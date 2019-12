We bewegen met rasse schreden richting het einde van 2019. Aan het begin van dit jaar waren we bang dat we in afwachting van de nieuwe generatie consoles games tekort zouden komen in 2019. Gelukkig is dat niet gebeurd en zijn er ook dit jaar weer prachtige titels uitgekomen. We blikken terug op de 19 mooiste games van 2019, met op nummer 15 Death Stranding.

Wat heerste er een ongelooflijk mysterie rondom Death Stranding voor de release. Hideo Kojima liet af en toe wel stukjes van de game zien, maar echt hoogte kregen we er niet van. Ik was dan ook heel benieuwd wat ik in handen kreeg toen de game uitkwam, maar gelukkig stelde Kojima mij niet teleur.

BB, de wonderbaby

Op het moment dat Kojima Death Stranding aankondigde, werden we enkel voorzien van een wazige trailer met een hoofdrol voor Norman Reedus. Stukje bij beetje kregen we meer van de game te zien, maar bij de release werd alles pas duidelijk. Spelers nemen de rol aan van Sam Porter, die met een baby in een pod de wereld over reist. Dit om alles en iedereen met elkaar te verbinden in een wereld die kapot is dankzij de Death Stranding, een fenomeen waarbij de doden in de levende wereld blijven hangen.

Je reist in gezelschap van de kleine baby BB zodat de duistere wezens die de aarde onveilig maken jou niet pakken. BB kan je namelijk waarschuwen voor deze wezens. Als dit je al vaag in de oren klinkt, dan zal de rest van de game dat waarschijnlijk ook doen. Zoals ik in mijn review al wat sarcastisch zei: “een baby op sterk water bij je dragen, tuurlijk joh, heel normaal”.

De titel verscheen op 8 november voor de PlayStation 4 en werd ondanks alle vage gebeurtenissen erg goed ontvangen door critici. Hoewel de release in eerste instantie exclusief voor Sony is, weten we inmiddels dat de game uiteindelijk ook voor de pc verschijnt.

Meegezogen in de game

Terwijl ik Death Stranding speelde, heb ik heel veel op de game gemopperd. Het grootste gedeelte van de game ben je namelijk bezig met van plek naar plek te lopen. De stukken verhaal die je daarbij krijgt zijn echter wel fenomenaal en dat maakt dat je de game wilt blijven spelen.

Op het moment dat ik de game had uitgespeeld, voelde ik me dan ook ontzettend leeg. Ik had net zestig uur in een bizar verhaal gestoken en het wilde me maar niet loslaten. Hoewel de gameplay wat te wensen overlaat, maakt het verhaal dit helemaal goed.

Kruipt in je ziel

Het verhaal is dan ook de reden waarom Death Stranding in een toplijst van 2019 hoort. Het kruipt in je en laat je niet meer los, zelfs niet als je de game hebt uitgespeeld. Ik kijk uit naar wat Kojima ons in de toekomst allemaal gaat brengen.

Ben je benieuwd naar welke games de redactie nog meer heeft gekozen tot ėėn van de negentien belangrijkste games van 2019? Check dan het complete overzicht van de 19 van 2019.

