Okay, zelfs ik moet toegeven dat dit wel een slecht inkoppertje is, maar ik kon Go Vacation niet uit deze lijst houden. Voornamelijk omdat dit echt de ultieme vakantiegame is. Go Vacation op de Wii U of Switch brengt spelers naar een enorm eiland met diverse klimaten, zodat er qua activiteiten van alles te doen is. Racen met een Jet Ski, rondrijden op een quad, rolschaatsen door de stad en paardrijden door de bergen, deze game heeft het allemaal.

Naast alle activiteiten is er ook genoeg te verkennen op het eiland. Verschillende voertuigen bieden jou de mogelijkheid om alle uithoeken te bezoeken en daarbij diverse schatten te vinden. Gezien je uiteindelijk je eigen villa krijgt en je die helemaal naar smaak kunt inrichten, komen al die extra dingetjes erg goed van pas. Het mooiste van het eiland is nog: de zon schijnt er altijd.