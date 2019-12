Pixel Papers – Geen Black Friday deals

In deze Pixel Papers géén Black Friday Deals! Je bent gewaarschuwd, we doen niet mee aan de koopgekte die afgelopen week in Nederland woedde. In plaats daarvan reflecteren we op Black Friday als uitwas van het kapitalisme, zijn indie-games te goedkoop en duiken we in Star Wars-theorieën.

Het internet wordt volgeschreven met mooie artikelen over games, gear en culture. Het is eigenlijk niet meer bij te houden en daarom doen wij dat voor je! Elke zaterdag zetten wij de beste artikelen uit de internationale pers voor je op een rij. Dus zet een kopje koffie en ga er lekker voor zitten.

Black Friday als uitwas van het kapitalisme

Mocht je net als wij helemaal plat gemaild zijn door elke retailer in Nederland, ben je waarschijnlijk wel even toe aan dit stuk van Jacobin. Niet alleen wordt de geschiedenis van deze bizarre kooptraditie uiteen gezet, maar wordt er flinke kritiek geleverd op deze ‘traditie’. Even lekker afgeven dus.

Lees: The Meaning of Black Friday

Kleine ontwikkelaars kunnen niet van hun games leven

Indie-games staan bekend om het feit dat ze unieke en nieuwe ervaringen bieden die je bij de grote games niet tegenkomt. Toch hebben games in deze categorie nog een gemene deler: ze zijn erg goedkoop. Te goedkoop volgens Alex Wiltshire van PC Gamer. Hij sprak met ontwikkelaars over hun dilemma’s en worsteling om overeind te blijven.

Lees: Are indie games too cheap?

Keert Palpatine terug in Rise of Skywalker?

De trailers van Rise of Skywalker hebben vooral een vraag achtergelaten over Darth Sidious, ook wel bekend als Keizer Palpatine. Zijn lach was onmiskenbaar op het einde van de trailer en nu is de vraag of en hoe hij terugkeert in de volgende Star Wars-film. Bij SfySfy Wire hebben ze daar wel een theorie bij gevonden in de comics.

Lees: Star Wars comics could hold the key to Palpatine’s Rise of Skywalker Return

