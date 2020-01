We hebben oud en nieuw net achter de rug, maar echt tijd om uit te brakken is er niet. Er moeten immers weer een hoop games gespeeld en films gekeken worden. Ook in de eerste maand van het jaar pakken bioscopen gewoon uit en we kunnen dan ook de meest mooie dingen op het grote scherm verwachten. We zetten de films die deze maand verschijnen voor je op een rij.

2 januari: Jojo Rabbit

2 januari: A Land Imagined

2 januari: The Informer

2 januari: Bulbul Can Sing

2 januari: The Cave

2 januari: Aquarela

8 januari: Elvis: That’s the Way It Is

9 januari: Divino Armor

9 januari: The Grudge

9 januari: 1917

9 januari: Playing With Fire

9 januari: Out Stealing Horses

9 januari: Honeyland

16 januari: Dolittle

16 januari: Just Mercy

16 januari: Goldie

16 januari: Primal

16 januari: Bombshell

16 januari: Monstri

16 januari: Mind my Mind

23 januari: Bad Boys for Life

23 januari: Dark Waters

23 januari: Hellhole

23 januari: For Sama

30 januari: Muidhond

30 januari: Gretel & Hansel

30 januari: Onze jongens in Miami

30 januari: Weathering With You

30 januari: The Whistlers

30 januari: Truffelliefde

