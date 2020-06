Operencia: The Stolen Sun

Die wijde wereld bestaat vooral uit dungeons, waarin je je volgens de klassieke dungeon-crawlerstijl in vier richtingen doorheen beweegt. Dat betekent dat je niet naar believen in alle richtingen kunt lopen, maar van hokje naar hokje moet verplaatsen. Dit is in het begin even wennen, omdat je wel alle richtingen op kunt kijken, maar het duurt niet lang om het onder de knie te krijgen. De dungeons zitten vol met vijanden en puzzels die steeds uitdagender worden.

Al snel kom je op je avontuur andere personages tegen die zich bij je party voegen. Deze zijn gelukkig een stuk charismatischer dan de koning en koningin uit de tutorial. Omdat dit geen game is met een budget voor uitgebreide cutscenes, spelen de gesprekken tussen de personages zich af via de portretten van de personages die om beurten tegen elkaar praten. Voor de moderne gamer is het misschien even wennen, maar voor de meer nostalgisch ingestelden onder ons is het erg charmant.

Dat charmante geldt overigens absoluut voor de algehele stijl van de game . Zo is de eerste dungeon waar je in verzeild raakt een half verzonken complex waar op iedere hoek moordlustige kikkers staan te wachten je een kopje kleiner te maken. Ondanks hun boosaardige inborst zien deze kikkers er erg koddig uit, en de kerker zelf druipt van de sfeer.