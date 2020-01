Een Commodore 64, een VHS videospeler of een Walkman. Trek een stoffige verhuisdoos of vergeten la open en de kans is groot dat deze oude pareltjes naar boven komen drijven. Bij onze redactie is dat zeker niet anders, dus hebben we eens een rondje gemaakt en aan ons team gevraagd welke klassieke tech zij nog thuis hebben liggen. Dit is waar zij mee op de proppen kwamen.

Kevin

Hoewel de herinneringen nog vers zijn, gaat de Nintendo 64 toch alweer een goede 22 jaar mee. Deze console is dan ook al het merendeel van mijn bestaan aanwezig en tot op de dag van vandaag werkt hij nog zonder al te veel problemen. Bij onze meest recente redactievergadering zijn er zelfs nog potjes Mario Kart 64 gespeeld.

Uit hetzelfde tijdperk van ‘in cartridges blazen om ze weer te laten werken’ heb ik ook nog een functionele Game Boy Color liggen, in de speciale Pikachu-uitvoering. Hoewel ik deze pas jaren later voor een prikkie heb gekocht, verdient ook deze een mooi plekje in het lijstje. De games zijn langzaam aan het vergaan, maar de handheld zelf werkt nog altijd zonder problemen. Net als de Nintendo 64 is het prachtapparatuur. Beide hebben een cruciale rol gespeeld in mijn jeugd en ze hebben mijn passie voor games aangewakkerd.

Robert

Het oudste apparaat dat ik thuis heb liggen, is een paarse, transparante Game Boy Color. Mijn tofste game voor deze handheld was The Legend of Zelda: Link’s Awakening. Die game heb ik overigens nooit uitgespeeld, want ik had om een of andere reden een Franse versie gekregen en zelfs Link kreeg het niet voor elkaar om mij iets van het Frans te laten begrijpen. De Game Boy Color zelf is er slecht aan toe, want het geluid werkt niet meer en ook mist het batterijklepje. Toch kan ik het ding maar niet wegdoen.

Mijn favoriete stukje tech dat ik nog in de kast heb liggen, heeft weinig met games te maken. Dat is namelijk de eerste iPod touch. Dit apparaat stamt nog uit de tijd dat er geen Android vs Apple bestond en je gewoon een iPod wilde omdat je mp3-speler van Walkman maar 256MB opslag had. Daarnaast kon ik uren besteden aan het perfectioneren van mijn muziekcollectie in iTunes, zodat elk album een mooie hoes had op het scherm van mijn iPod. Het mooie apparaatje heeft me overigens niet overgehaald naar team Apple, want ik heb – tot mijn iPad van vorig jaar – geen enkel Apple-apparaat meer gehad sinds de iPod touch uit 2007.

Rohald

Het oudste gaming-apparaat in mijn woonkamer is een originele Xbox. Jeweetwel, zo’n zwarte, met dat grote, groene kruis. Hoewel ik momenteel geen passende aansluiting heb op mijn televisie, doet hij het nog wel, dus dat telt. Verder weet ik eigenlijk niet hoe oud dit exemplaar is. Ik heb hem namelijk een jaar of zes geleden op een rommelmarkt op de kop getikt voor 25 euro. Rond diezelfde tijd hebben we ook een tweedehands PlayStation 2 in huis genomen, om toch maar wat antiek in de woonkamer te hebben.

Qua muziek heb ik nog wel wat ouder spul liggen. Mijn basgitaarversterker is een Trace Elliot die volgens het opschrift aan de achterkant uit 1997 komt. Deze heb ik een paar jaar geleden voor een paar honderd euro in huis gehaald. Een goede investering, want zoals ze vroeger gemaakt werden, krijg je ze tegenwoordig niet meer.

Rebecca

Aangezien ik eigenlijk niks om graphics geef en games met name speel voor het verhaal, heb ik behoorlijk wat oude spullen liggen die ik door de jaren heen heb verzameld. Zo moet ik zeggen dat ik alle tech die mijn mannelijke collega’s noemen ook in huis heb liggen en stiekem kan ik er zelfs nog een schepje bovenop doen. Ik heb namelijk de SNES, de Atari, de witte originele Game Boy en de PlayStation 1. Stuk voor stuk pareltjes die het nog doen en waar ik erg trots op ben, hoewel ik er minder op speel dan ik eigenlijk zou willen.

Toch staat er nog wel iets op mijn lijstje, namelijk de NES. Als je een SNES hebt, kan diens voorganger natuurlijk niet uitblijven. Het mooie van dat oude spul vind ik met name dat het niet kapot te krijgen is. Waar mijn Nintendo DS het jaren geleden al begaf, doet mijn Game Boy het nog net als op de eerste dag. En geloof me, daar is door mini-Rebecca heel, heel, heel veel meer op gespeeld.

Genoeg klassieke tech dus, op onze redactie. We zijn benieuwd naar wat bij jullie onder het stof ligt – of misschien nog wel regelmatig wordt gebruikt. Laat het ons weten in de reacties!

Uitgelichte afbeelding: Dane Deaner op Unsplash

