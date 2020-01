2020 belooft weer een groot jaar te worden in het gaminglandschap. Na zeven jaar is het namelijk weer tijd voor een nieuwe generatie consoles, met de PlayStation 5 en de Xbox Series X in het vooruitzicht. Een nieuwe generatie belooft vaak spannende nieuwe titels, maar ook vóór de release van de nieuwe platformen staat er nog genoeg op de planning. We maken een rondje langs de redactie om uit te zoeken waar ons team naar uitkijkt.

Naast het jaar van de nieuwe platformen belooft 2020 ook het jaar te worden van games waar we al tijden naar uitkijken. Zo mogen we eindelijk aan de slag met Cyberpunk 2077, The Last of Us: Part 2 en Halo Infinite. Toch zijn het niet alleen de grote kaskrakers en bekende namen waar ons team naar uitkijkt; zo blijkt wel als we een rondje langs de redactie maken.

Kevin

Er is zoveel om naar uit te kijken in 2020 dat het lastig is om één specifieke titel te kiezen. Misschien is het goede hoop, maar als er een game is die ik graag zie verschijnen het komende jaar, is dat The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2. Nog regelmatig denk ik eraan om opnieuw aan het eerste deel te beginnen, maar die ervaring vanaf het begin meemaken – zonder enige voorkennis te hebben – is simpelweg niet meer mogelijk. Dan is uitkijken naar een vervolg dus een goede tweede optie.

Een andere game die mij tijdens de E3 wist te intrigeren, is de indiegame 12 Minutes. Helaas is ook hier de informatie nog schaars, maar de eerste trailer wist het timeloop-concept op zeer kleine en compacte wijze in beeld te brengen. De game zou dit jaar moeten verschijnen, maar een precieze datum ontbreekt momenteel nog. Wel weten we dat de game naar de pc en de Xbox One zal komen.

Glenn

De game waar ik vooral naar uitkijk, is de remake van Final Fantasy 7. Althans, het eerste deel van die remake, want als we de ontwikkelaar mogen geloven wordt deze legendarische game in verschillende delen uitgebracht. Zelf speelde ik dit zevende deel, als grote Final Fantasy-fan, nog nooit. Om dit schandalige feit goed te maken, moet ik deze remake in handen krijgen.

Verder kijk ik ook uit naar Cyberpunk 2077, vanwege de gameplay. Bovendien wil ik alles weten over het verhaal van deze veelbelovende titel. Daarnaast ben ik erg benieuwd naar Dragon Ball Z: Kakarot. In deze game krijgen we een heuse open wereld tot onze beschikking, waarin we het verhaal van de reeks volgen, maar toch ons eigen ding kunnen doen. Als laatste hoop ik ook echt dat Marvel’s Avengers een beetje zoals Spider-Man wordt. Met die laatste heb ik me uren geamuseerd. Missies uitvoeren, schurken aan de muur plakken met een web of die uitdagende zijmissies en activiteiten voltooien. Wordt de nieuwste Avengers-titel zo, dan ben ik al heel blij!

Ivo

Ik ben groot fan van de originele Hollow Knight, dus kijk ik met ontzettend veel enthousiasme uit naar Hollow Knight: Silksong. De trailer was in ieder geval veelbelovend; de soepele combat, de interessante insectenwereld en de opzwepende muziek uit het origineel lijken in volle glorie terug te keren. Bovendien speel je in Silksong niet als the Knight – het witte beestje uit het origineel – maar als de mysterieuze en acrobatische Hornet. Ik kan niet wachten om te zien hoe de ontwikkelaar deze nieuwe verhaallijn aanpakt!

Daarnaast ben ik ook benieuwd hoe Animal Crossing: New Horizons uit zal pakken. Ik breng aardig wat tijd door met m’n trouwe 3DS en de voorganger van New Horizons, Animal Crossing: New Leaf, heeft me dan ook een hoop uren gekost. Toch ging New Leaf na een tijdje vervelen, aangezien je als speler uiteindelijk in steeds hetzelfde riedeltje vervalt: in de schuld schieten door de verbouwing van je gigantische huis, cadeautjes rondbrengen aan steeds dezelfde diertjes en af en toe een ballon uit de lucht knallen. Ik ben erg benieuwd of New Horizons trouw zal blijven aan de bekende formule. Een apocalyptisch survivalavontuur zal het in ieder geval niet worden, maar toch hoop ik stiekem dat Nintendo er een originele twist in gooit!

Manja

Ik kan niet wachten om in 2020 aan de slag te gaan met Ori and the Will of the Wisps. Toen de eerste Ori in 2015 uitkwam, was ik meteen helemaal weg van die game. Urenlang ben ik met Ori op avontuur gegaan, door donkere grotten, vulkanische bergen en kristalheldere beekjes. Soepel sprong ik met mijn witte spookje van boomtak naar boomtak. Of juist niet, want man, wat ben ik ongelooflijk vaak doodgegaan in deze game. Van het ontroerende verhaal en de prachtige muziek kreeg ik soms tranen in mijn ogen. Als Will of the Wisps ook maar een beetje lijkt op de eerste Ori, dan wordt dit weer een geweldige ervaring. De nieuwe trailer belooft in ieder geval veel goeds.

Daarnaast ben ik heel benieuwd naar Watch Dogs: Legion. Het idee dat je met ieder personage in de hele wereld kunt spelen vind ik erg interessant en ik wil graag zien of dat net zo goed uitpakt als het klinkt. Daarbij lijkt de dystopische setting van een in chaos vervallen Verenigd Koninkrijk met de dag relevanter te worden. Als laatste hoop ik met heel mijn hart dat de nieuwe Assassin’s Creed al in 2020 uitkomt. De kans daarop is erg klein, want alles wat we tot nu toe weten over de game bestaat uit geruchten. Maar ik zie mezelf al als een Deense Viking in de 11e eeuw door Ierland, Engeland en Scandinavië stampen. Het gerucht gaat dat we in februari meer te horen zullen krijgen over deze titel, dus kom maar door met die info.

Rebecca

Ik vond 2019 een heel mooi jaar voor de Switch en ik hoop in 2020 weer wat goede titels voor de console te mogen verwelkomen. Net als Kevin hoop ik heel erg op Breath of the Wild 2 en ik blijf elke avond schietgebedjes doen, totdat ik die game daadwerkelijk in handen heb. Als ik mijn Switch even in het dockingstation zet en naar andere platformen kijk, is de eerste game die opspringt The Last of Us 2. Voordat ik het eerste deel gespeeld had, was ik voornamelijk een gamer die online shooters speelde. Het ontzettend goede verhaal van The Last of Us bracht daar meteen verandering in en ik hoop dat het vervolg hetzelfde doet.

Ook kijk ik heel erg uit naar Cyberpunk 2077. Ik heb bewust nog niet al te veel van de game gezien; ik ga er namelijk liever zonder enig idee in, zodat ik me kan laten verrassen. Toch weet ik al dat dit een hele dikke titel gaat worden, voornamelijk gezien het feit dat CD Projekt Red de ontwikkelaar is. Verder laat ik me graag nog verder verrassen door alle mooie dingen die 2020 in petto heeft voor ons gamers.

Tim

Een game waar ik erg naar uitkijk is Elden Ring. Deze open world-RPG is ontstaan uit een samenwerking tussen FromSoftware’s Hidetaka Miyazaki en Game of Thrones-auteur George R. R. Martin. Verder is er, behalve een vage teaser, nog niet veel bekend over de game, maar alleen deze twee namen zijn al meer dan genoeg om mij enthousiast te maken. Hoewel Elden Ring nog geen officiële releasedatum heeft, weten we wel dat FromSoftware al sinds 2017 werkt aan de game. Een release in 2020 lijkt dus waarschijnlijk.

Daarnaast kijk ook ik erg uit naar Cyberpunk 2077. The Witcher 3 is wat mij betreft een van de beste games van deze generatie consoles, dus ik ben benieuwd of CD Projekt Red in staat is om dit hoge niveau te evenaren. Op RPG-gebied valt er het komende jaar sowieso een hoop te genieten, want ook Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 staat gepland voor 2020. Hoewel ik het origineel uit 2004 nooit gespeeld heb, ziet het vervolg er erg interessant uit.

Rohald

Dat waar ik persoonlijk naar uitkijk, is zoals gebruikelijk een beetje ongewoon. Na alle games die we gedurende het jaar reviewen en voorbij zien komen, is het lastig om een overzicht te hebben van wat er allemaal uitkomt. Daarnaast zijn de meeste AAA-titels vergelijkbare varianten van elkaar. Het gaat mij meer om de creatieve indie-titels. Titels zoals 12 minutes. Tijdens E3 2019 kregen we al een beetje te zien van deze game en het lijkt erop dat je vast zit in een timeloop van 12 minuten. Hoe dit allemaal uit zal pakken, is niet te voorspellen. Ik ben dus erg benieuwd.

Daarnaast ben ik vooral benieuwd waar het dit jaar heen gaat met Session, de hyperrealistische skateboardsimulator. Inmiddels is de game in early access, maar er wordt nog veel aan de ontwikkeling gedaan. Tot slot ben ik erg benieuwd of we dit jaar weer iets horen van Supergiant Games. Deze ontwikkelaar kan in mijn ogen niets fout doen, dus na de roguelike Hades ben ik erg benieuwd waar ze in 2020 mee op de proppen komen.

Dit is een natuurlijk slechts een kleine greep van de games waar we naar uitkijken. Verwacht de komende weken nog verschillende achtergrondartikelen en previews van de games die we komend jaar mogen verwachten. Daarnaast zijn we altijd benieuwd: waar kijk jij naar uit? Laat het ons weten in de reacties.

