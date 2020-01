Films die je in 2020 in de gaten moet houden

Het vuurwerk is helemaal afgestoken en de champagnekurken zijn weer uit het meubilair gevist: 2020 is nu dan echt begonnen. Treuren om het feit dat de feestdagen voorbij zijn hoeven we echter niet, want ook dit nieuwe jaar heeft op allerlei vlakken weer veel dingen voor ons in petto. Ook films staan dit jaar weer hoog in het vaandel. In dit artikel zetten we de meest veelbelovende titels voor je op een rij.

Weathering With You (30 januari)

We trappen deze lijst af met een anime die de bioscopen mag aandoen, namelijk Weathering With You. In deze Japanse film volgen we een jongen op de middelbare school die besluit weg te lopen van Tokyo. Het is in die periode ontzettend regenachtig en het komt dan ook met bakken uit de lucht vallen als hij een jonge wees ontmoet die controle lijkt te hebben over het weer.

Gretel & Hansel (30 januari)

Sprookjes zijn weer helemaal hip en in de afgelopen jaren hebben we dan ook enkele filmadaptaties gezien, zoals Maleficent en diens vervolg. Het is dit keer de beurt aan een sprookje van de gebroeders Grimm, namelijk Hans en Grietje. In de horrorfilm Gretel & Hansel volgen we de gelijknamige broer en zus die in een bos op zoek gaan naar eten en werk voor hun arme gezin. In dat bos treffen ze een heks, waarna de nare gebeurtenissen zich beginnen te ontvouwen.

Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) (6 februari)

De films van DC worden met regelmaat wat wisselend ontvangen, maar het bedrijf heeft nu een aardig goede reeks te pakken. Het is te hopen dat het bedrijf dit vasthoudt met diens nieuwe film Birds of Prey. Opnieuw mogen we Margot Robbie aanschouwen in de rol van Harley Quinn. In deze film heeft ze de Joker verlaten en ook Batman is uit de stad verdwenen. Samen met een aantal anderen besluit Harley om Cassandra Cain te beschermen wanneer Cain een felbegeerde diamant in haar bezit krijgt.

Sonic (12 februari)

Het ontwikkelingstraject van Sonic is er eentje die ons duidelijk maakt dat er geluisterd wordt naar het publiek. Na de bak kritiek die de eerste versie van Sonic over zich heen kreeg, is het personage zo aangepast dat we er nu wél naar kunnen kijken. In de film zien we het avontuur van de ontzettend snelle blauwe egel, zoals we hem kennen uit de games. Hij belandt op aarde en sluit daar vriendschap met de mens Tom Wachowski. Al snel komen ze erachter dat Dr. Robotnik weer allerlei dingen aan het bekokstoven is en samen proberen ze hem tegen te houden.

Mulan (26 maart)

Hoewel veel mensen met argusogen naar de live-actionfilms kijken, blijft Disney ze er maar een voor een uitgooien. Na onder andere Aladdin en The Lion King, is nu Mulan aan de beurt. De film volgt de Chinese Fa Mulan, ten tijde van de Han-dynastie. Mulan doet zich voor als een jongen om zo in plaats van haar vader richting de oorlog te gaan.

Black Widow (29 april)

Ook Marvel doet dit jaar een duit in het zakje met de release van Black Widow. Zoals de naam wellicht al verraadt, richt de hele film zich op Black Widow. In meerdere Marvel-films mocht ze een gedeelde hoofdrol vertolken en daarom kennen we haar al zoals ze nu is. De vraag is echter: hoe is ze zo geworden? De film Black Widow speelt wat dieper in op het verleden van deze stoere dame en vertelt zo haar origin story.

Artemis Fowl (27 mei)

Mensen die uit de jaren ’90 stammen zijn waarschijnlijk wel bekend met Artemis Fowl, de boekenreeks die begin 2000 uit de pen van Eoin Colfer verscheen. Het begon als een simpel boek, maar werd al snel een razend populaire reeks. De film volgt het verhaal van de eerste twee boeken, met als hoofdpersoon de 12-jarige Artemis Fowl. Hij stamt af van een familie van ontzettend slimme mensen en is zelf ook een genie. Hij gaat op zoek naar zijn vermiste vader.

The SpongeBob Movie: Sponge on the Run (27 mei)

Onze favoriete (en enige) pratende spons komt dit jaar weer terug op het witte doek met The SpongeBob Movie: Sponge on the Run. Ondanks dat het origineel een cartoon is, gaat deze film wat meer de live-action-kant op. Spongebob en Patrick bundelen hun krachten als Gary gekidnapt wordt door de god Poseidon. Ze zetten alles op alles om de slak veilig terug te krijgen.

Minions: The Rise of Gru (24 juni)

In 2010 maakten we voor het eerst kennis met de maf brabbelende gele figuurtjes die we nu kennen als de Minions. Dit alles dankzij de avonturen van Gru in Despicable Me. De Minions waren echter zo populair dat ze het witte doek in 2015 zelfs in de hoofdrol mochten betreden. Dit jaar doen ze dat nog even dunnetjes over met een tweede deel. Het vervolgt het verhaal van het eerste deel en vertelt over de periode waarin de Minions net samen begonnen te werken met Gru.

Er is helaas nog geen officiële trailer beschikbaar van Minions: The Rise of Gru.

Ghostbusters: Afterlife (9 juli)

“Who you gonna call?” Juistem: de Ghostbusters. De aankomende film in de franchise speelt zich 30 jaar na de gebeurtenissen in het tweede deel af. Nadat twee kinderen en hun moeder gedwongen worden te verhuizen naar een nieuwe woonplaats, gebeuren er op die plek hele gekke dingen. De kinderen komen erachter dat ze een familieband hebben met de Ghostbusters en zoeken uit wat hun grootvader hen allemaal heeft nagelaten.

Godzilla vs. Kong (19 november)

In 2017 konden we de befaamde King Kong opnieuw in een film aanschouwen en twee jaar later volgde Godzilla. Dit jaar vinden beide monsters een weg naar elkaar en gaan ze de strijd met elkaar aan in Godzilla vs. Kong. Twee enorme monsters die het tegen elkaar opnemen: dat voorspelt een flinke lading actie, aangevuld met een bak chaos.

Uncharted (18 december)

Al vrijwel sinds de release van de eerste Uncharted wordt er gesproken over een bioscoopfilm met Nathan Drake in de hoofdrol. De sequels op de game bleven komen, maar de film bleef uit. Toch moet het dit jaar echt gaan gebeuren en kunnen we Nathan Drake op 18 december op het witte doek gaan bekijken.

Er is helaas nog geen officiële trailer beschikbaar van Uncharted.

Zoals je ziet komen we dit jaar niks tekort als het gaat om films. Zijn er films waar jij enorm naar uitkijkt en hebben wij ze wel of niet benoemd? Laat het weten in de reacties!

