Geweldige acteerprestaties in Warrior

De beste moderne vechtfilm?

Jaarlijks heb ik een aantal tradities. Een bezoekje aan de Efteling, een McDonald’s-roadtrip en mijn jaarlijkse filmlijst die ik gezien moet hebben. Op die laatste staan een aantal klassiekers, zoals Shawshank Redemption, The Dark Knight en de gehele American Pie-collectie. Wat er ook op staat, mijn favoriete moderne vechtfilm is: Warrior. In dit artikel ga ik je vertellen waarom je deze film gezien moet hebben!

Net een jaar nadat de met Oscars overladen film The Fighter uitkwam, dacht schrijver en regisseur Gavin O’Connor: dit kan ik nog beter!. Maar waar The Fighter de Oscars wel binnenhaalde, lukte dit bij Warrior niet. Desalniettemin is Warrior een cultfilm geworden en staat het al jaren in de IMDb top 250 films. Laten we eerlijk zijn, in die lijst wil je staan.

Waar gaat het over?

Zoals zo vaak in vechtfilms gaat het naast de gevechten om een disfunctionele familie. In dit geval gaat het om de familie Conlon. Brendan Conlon (gespeeld door Joel Edgerton) is een leraar op een middelbare school die zo nu en dan meedoet aan gevechten om bij te verdienen, want ja, ook de leraren in de VS verdienen bar weinig. Dit zijn echter niet zomaar gevechten waar hij aan meedoet, maar MMA-kooigevechten. Mixed Martial Arts wordt gezien als de ultieme vechtsport waarin bijna alles mag. Slaan, schoppen en worstelen zijn de hoofdingrediënten in gevechten die doorgaan totdat je iemand aftikt. Of tot de scheidsrechter ziet dat een van de deelnemers echt niet meer kan.

Brendan heeft echter ook een broertje dat hij al jaren niet heeft gezien of gesproken, namelijk Tommy (gespeeld door Tom Hardy). En waar Brendan een huisje, boompje, beestje-leven leidt, is dit voor Tommy wel anders. Tommy heeft een periode in het leger gezeten en met een verse dosis PTSS op zak is hij op zoek naar eerherstel. Tommy klopt aan bij zijn vader, Paddy (gespeeld door Nick Nolte), die naast ervaren trainer in de MMA ook een ex-alcoholist is. Paddy heeft op zijn zachts gezegd niet de beste indruk achtergelaten als vader. Beide broers erkennen hem dan ook niet meer, maar ja: Paddy is wel een uitstekende trainer en die heeft Tommy nodig.

Dit alles treft zijn climax in het Ultimate Fighter-toernooi, waaraan beide broers meedoen. Beide om verschillende redenen: waar de één op zoek is naar eerherstel, vecht de ander voor het geld om zijn hypotheek te betalen. Daarbij wordt Tommy begeleid door zijn vader, terwijl Brandon een groot team om zich heen heeft dat hem heeft klaargestoomd voor het toernooi van zijn leven. Wat volgt zijn epische gevechten en dramatische momenten, en zonder te spoilen kun je de uitkomst van de eventuele finale al wel raden.

WC9V0032.tif

Meeleven tot de max

Wat Warrior in mijn ogen tot een van de beste vechtfilms maakt is de combinatie van ijzersterk acteerwerk en perfect gechoreografeerde gevechten. Dat MMA als vechtsport dan centraal staat, maakt het voor mij helemaal af. We kennen genoeg bekende boksfilms, waaronder het eerdergenoemde The Fighter. Maar een film over MMA is in mijn ogen nog niet zo goed in beeld gebracht.

Tom Hardy en Nick Nolte hadden in mijn ogen dan ook een Oscar verdiend. Tom uit met zijn traumatische achtergrond en verbitterde uitspraken een perfect vertolkte rol van bad boy. En Nick, die overigens wel was genomineerd voor een Oscar, vertoont ook perfect de rol van vader die in het verleden steken heeft laten vallen, maar dit goed wil maken. De film heeft een speelduur van bijna twee en een half uur, maar de tijd vliegt voorbij.

Wat Warrior in mijn ogen tot een van de beste vechtfilms maakt is de combinatie van ijzersterk acteerwerk en perfect gechoreografeerde gevechten.

Waarom wil ik dit zien en waar kan ik dit kijken?

Tom Hardy zit in de film, wat altijd een goede reden is. Daarnaast vergeet je als kijker dat het om een film gaat. Het voelt bijna als een documentaire die over een historisch gevecht vertelt. Ook als niet-vechtsportliefhebber of als je totaal geen verstand hebt van MMA kun je deze film eigenlijk niet links laten liggen. Je wilt gewoon weten welke broer het toernooi weet te winnen, elk jaar weer opnieuw…

Warrior komt geregeld voorbij in je favoriete streamingdiensten, maar is momenteel niet gratis te zien. Je kunt hem voor een klein bedrag huren via Prime Video of Pathé Thuis. Mijn advies is dan om de film te kopen, dan kun je gelijk de traditie overnemen door hem jaarlijks aan te zetten.