleden daarvoor nog tussen verschillende diensten moesten schakelen, hebben we sinds enige tijd NLZiet tot onze beschikking. Een unieke samenwerking tussen de publieke en commerciële omroepen die het mogelijk maakt om een heel groot gedeelte van het Nederlandse televisie-aanbod vanuit één app te bekijken.

Op NLZiet tref je materiaal aan van de welbekende zenders: NPO 1, 2 en 3, RTL 4, 5, 7, 8 en Z, SBS6 en 9, Net5 en Veronica. Ook andere zenders van de drie grote spelers en de regionale omroepen zijn te vinden op NLZiet, waardoor er een groot aanbod aan televisieseries en films is terug te kijken. Het nadeel echter is dat het allemaal nog altijd redelijk tijdsgebonden is: vanuit de tv-gids kun je tot een week terugkijken en wanneer je programma’s opzoekt, zijn ze vaak maximaal een jaar oud. Een oude klassieker aanzetten zit er dan vaak ook niet bij. Desondanks heeft het wel een functie die alle andere diensten op dit lijstje niet hebben: live televisie kijken. Een vast televisie-abonnement is dan ook niet meer per se nodig, als je geen specialistische zenders zoekt.

Voor NLZiet betaal je 7,95 euro per maand, waarbij je toegang krijgt tot het volledige aanbod van de verschillende zenders. Daarbij is het mogelijk om ook Nederlandse televisieprogramma’s live in het buitenland te kijken, iets waarvoor normaliter vpn-software nodig is. Helemaal reclamevrij is de dienst helaas niet, want het is in sommige programma’s simpelweg niet mogelijk om door de reclameblokken heen te spoelen.

Ziggo Movies & Series XL

Series – films – documentaires | 11,95 euro per maand | Web – tablet – smartphone – smart-tv

De meeste televisieproviders in Nederland hebben tegenwoordig on-demand diensten waarbij je via je televisie films en series kunt huren. Toch willen we het extra Movies & Series XL-abonnement van Ziggo er extra uitlichten om één specifieke reden: HBO. Ziggo is namelijk de enige Nederlandse provider die het mogelijk maakt om de populaire HBO-series en -films te kijken, zonder dat je hoeft uit te wijken naar illegale praktijken.

Op Movies & Series XL is een uitgebreid aanbod te vinden van oude en nieuwe films en televisieseries. Zo zijn er tal van series uit de stallen van ABC, Starz en Showtime te bekijken, maar pronkt Ziggo zelf het liefste met HBO-series en -films. Denk daarbij aan Game of Thrones, maar ook nieuwe series als Watchman en His Dark Materials en klassiekers als The Sopranos en The Wire.

Er zit natuurlijk één groot nadeel aan Movies & Series XL: je moet een televisie-abonnement hebben bij Ziggo om gebruik te maken van de dienst. Klanten van bijvoorbeeld KPN vallen daardoor buiten de boot. Mocht je een abonnement hebben bij Ziggo, dan ben je 11,95 per maand extra kwijt voor de dienst.

Pathé Thuis

Films | Betaal per film | Web – tablet – smartphone – mediaspeler

Veel van de diensten die we hierboven hebben besproken, hebben een brede selectie aan televisieseries en films. Hoewel een aantal van deze diensten dankzij exclusieve rechten al snel de nieuwste afleveringen van een televisieserie aanbieden, moeten we vaak lang wachten op nieuwere films. Gelukkig zijn er ook nog een aantal diensten die zich exclusief op films richten, waarbij je al snel na de release in de bioscoop de film ook digitaal kunt huren. Filmhuis Pathé biedt een dergelijke dienst aan in de vorm van Pathé Thuis.

Wie op zoek is naar een film, heeft grote kans om bij Pathé Thuis te slagen. De dienst heeft een breed aanbod aan films die je kunt huren of kopen zodat je ze vaker terug kunt kijken. Daarbij zijn natuurlijk je klassieke bioscoopfilms terug te vinden, maar ook onbekende titels en films die rechtstreeks op dvd of Blu-Ray zijn verschenen hebben een plekje in de filmdienst.

Een ander verschil met menige dienst hier op de lijst, is dat je niet aan een abonnement vastzit. In plaats daarvan reken je per film af. Prijzen kunnen daarbij al zo laag zijn als 1,99 euro om een film te huren, terwijl een film kopen vaak rond de 10 euro kost. Ook kunnen prijzen verschillen, afhankelijk van de kwaliteit die je wilt hebben. Een film in hd kost daarbij vaak meer dan een film in sd-resolutie. Het verschil daarbij is wel degelijk zichtbaar, dus let zeker goed op wanneer je de film aanschaft.

Cinemember

Films | 9,99 euro per maand of betaal per film | Web – tablet – smartphone – mediaspeler

Waar een hoop diensten gaan voor een zo breed mogelijk aanbod, zien we langzamerhand ook steeds meer specialistische diensten de kop op steken. Diensten waar mensen voor een specifieke niche terecht kunnen, zoals bijvoorbeeld bij Cinemember. Gericht op de arthouse-film krijg je hier een heel ander aanbod voorgeschoteld dan bijvoorbeeld bij Netflix of Pathé Thuis.

Cinemember is specifiek gericht op de arthouse-films, films die je over het algemeen niet in iedere bioscoop terugziet. Verwacht hier dus ook geen namen als John Wick, Star Wars of The Expendables te zien. Desondanks heeft ook Cinemember films die bij het grote publiek zijn doorgebroken, zoals Slumdog Millionaire, The Imitation Game en American Hustle. Daarbij worden er iedere week nieuwe films toegevoegd, dus is er altijd wel wat te zien voor de echte filmfan.

Films kijken bij Cinemember kan op twee manieren: via een maandelijks abonnement, of door losse films te huren of te kopen. Het maandelijkse abonnement heeft het grootste aanbod voor kijkers, maar komt wel met een vaste prijs van 9,99 euro per maand. Arthouse fans die af en toe een film willen kijken, kunnen er ook voor kiezen om een film te huren voor 4,99 euro per film, of om deze voor 9,99 euro te kopen. Het aanbod aan huur- en koop films is echter wel een stuk kleiner dan het aanbod voor abonnees.

Picl

Films – documentaires | Vanaf 4,99 euro per film | Web – tablet – smartphone – mediaspeler

Dat filmtheaters weer populair zijn, laat ook Picl zien. Net als Cinemember richt Picl zich op de cinema- en arthouse-films, maar dan in samenwerking met 21 Nederlandse filmtheaters. Hierdoor zijn films die op het moment in de theaters draaien, ook al te zien op Picl. Zo kijk je dus de nieuwste arthouse-films al meteen zodra ze in het theater te zien zijn.

Door de samenwerking met de verschillende filmtheaters heeft Picl ook een iets ander aanbod dan bijvoorbeeld Cinemember. Dat komt omdat Picl een wisselend aanbod heeft, afhankelijk van wat er in de filmhuizen draait of het afgelopen jaar heeft gedraaid. Verwacht hier dan ook geen collectie met duizenden films, maar een recent aanbod van mooie arthouse-titels.

Films die net in de filmtheaters draaien, kosten bij Picl 8,50 euro om te kijken. Denk aan een gemiddeld filmkaartje bij de vergelijkbare theaters. Mocht een film niet meer in de theaters te zien zijn, dan gaat de prijs naar 4,99 euro per film. Een film kopen bij Picl is helaas geen mogelijkheid: de dienst biedt alleen de mogelijkheid om de film voor 48 uur te huren.

Crunchyroll

Series – manga | Gratis, premium voor 4,99 euro per maand | Alle platformen

Binnen de geek-cultuur speelt anime nog altijd een belangrijke rol. Velen van ons zijn opgegroeid met tekenfilmseries zoals Pokémon, Dragon Ball en Yu-Gi-Oh! en hebben vandaag de dag nog steeds een passie voor dergelijke series. Hoewel diensten als Netflix en Amazon Prime een kleine selectie aan anime bieden, komen de echte fans in Nederland al snel uit bij Crunchyroll.

Met een aanbod van honderden, zo niet duizenden series heeft Crunchyroll voor iedere anime-fan wel wat te bieden. Of je nu fan bent van langlopende series als Naruto, Yu-Gi-Oh! en One Piece, of liever op zoek bent naar nieuwe verslavingen zoals Dr. Stone, Demon Slayer en My Hero Academia: Crunchyroll heeft het allemaal. Ook een enkele film is op Crunchyroll te zien, maar dit aanbod is zo beperkt dat we het eigenlijk niet eens willen vermelden. Daarentegen biedt de dienst naast alle anime ook verschillende Aziatische dramaseries aan en een grote collectie manga. Zo zit je nooit zonder je dosis oosterse invloeden.

Crunchyroll is in tegenstelling tot veel van de bovenstaande diensten gratis te gebruiken, ook al heb je dan niet toegang tot alle content. Zo komen veel afleveringen pas na een week voor normale leden beschikbaar. Wil je direct tot alles toegang hebben, dan is er een premium-abonnement beschikbaar. Voor 4,99 euro per maand heb je dan toegang tot honderden shows, dramaseries en manga’s.

Horrify

Films | Vanaf 6,95 euro per maand | Web – tablet – smartphone – mediaspeler

’Voor ieder wat wils’ gaat ook bij streamingdiensten op, zo bewijst Horrify. Deze video-on-demand dienst is gericht op de echte horrorfan en biedt dan ook een uitgebreide collectie aan horrorfilms. Hierbij staan tal van klassiekers voor je klaar, maar ook nieuwe films in een groeiend aanbod.

Voor een vast bedrag van 6,95 euro per maand krijg je toegang tot de groeiende collectie horrorfilms. Fans die nu al weten dat ze het hele jaar door graag zitten te griezelen kunnen ook kiezen voor andere abonnementen. Zo is er een halfjaarabonnement en een jaarabonnement, waarvoor je respectievelijk 34,95 euro en 69,95 euro betaalt.

